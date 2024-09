Dank an As`ad AbuKhalil für diesen hervorragenden Artikel für Consortium News

https://consortiumnews.com/2024/09/18/asad-abukhalil-irans-crucial-decision-on-israel/



AS`AD AbuKHALIL: Irans entscheidende Entscheidung über Israel

Von As`ad AbuKhalil

Sonderbeitrag für Consortium News

18. September 2024

Teheran wird sich früher oder später mit Tel Aviv befassen müssen, vielleicht sogar noch mehr nach dem Pager-Terroranschlag im Libanon. Aber der Iran wird dies zu seinen eigenen Bedingungen tun, nicht nach dem Zeitplan, den seine Feinde vorgeben.

Ali Khamenei führt am 4. April 2024 die Beerdigung der IRGC-Soldaten an, die bei dem israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus getötet wurden. (Khamenei.ir, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Der Iran steht wahrscheinlich vor seiner schwierigsten Entscheidung seit dem Sieg der Islamischen Revolution 1979.

Israel hat Angriffe tief im Herzen von Teheran und in den südlichen Vororten von Beirut gestartet und damit seine strategische Position erheblich gestärkt.

[Am Dienstag wurde Israel von US-Beamten beschuldigt, Sprengstoff in Pagern aus ungarischer Produktion platziert zu haben, die in den Libanon verkauft und dann ferngezündet wurden, wodurch 12 Menschen getötet und mehr als 2.700 verletzt wurden. Die Hisbollah schwor Rache an Israel.]

Vor dem Pager-Terroranschlag räumte Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah ein, dass die beiden früheren Angriffe auf den Iran und den Libanon ein israelischer Erfolg waren – ein seltenes Zugeständnis von einem arabischen Führer.

Doch Israels kühne und riskante Aggression muss im Zusammenhang mit Tel Avivs strategischem Scheitern bei der Beseitigung der Hamas in seinem Krieg gegen Gaza verstanden werden.

Israels freie Hand zum Töten

Israel hat es geschafft, Zehntausende Palästinenser auszurotten und einen Großteil des Gazastreifens unbewohnbar zu machen. Ein Staat, der in der Vergangenheit wenig Skrupel bei der ethnischen Säuberung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung zugunsten europäischer Einwanderer gezeigt hat, hat einmal mehr die Sicherheit seiner Besatzung über humanitäre Belange und das Völkerrecht gestellt.

Solange Israel die bedingungslose Unterstützung der USA genießt, weiß es, dass es internationale Normen und Kriegsgesetze verletzen und vielleicht sogar auf den Einsatz von Atomwaffen zurückgreifen kann – mit Unterstützung der USA.

Seit der Ermordung von Qasem Soleimani, dem ehemaligen Chef des Korps der Iranischen Revolutionsgarden, während der Trump-Regierung, hat der Iran Mühe, seine Souveränität wiederherzustellen und Abschreckung gegen Israel zu demonstrieren.

Die relativ offene Gesellschaft des Iran weist Schwachstellen auf, im Gegensatz zum streng kontrollierten Irak unter Saddam Hussein, wo Ausländer gründlich überprüft oder ganz verboten wurden. Die Tourismusindustrie des Iran und die doppelte Staatsbürgerschaft haben es dem Mossad ermöglicht, die iranische Gesellschaft zu infiltrieren und Spione und Saboteure zu rekrutieren.

Mehrere Mordanschläge, von denen einige erfolgreich waren, richteten sich gegen iranische Wissenschaftler und Regimevertreter. Darüber hinaus haben Israel und Saudi-Arabien zusammengearbeitet, um ethnische Oppositionsgruppen im Land und die Terrororganisation Mudschaheddin (MEK) zu finanzieren und zu unterstützen, die zuvor vom Regime Saddam Husseins unterstützt wurde und nun vom Mossad, dem saudischen Regime und der Israel-Lobby in Washington unterstützt wird. (Die USA stuften sie einst als terroristische Organisation ein, weil sie wahllos Bombenanschläge verübte, aber Israel erreichte, dass sie von der Liste gestrichen wurde).

