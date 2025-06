https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-media-censors-iranian-strike-cyberwarfare-base



Israelische Medien zensieren iranischen Angriff auf Cyberkriegsbasis

Ali Abunimah

The Electronic Intifada Podcast

20. Juni 2025

Israelische Polizisten und Bombenentschärfer am Einschlagort, nachdem eine aus dem Iran abgefeuerte Rakete am 20. Juni 2025 einen israelischen Cyberkriegs-Komplex in Beerscheba im Süden Israels getroffen hat.

Mostafa Alkharouf Anadolu Images

Ein iranischer Raketenangriff hat am frühen Freitagmorgen eine wichtige israelische Militärbasis für Cyberkriegsführung in Beerscheba im südlichen Negev-Gebiet zerstört.

Von den israelischen Medien, die weiterhin strenger militärischer Zensur unterliegen, ist davon jedoch nichts zu erfahren.

Am Freitagnachmittag folgten schwere iranische Angriffe auf mehrere Städte.

Diese Angriffe sind die jüngste Reaktion des Iran auf den vollständigen Angriffskrieg, den Israel am 13. Juni gegen das Land begonnen hat.

Jon Elmer von Electronic Intifada wirft in einem speziellen Videobericht, der wenige Stunden vor dem Angriff auf die Cyberwarfare-Basis am Freitag veröffentlicht wurde, einen Blick auf die Auswirkungen der iranischen Raketen.

Sie können seinen Bericht in diesem Video ansehen oder im Soundcloud-Player unten auf der Seite anhören.

Israels Angriff auf den Iran „hat seinen Ursprung im Scheitern“ seines Krieges gegen Gaza, sagt Elmer. „Israel wollte den Krieg gegen Gaza nur ein paar Monate lang führen, um den Widerstand zu brechen und die Kontrolle über Gaza zu übernehmen.“

Das ist jedoch nicht geschehen. Stattdessen begeht Israel Völkermord und wütet in der gesamten Region, um seine Grenzen neu zu ziehen.

Elmer liefert Hintergrundinformationen und Analysen zu den mehr als 400 iranischen Raketenangriffen seit Beginn des Krieges durch Israel vor einer Woche.

„Das iranische Militär hat sich nach dem Überraschungsangriff Israels, bei dem mehrere hochrangige Militärkommandanten getötet wurden, beeindruckend schnell gefangen“, so Elmer. Der Iran sei „innerhalb weniger Stunden in der Lage gewesen, Tel Aviv und Haifa sowie Militärstützpunkte zu treffen“.

Der Iran produziert seine eigenen Raketen in einer Geschwindigkeit, die laut Elmer die Fähigkeit der USA und Israels, Abfangraketen herzustellen, um sie abzuschießen, wahrscheinlich übertreffen wird. Das deutet darauf hin, dass „ein Zermürbungskrieg dem Iran in dieser Schlacht zugute kommen könnte“.

Zensurversuche, um das wahre Ziel zu verschleiern

Elmer nahm den Sonderbericht vor dem iranischen Angriff auf die israelische Cyberwarfare-Basis in Beerscheba am Freitagmorgen auf, den dieser Artikel im Detail untersucht.

Am Donnerstag beschädigte ein iranischer Angriff das nahe gelegene Soroka Medical Center, das laut Israel absichtlich als ziviles und militärisches Krankenhaus angegriffen worden war. Der Iran behauptete jedoch, sein eigentliches Ziel sei die nahe gelegene Cyberwarfare-Basis gewesen, die am Freitag direkt getroffen wurde.

Der Angriff am Freitagmorgen „verursachte erhebliche Schäden in der Gegend“, berichtete Haaretz unter Berufung auf den Bürgermeister von Beersheba.

Die israelische Zeitung beschrieb das Zielgebiet lediglich als „mehrere Wohnhäuser“.

Ähnlich beschrieb The Times of Israel den Raketenangriff als „sieben Leichtverletzte und erhebliche Schäden an Wohnhäusern“.

„Es gibt erhebliche Schäden“, sagte der Bürgermeister laut dieser Veröffentlichung.

Auch der US-Sender ABC beschrieb die beschädigte Stelle in Beer Sheba lediglich als „Wohngebäude“.

Israel nicht in der Lage, militärische Anlagen zu verteidigen

Entscheidend ist, dass die israelische Armee einräumte, dass sie die Rakete nicht abschießen konnte, und behauptete, ihr Abfangsystem habe eine „Fehlfunktion“ gehabt.

Dies ist mehr als nur bedeutend, denn das Ziel des Iran war nicht nur ein gewöhnliches Wohngebiet, sondern eine wichtige israelische Militärbasis – der sogenannte IDF ICT-Campus, Teil des Hightech-Parks Gav Yam – sowie Unterkünfte für Tausende von israelischen Militär- und Sicherheitspersonal.

Ein 2018 von der Ben-Gurion-Universität veröffentlichtes Foto zeigt den im Bau befindlichen Cyberwarfare-Campus Gav Yam des israelischen Militärs in Beerscheba. Eine deutliche Ähnlichkeit zu den Gebäuden, die bei einem iranischen Raketenangriff am 20. Juni 2025 beschädigt wurden, ist zu erkennen. (Ben-Gurion-Universität)

Fotos und Videos, die nach dem Angriff aufgenommen wurden, zeigen lodernde Flammen in der Nähe der Büros des US-Software-Riesen Microsoft, der laut aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern tief in israelische Militärprojekte verwickelt und an Israels Völkermord in Gaza mitschuldig ist.

