AS`AD AbuKHALIL: Wie der Iran Israel den Angriff ermöglichte

20. Juni 2025

Wenn die Geschichte dieser Zeit geschrieben wird, wird das Atomabkommen, das Teheran 2015 mit der US-Regierung eines scheidenden Präsidenten geschlossen hat, als Falle dargestellt werden.

Der verstorbene Oberste Führer Ruhollah Khomeini, Gründer der Islamischen Republik Iran, im Vordergrund, hinter ihm der derzeitige Oberste Führer Ali Khamenei, in den 1970er Jahren. (Khamenei.ir/Wikimedia Commons/CC BY 4.0)

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

Die Attacke auf den Iran kam nicht überraschend, doch die mangelnde Vorbereitung des iranischen Militärs und Geheimdienstes war schockierend.

Nach tagelangen konkreten Drohungen Israels, die von den gefügigen westlichen Medien verbreitet wurden, schlug Israel genau an dem Tag zu, an dem Donald Trumps 60-tägiges Ultimatum an den Iran zur Einigung über sein Atomprogramm ablief.

Trump, der später andeutete, dass er von der bevorstehenden israelischen Aktion wusste, scheint den Iran für den Angriff vorbereitet zu haben. Teheran war naiv genug, sich zwei Tage nach dem israelischen Raketenangriff zur nächsten Verhandlungsrunde mit den USA in Oman bereit zu erklären.

Israel scheint ruhig das gleiche Spielbuch befolgt zu haben, das es Anfang des Jahres gegen die Hisbollah im Libanon angewendet hat – ohne dass das iranische Regime darauf vorbereitet war.

Die Nachricht von einem bevorstehenden israelischen Angriff auf den Iran wurde weltweit verbreitet, und dennoch hoffte der Iran weiterhin auf das Wohlwollen Trumps.

Trumps „großzügiges Angebot“ an die iranische Atomdelegation war die Chance, sich vollständig und eindeutig zu ergeben.

Die Trump-Regierung begann die Atomverhandlungen mit der Behauptung, die USA würden niemals die Militarisierung des iranischen Atomprogramms akzeptieren.

Der Iran hatte angeboten, die Anreicherung unter strenger internationaler Kontrolle auf maximal 3 Prozent einzufrieren und gleichzeitig seine nuklearen Fähigkeiten beizubehalten. (Für eine Bombe sind 90 Prozent Anreicherung erforderlich).

Der Iran hätte aus dem Beispiel Libyens lernen sollen: Muammar al-Gaddafi gab die gesamte Infrastruktur des Landes für Massenvernichtungswaffen auf und erlaubte den USA, diese aus Libyen zu entfernen.

Einige Jahre später griff die NATO Libyen an und stürzte Gaddafi, woraufhin die damalige Außenministerin Hillary Clinton über die Nachricht von seiner Vergewaltigung und Ermordung durch NATO-unterstützte Rebellen lachte. Auch viele Jahre nach der NATO-Intervention „zur Rettung von Menschenleben“ terrorisieren Rebellen noch immer Libyen.

Der Iran war eindeutig bestrebt, eine Einigung mit der Trump-Regierung zu erzielen, zumal die Republikaner traditionell über mehr politisches Kapital verfügen als die Demokraten, die in der Außen- und Verteidigungspolitik traditionell defensiv agieren.

Es gab eine reale Chance für eine Einigung zwischen den beiden Ländern, und die USA klangen zunächst vernünftig. Aber vermutlich hat die AIPAC interveniert und den Verhandlungen den Willen Israels aufgezwungen.

Die Reaktion des Iran

Folgen eines iranischen Raketenangriffs am Dienstag in Ramat Gan im Bezirk Tel Aviv in Israel. (Yoram Sorek/Wikimedia Commons/ CC0)

Die Vergeltungsmaßnahmen des Iran gegen den unprovozierten Angriff Israels waren bislang erheblich, und Teheran hat eine noch entschlossenere Reaktion angekündigt, trotz des großen Gefälles zwischen den militärischen und nachrichtendienstlichen Fähigkeiten beider Länder. In den iranischen, israelischen und westlichen Medien gibt es widersprüchliche Berichte über die von Iran verursachten Schäden.