Der Iran, ein Land mit verschiedenen Ethnien und Religionsgruppen, hat lange Zeit erlebt, wie seine Gegner diese internen Spaltungen ausgenutzt haben. Diese Feinde nutzen Ungleichheiten, um Unruhen zu schüren und Spione für den Mossad und andere feindliche Kräfte zu rekrutieren.

Die USA, unter einem Präsidenten mit fragwürdiger geistiger Schärfe, unterstützen Israel weiterhin bedingungslos, auch wenn die Massengewalt Israels gegen Palästinenser eskaliert. Für das Weiße Haus scheint es keine roten Linien zu geben, vielleicht sogar dann nicht, wenn Israel gegen seine Feinde zu Atomwaffen greifen würde.

Der Iran möchte Israel nicht direkt konfrontieren, während die USA bereit sind, Kriegsschiffe in der Region zu stationieren, um Israel zu verteidigen. Die Tatsache, dass Israel eine direkte militärische Intervention der USA, Europas und sogar der arabischen Länder benötigt, um sich gegen nichtstaatliche Akteure in Palästina und im Libanon zu verteidigen, offenbart seine eigenen strategischen Schwachstellen.

Israel war früher in der Lage, mehrere arabische Armeen ohne externe militärische Unterstützung zu besiegen, und jetzt schreit es nach Hilfe von der NATO, wenn es von den relativ kleinen Armeen der Hamas und der Hisbollah bedroht wird.

Politische Meinungsverschiedenheiten im Iran

Die jüngsten iranischen Präsidentschaftswahlen haben eine erhebliche Unzufriedenheit in der iranischen Bevölkerung offenbart. Die Opposition gegen das Regime beschränkt sich nicht mehr nur auf junge College-Studenten in den Großstädten. Bei dieser Wahl trat ein Kandidat, der sich offen mit den iranischen Revolutionsgarden verbündet hatte, gegen einen Vertreter der sogenannten reformistischen Opposition an, und Letzterer ging als Sieger hervor.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian bei der Stichwahl am 5. Juli. (Mehr News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Das Regime sieht sich mit einer Legitimitätskrise konfrontiert, da die revolutionären Referenzen, die es einst stützten, mit der Zeit schwinden. Wirtschaftsreformen und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind zu den obersten Prioritäten der Regierung geworden – wichtiger noch als Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel.

Darüber hinaus berichten Besucher, die kürzlich im Iran waren, von starken Unmutsäußerungen in der Bevölkerung über die großzügige iranische Unterstützung für den palästinensischen Kampf. Viele Iraner sind der Meinung, dass die Bedürfnisse des iranischen Volkes Vorrang vor den militärischen Erfordernissen des arabischen Widerstands gegen Israel haben sollten.

Die Außenpolitik hat für das Regime eine hohe Priorität, für die Bevölkerung jedoch weniger, und wir sollten nicht ausschließen, dass die westliche Propaganda im Iran tatsächlich erfolgreich war, wie sie es in den Ländern des ehemaligen Ostblocks während des Kalten Krieges war.

Der Iran unter dem Schah war nicht nur unbekümmert über die Notlage der Palästinenser, sondern der Schah war auch ein sehr enger Verbündeter Israels und half bei der Finanzierung und Bewaffnung seiner Klienten in der Region, einschließlich der Phalange und ihrer Verbündeten im Libanon – bereits 1958 während des Mini-Bürgerkriegs (und des späteren Bürgerkriegs 1975).

Es war Ayatollah Ruhollah Khomeini persönlich, der Palästina in den Kern der herrschenden Doktrin der Regierung und sogar der religiös-politischen Ideologie, die im Iran an die Macht kam, einbrachte.

Khomeini in den 1970er Jahren. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Einige Mitglieder der reformistischen Opposition, die mit dem Duo aus dem ehemaligen Präsidenten Hassan Rouhani und dem ehemaligen Außenminister Javad Zarif verbunden sind, glauben, dass die USA die Sanktionen aufheben und wirtschaftlichen Wohlstand einleiten werden, wenn der Iran weitere Zugeständnisse macht.

Die Regierung Rouhani ging von dieser Annahme aus und handelte ein Atomabkommen aus, das letztlich nicht den Interessen des Iran diente. Dummerweise stimmte sie dem Pakt in den letzten Tagen der Obama-Regierung zu, ohne sich einen dauerhaften, vom US-Senat genehmigten Vertrag zu sichern. Als Donald Trump sein Amt antrat, konnte er das Abkommen daher leicht aufheben, obwohl es zuvor durch eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen mit Zustimmung der USA gebilligt worden war.