CNN berichtete ebenfalls, dass nach dem Angriff in der Nähe der Microsoft-Büros in einem „Technologiepark” in Beerscheba ein Feuer wütete.

Massive Explosionen gemeldet, als iranische Raketen Beerscheba treffen – iranische Medien

Laut SNN soll eine Rakete einen Ort im Süden Israels getroffen haben. https://t.co/J7UTIxaXpW pic.twitter.com/F8onpGqar5

— Sputnik (@SputnikInt) 20. Juni 2025

Andere Bilder identifizieren den Ort des Angriffs als den Technologiepark Gav Yam – wie durch die hebräische Beschriftung an einem der beschädigten Gebäude angezeigt.

Die „Wohngebäude“, die auf Fotos und Videos von den Folgen des iranischen Angriffs zu sehen sind, ähneln eindeutig den Wohngebäuden, die mit dem 2018 veröffentlichten militärisch geführten Projekt in Verbindung stehen.

Militärisch geführte Kolonie

Der Gav Yam Park ist ein großes israelisches Militärprojekt zur Schaffung eines Hightech-Campus und einer Heimat für seine Cyberwarfare-Einheiten, neben privaten Firmen, mit denen das Militär zusammenarbeitet.

Neben Microsoft gehören zu den Mietern von Gav Yam US-amerikanische und europäische Technologiegiganten wie Amazon, IBM, Apple, Motorola und Philips sowie israelische Rüstungsfirmen wie Rafael und Elbit Systems.

Auch das israelische Verteidigungsministerium und das Büro des Premierministers sind Mieter in Gav Yam.

Der Gav Yam Park ist eine öffentlich-private Partnerschaft und Teil einer Initiative zur Stärkung der jüdischen Präsenz in der Region Naqab (Negev), wodurch die einheimische palästinensische Beduinenbevölkerung verdrängt oder zahlenmäßig übertroffen wird.

Das Unternehmen Gav Yam ist ein privater Bauträger, der das Projekt von Anfang an finanziell unterstützt hat.

Das gesamte Projekt „wird jedoch von der Southern Transitional Authority im Verteidigungsministerium, der ICT- und Verteidigungsabteilung der Defense Intelligence Agency und der Planungsabteilung der IDF geleitet“, erklärte das israelische Militär im Jahr 2021.

„Unsere besten Männer sind die ersten, die die Verwirklichung dieser Vision vorantreiben – Soldaten und Kommandeure der IDF sind diejenigen, die die nationale Bewegung zur Entwicklung des Negev anführen“, prahlte der damalige israelische Armeechef Aviv Kochavi.

Die auf Hebräisch als Kiryat HaTikshuv bekannte Basis umfasst laut TNM, dem vom israelischen Verteidigungsministerium mit der Leitung des Projekts beauftragten Tiefbauunternehmen, Unterkünfte für „12.000 Soldaten und Sicherheitsbeamte“.

Der Campus, der die „IDF C4I-Technologiebasis“ des israelischen Militärs umfasst, wurde so konzipiert, dass er „in das technologische Ökosystem im Großraum Beerscheba integriert ist, neben Ministerien, der Stadtverwaltung, der Universität und der lokalen Industrie“.

C4I steht für „Kommando, Kontrolle, Kommunikation, Computer und Nachrichtendienst“.

Komplizenschaft der Wissenschaft

Die an dem Projekt beteiligte akademische Einrichtung ist die Ben-Gurion-Universität des Negev (BGU), die 2022 die Ankunft der „Cyberabwehr-Einheit“ des israelischen Militärs im neuen Technologiepark feierte.

„Soldaten werden enge Beziehungen zu Forschern der BGU unterhalten, was zu gemeinsamen Projekten und einem fruchtbaren Ideenaustausch führen wird“, berichtete The Times of Israel im Jahr 2018, als die Bauarbeiten noch im Gange waren.

Im Jahr 2022 weihte die israelische Armee ihre „Schule für Computerberufe der IDF“ ein, die sich „im Herzen des Hightech-Parks“ befindet, so die Publikation Israel Defense.

„Etwa 1.000 Auszubildende, Kommandeure und Offiziere werden in dieser innovativen Basis dienen“, berichtete Israel Defense.

Der Cyberwarfare-Campus Gav Yam ist ein Paradebeispiel dafür, wie Israel explizit militärische Einrichtungen inmitten der Zivilbevölkerung errichtet – und diese damit effektiv als menschliche Schutzschilde nutzt.

Jeder Aspekt des von Iran angegriffenen Gebiets spiegelt den militaristischen und kolonialistischen Charakter Israels wider, einschließlich der beiden Bauunternehmen, die mit dem Bau des Campus beauftragt wurden: Shikun & Binui und Africa Israel.

Beide sind seit langem Ziel internationaler Desinvestitionskampagnen, da sie eine wichtige Rolle beim Bau illegaler israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland spielen.

Neue Angriffe

Am Freitagnachmittag startete der Iran neue Angriffe auf Israel und löste damit Sirenen im ganzen Land aus.

Von Amman aus beobachtete der Verfasser dieses Artikels etwa fünf oder sechs Raketen, die in Richtung Tel Aviv flogen, und mindestens drei weitere, die in Richtung Haifa flogen.

Ersten Berichten und Videos zufolge schlug mindestens eine Rakete in der Nähe des sogenannten Sail Tower in Haifa ein, einem Wolkenkratzer, in dem israelische Regierungsbehörden untergebracht sind.

Der Sonderbericht von Jon Elmer wurde von Tamara Nassar verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com