Iranischen Berichten zufolge wurden mehrere militärische und nachrichtendienstliche Ziele getroffen, darunter das Mossad-Hauptquartier in Tel Aviv, was jedoch in westlichen und israelischen Berichten nicht erwähnt wird. Jemand sagt nicht die Wahrheit.

Die israelische Tageszeitung Haaretz enthüllte, dass Beamte aktiv Informationen unterdrücken: „Die israelische Polizei gab bekannt, dass sie Patrouillen eingesetzt habe, um Sendungen ausländischer Medien zu unterbinden, die die Einschlagstellen der Raketen dokumentierten und deren genaue Standorte preisgaben.“ Eine ähnliche Anweisung gilt für israelische Journalisten.

Israelische Beamte haben eingeräumt, dass die Raketenabwehrsysteme des Landes nicht „hermetisch“ sind, und The Wall Street Journal berichtete, dass Israel die Abfangraketen ausgehen. Der Iran könnte darauf warten, dass dies geschieht, bevor er seine modernsten Geschosse, darunter eine Reserve an Hyperschallraketen, einsetzt.

Es ist klar, dass Israel ohne die direkte militärische Beteiligung der Vereinigten Staaten keine Chance hat, seine Kriegsziele zu erreichen – die physische Zerstörung des iranischen Atomprogramms und den Sturz und Ersatz des iranischen Regimes –, und selbst dann ist die Erreichung dieser Ziele alles andere als sicher.

Alle Augen sind nun auf Donald Trumps Entscheidung gerichtet, ob er dem starken Druck Israels nachgibt, sich direkt in den Krieg einzuschalten, oder dem Druck seiner MAGA-Anhängerschaft, dies nicht zu tun. Trump hat die Entscheidung vertagt und erklärt, er werde „innerhalb von zwei Wochen“ eine Entscheidung treffen.

Wenn es nur darum ginge, den Iran daran zu hindern, die Bombe zu bekommen, hätte Trump niemals aus dem Atomabkommen von 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) aussteigen dürfen, das die iranische Urananreicherung im Austausch für die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran erfolgreich überwacht hat.

Trump sagte, er wolle ein besseres Abkommen. Der Iran hat einer Begrenzung der Anreicherung auf 3,67 Prozent unter strenger Überwachung zugestimmt, was genau dem entspricht, was das JCPOA zuließ. Wenn Trump dies akzeptieren würde, wäre er wieder beim JCPOA-Abkommen, was bedeuten würde, dass er die USA umsonst aus dem Abkommen zurückgezogen hätte.

Daher fordert er eine vollständige Einstellung der Anreicherung, was der Iran jedoch ablehnt. Teheran erklärt außerdem, dass es die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen werde, solange Israel seine Angriffe fortsetze.

Nachdem Trump aus dem JCPOA ausgestiegen war, begann der Iran mit der Anreicherung auf ein höheres Niveau. Trotzdem kam der US-Geheimdienst erst im März zu dem Schluss, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt. Das hinderte die USA jedoch nicht daran, einen Tag vor dem Angriff Israels in der vergangenen Woche eine Resolution des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu unterstützen, in der festgestellt wurde, dass der Iran gegen seine Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) verstößt.

Sollten die USA direkt militärisch eingreifen, wäre dies ein fragwürdiger Versuch, ein Programm zu zerstören, das diplomatisch unter Kontrolle war, und würde nicht nur die Freisetzung radioaktiver Kontamination riskieren, sondern auch iranische Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Stützpunkte und Militärschiffe in der Region.

Der Iran könnte auch Öl- und Gasanlagen sowie den Energietransport angreifen und damit einen größeren Krieg mit potenziell extremen Folgen für die Weltwirtschaft auslösen.

Wie der Iran dies zuließ

Trump hält am 3. Januar 2020 in Palm Beach, Florida, eine Rede nach dem US-Luftangriff im Irak, bei dem der iranische Kommandeur Qasim Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis getötet wurden. (Weißes Haus, Shealah Craighead)

Israel und die USA sind möglicherweise davon ausgegangen, dass der Iran zu schwach sei, um der Aggression der USA und Israels entgegenzutreten, da der Iran – aus seiner eigenen realistischen Sichtweise – nicht wirksam auf die Ermordung von Qasim Suleimani, dem Chef der Quds-Truppe der Islamischen Revolutionsgarde, durch die USA im Januar 2020 reagiert hatte.

Es ist schwierig, einen Feind abzuschrecken, wenn er mit der Ermordung Ihres obersten Befehlshabers davonkommt. Man kann keine konkreten Drohungen aussprechen und diese dann nicht wahr machen, ohne auf der internationalen Bühne an Ansehen zu verlieren.

In den letzten Jahren hat sich der Iran zunehmend wie die arabischen Regime vergangener Zeiten verhalten: große Drohungen, aber wenig Taten.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat der Iran eine Reihe von Schwächen gezeigt. So reagierte der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei auf die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah durch Israel mit der Anordnung, im Libanon eine große Grabstätte zu errichten und einen Dokumentarfilm über dessen Leben zu produzieren.

Israel kam auch mit der Ermordung des Hamas-Spitzenpolitikers Ismail Haniyyah im Herzen Teherans sowie dem israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus davon. Beides hat die Schwäche des Iran weiter offenbart. Der Iran hat praktisch bis letzten Freitag gewartet, um zu dem Schluss zu kommen, dass Israel ihm den Krieg erklärt hat.

Es gibt viele Gründe für die Schwäche des Iran. Der Hubschrauberabsturz, bei dem 2024 unter anderem Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hossein Amir-Abdollahian ums Leben kamen, könnte eine israelische (oder amerikanische) Operation gewesen sein (obwohl keine eindeutigen Beweise dafür vorliegen), möglicherweise als Teil eines größeren Plans zur Untergrabung des iranischen Regimes. (Der Iran kam offiziell zu dem Schluss, dass es sich um einen Unfall handelte).

Die Entwicklungen seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben die Tendenz verstärkt, Verschwörungstheorien zu suchen, um die raschen Machtverschiebungen in der Region zu verstehen. Kurz nach dem Tod von Präsident Raisi hielt der Iran rasch Wahlen ab, und ein Reformer, Masoud Pezeshkian, wurde von Khamenei zum Sieger erklärt.

Das neue Regime war sehr daran interessiert, die Spannungen in der Region zu beruhigen und der wirtschaftlichen Erholung und dem Wohlstand Vorrang einzuräumen, unter anderem durch die Aufhebung der grausamen Sanktionen. Das iranische Volk war weniger an ideologischen Parolen interessiert – das zeigte sich an der Niederlage des Kandidaten der Revolutionsgarden.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian bei der Wahl am 5. Juli 2024. (Mehr News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die neue iranische Regierung war eine Fortsetzung des Regimes von Rouhani und dem ehemaligen Außenminister Mohammad Javad Zarif, die Raisi vorausgegangen waren und das JCPOA abgeschlossen hatten. Sie legte den Schwerpunkt auf die Suche nach einer Einigung mit dem Westen und die Aussöhnung mit den Golfstaaten, insbesondere mit Saudi-Arabien.

Und das, obwohl Saudi-Arabien den Sender Iran International (einen auf Persisch und Englisch sendenden Propagandasender, der sich an das iranische Volk richtet) finanziert und die Medien Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin gegen den Iran und seine Verbündeten hetzen, um Israels Kriegsbemühungen wirksam zu unterstützen. Dennoch betonten iranische Regierungsvertreter, die 2023 eine weithin begrüßte diplomatische Annäherung an Saudi-Arabien eingeleitet hatten, die brüderlichen Beziehungen zu den Regierungen am Golf und sandten versöhnliche Botschaften nach Riad.

[Siehe: Seismische Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien isoliert die USA]

Die nukleare Falle

Zarif gegenüber US-Außenminister John Kerry (mit dem Rücken zur Kamera) während eines Treffens zum iranischen Atomprogramm in Wien am 13. Juli 2014. (Außenministerium/Public Domain)

Wenn die Geschichte dieser Zeit geschrieben wird, wird man sagen, dass das Atomabkommen von 2015 eine Falle war: Die iranische Regierung stimmte dem Abkommen im letzten Jahr der zweiten Amtszeit eines US-Präsidenten – Barack Obama – zu, der kurz vor dem Ausscheiden aus dem Amt stand. Ein amerikanischer politischer Ausdruck („lame duck“) hätte den Iranern signalisiert, dass ein Abkommen im letzten Jahr eines amtierenden Präsidenten, der nicht die Unterstützung des Senats – des Gremiums, das internationale Verträge ratifiziert – hatte, wenig Wert hat.

Trump brauchte nicht lange, um sich aus dem Abkommen „zurückzuziehen“, obwohl er dazu kein Recht hatte: Das Abkommen hatte den juristischen Stempel des UN-Sicherheitsrats, wodurch es sofort internationales Recht wurde.

Damit hat die US-Regierung der Welt faktisch ihre Absicht verkündet, gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Aber die USA können tun, was sie wollen – genau wie Israel, ihr engster Verbündeter.

Javad Zarif, der iranische Außenminister zum Zeitpunkt des Abschlusses des Abkommens, zeigte ähnliche Anzeichen wie der inzwischen in Ungnade gefallene Yasser Arafat von der PLO: Beide glaubten, dass sie die Meinung des Westens in wichtigen außenpolitischen Fragen ändern könnten, wenn sie vernünftig und sanft mit ihm sprechen würden.

Beide gingen davon aus, dass der Entscheidungsprozess der US-Außenpolitik demokratisch ist und durch gute außenpolitische Argumente beeinflusst werden kann, sogar durch Vertreter verhasster ausländischer Regierungen oder Organisationen (dem islamischen Iran und der PLO). Zarif vertrat auch eine in Teilen der iranischen Gesellschaft weit verbreitete Ansicht, nämlich dass der Widerstand und die Sache Palästinas es nicht wert sind, dafür zu kämpfen, und dass das Geld im eigenen Land und nicht im Ausland ausgegeben werden muss.

Dies ist nicht der Iran von Ayatollah Ruhollah Khomeini, der Palästina zu einem integralen Bestandteil des schiitischen Glaubens gemacht hat.

Trumps „Deal“

Trümmer im Teheraner Stadtteil Narmak am 14. Juni nach dem israelischen Angriff. (Tasnim News Agency/ Wikimedia Commons/ CC BY 4.0)

Es gab eine Chance für Iran und die USA, eine Einigung zu erzielen: Iran erklärte sich bereit, die Anreicherung für Energie- und medizinische Zwecke auf 3 Prozent zu senken und ein noch strengeres Überwachungssystem als das im Abkommen von 2015 vorgesehene zuzulassen.

Trump stand dieser Idee zunächst offen gegenüber, doch dann schalteten sich die AIPAC und ihre Sprachrohre weltweit ein und machten klar, dass nur das libysche Modell akzeptabel sei. Die Alternative war Krieg.

Trump gab darauf verwirrende Erklärungen ab, aber es könnte durchaus sein, dass er sich verschleierte, zumal Israels unprovozierter Krieg mit der 60-tägigen Frist zusammenfiel, die Trump für die Verhandlungen gesetzt hatte.

Trump verband die Verhandlungen über die Atomfrage nicht mit regionalen Angelegenheiten (eine langjährige Forderung der Zionisten), aber das könnte Teil der Täuschung gewesen sein. Es scheint, dass die USA den Iran (im Auftrag Israels) bewusst getäuscht haben, um ihn glauben zu machen, dass eine Einigung kurz bevorstehe. Der Iran tauschte sogar Entwürfe einer Vereinbarung mit der US-Delegation aus.

Hätte der Iran nicht auf die israelischen Angriffe reagiert, wäre er (vor seinem Volk und der Welt) bloßgestellt worden und hätte seine Legitimität verloren.

Dies ist nicht mehr der Iran von Khomeini, der breite Unterstützung in der Bevölkerung genoss. Die Revolution ist in die Jahre gekommen, und nur wenige junge Menschen scheinen noch revolutionären Eifer zu zeigen.

Khamenei ist nicht Khomeini, zumindest nicht in seiner Fähigkeit, die Nation zu mobilisieren, wie es dieser im Iran-Irak-Krieg tat.

Der Iran hat jedoch reagiert und feuert weiterhin Raketen auf Israel ab.

Ein massiv veränderter Naher Osten

Nach diesem Krieg wird die Region neu geordnet werden; der gesamte arabische Osten (und ein bisschen mehr) könnte unter die direkte Herrschaft Israels fallen. Die mächtige Abschreckung durch den Libanon ist zusammengebrochen, und Syrien steht nun hinter den Kulissen auf der Seite Israels (Syriens neuer Machthaber Ahmad Sharaa erklärte einem zionistischen Interviewer, dass er dieselben Feinde habe wie Israel).

Alle Golfstaaten haben den israelischen Angriff auf den Iran verurteilt, während sie Israel wahrscheinlich privat Glückwunschbotschaften geschickt haben.

Die gesamte Region könnte unter israelische Herrschaft fallen, und die Hoffnung auf eine palästinensische Lösung ist nicht mehr Teil der Außenpolitik westlicher oder gar arabischer Regierungen.

(Eine von Frankreich und Saudi-Arabien organisierte Konferenz über eine „Zweistaatenlösung“, die verschoben wurde, ist lediglich eine Show, um das Interesse Saudi-Arabiens an einer Unterstützung der Palästinenser zu demonstrieren. Sie könnte auch den Weg für eine Normalisierung der Beziehungen Saudi-Arabiens zu Israel ebnen.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich die Region seit 1948, als die Gründung Israels auf dem Gebiet der bestehenden palästinensischen Heimat die gesamte arabische Region erschütterte, jemals so gründlich und schnell verändert hat.

Israel genießt dank der anhaltenden Unterstützung der USA und des Westens eine enorme militärische und geheimdienstliche Überlegenheit gegenüber allen arabischen Staaten und dem Iran. Aber Israels Ansehen ist weltweit gesunken – sogar in westlichen Ländern, deren Regierungen in der Außenpolitik lediglich den Diktaten der USA folgen. Ohne die großzügige militärische Unterstützung des Westens hätte Israel seinen Völkermordkrieg in Gaza nicht durchführen können.

Aber der Iran ist eine stolze Nation. Nach dem Angriff Israels gingen einige Iraner auf die Straßen von Teheran und forderten den Erwerb und den Einsatz von Atomwaffen.

Es dauerte nicht lange, bis die USA 1953 den Schah gegen den Willen seines Volkes wieder an die Macht brachten, aber die Nachwirkungen dieser Operation hielten Jahrzehnte an und vergifteten die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran.

Israel versucht nicht mehr, in der Region akzeptiert zu werden. Es will lediglich seinen Willen durch Einschüchterung und Mord durchsetzen. Das war auch die Absicht früherer Invasoren, deren einzige Spuren heute in archäologischen Ruinen in der Region zu finden sind.

Joe Lauria hat zu diesem Bericht beigetragen.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University in Stanislaus.

Er ist Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betrieb den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert unter @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