Die Entscheidung des Iran

Der Iran muss all diese Faktoren berücksichtigen, wenn er überlegt, wie er auf die mehrfache direkte Verletzung seiner Souveränität durch Israel im vergangenen Jahr reagieren soll – zunächst mit dem Angriff auf sein Konsulat in Damaskus und kürzlich mit der Ermordung eines Hamas-Führers in einem Gästehaus der Regierung in Teheran.

Während die Reaktion des Iran auf die erste Verletzung symbolisch, aber stark war, könnte eine ähnliche symbolische Reaktion auf die zweite die strategische Position des Iran gegenüber Israel beeinträchtigen. Der Iran möchte eine klare Botschaft der Abschreckung senden, aber nicht in einen umfassenden Krieg eskalieren.

Er befürchtet auch naiverweise, dass Israel die USA in eine militärische Konfrontation mit dem Iran hineinziehen könnte.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar. (Office of the Vice President, Wikimedia Commons, Public domain)

Obwohl es möglich ist, dass eine zweite Trump-Regierung oder die derzeitige Israel bei einem Angriff auf den Iran unterstützen könnte, ist es höchst unwahrscheinlich, dass die USA sich an einem umfassenden Krieg gegen den Iran beteiligen würden, insbesondere nach dem Scheitern der jüngsten militärischen Interventionen der USA im Nahen Osten.

Wie der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates einst in West Point warnte, sollte jeder Präsident, der einen neuen Krieg im Nahen Osten anzetteln will, seinen Kopf untersuchen lassen.

Wenn sich der Iran zu sehr auf seine regionalen Verbündeten verlässt, um auf israelische Aggressionen zu reagieren, könnte dies seinem Ansehen in der arabischen Welt schaden. Er muss nach seinen eigenen Bedingungen reagieren, sonst wird sein regionaler Einfluss leiden.

Golfstaaten-Medien haben den Iran bereits beschuldigt, eine direkte Konfrontation mit Israel zu vermeiden, obwohl es keine geografische Grenze zwischen den beiden Nationen gibt. Dieselben Medien verpassen selten eine Gelegenheit, die Unterstützung für den Iran im Namen Israels zu untergraben.

Dieser Krieg, an dem die wichtigsten iranischen Verbündeten Hamas und Hisbollah beteiligt sind, ist einer der längsten in der Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts (vielleicht mit Ausnahme des Zermürbungskrieges zwischen Ägypten und Israel in den Jahren 1968 und 1970).

Während der Iran das einzige Land bleibt, das bereit ist, seine eigene Stabilität und sein wirtschaftliches Wohlergehen zu riskieren, um arabische Widerstandsgruppen militärisch und finanziell zu unterstützen, wächst der Druck der arabischen Öffentlichkeit auf den Iran, direkter gegen Israel vorzugehen, wenn er weiterhin von seiner Unterstützung für die palästinensische Sache profitieren will.

Der Iran kann nicht zulassen, dass seine Souveränität sowohl in Syrien als auch im Iran wiederholt von Israel verletzt wird. Dies ist eine große Schwachstelle, die die „Widerstandsachse“ irgendwann angehen muss, und zwar wahrscheinlich in Abstimmung mit der russischen Regierung, die immer noch mit Netanjahu über die israelische Aggression in Syrien verbündet ist.

Der Iran wird sich irgendwann mit Israel auseinandersetzen müssen. Aber er wird dies zu seinen eigenen Bedingungen tun, nicht nach dem Zeitplan, den seine Feinde vorgeben.

Der Iran wird sich entscheiden müssen: Wie kann die iranische Souveränität und strategische Abschreckung geschützt werden, ohne einen regionalen Krieg mit Israel zu beginnen und eine direkte militärische Intervention der USA gegen die Islamische Republik auszulösen?

Daher bleibt dem Iran kaum eine andere Wahl, als diese Phase intensiver Aufmerksamkeit und Präsenz der USA in den Gewässern des Nahen Ostens abzuwarten.

As’ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und leitete den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert unter @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …