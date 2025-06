Audrey Blumenfeld Bitte unterstützen Sie uns liberale Juden, die wir schockiert sind über das, was in Gaza geschieht, und zutiefst betrübt über den vorherrschenden Rassismus in Israel.

Diesen Hilferuf und Bitte um Unterstützung schickte mir Audrey Blumenfeld am 4. Juni 2025, eine liberale amerikanische Jüdin. Evelyn Hecht-Galinski

Bitte unterstützen Sie uns liberale Juden, die wir schockiert sind über das, was in Gaza geschieht, und zutiefst betrübt über den vorherrschenden Rassismus in Israel.

Sehr geehrte Frau Ministerin Bratusek

Menschen mit einer solchen Denkweise, die den Völkermord und die ethnischen Säuberungen in Gaza unterstützen, haben in Europa keinen Platz. Bitte unterstützen Sie uns liberale Juden, die wir schockiert sind über das, was in Gaza geschieht, und zutiefst betrübt über den vorherrschenden Rassismus in Israel. Israel hat heute eine faschistische Regierung, die jegliche Menschenwürde verloren hat.

Bitte erteilen Sie Israir keine Fluggenehmigung für Ljubljana. Dies wäre ein starkes Signal gegen den Völkermord in Gaza, aber auch gegen die jahrzehntelange unmenschliche Politik Israels gegenüber den Palästinensern im Allgemeinen.

Es ist eine monumentale Schande, dass die Kinder oder Enkelkinder von Holocaust-Opfern so handeln.

Mit freundlichen Grüßen

Audrey Blumenfeld

Eine Umfrage zeigt, dass 82 % der israelischen Staatsbürger die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen befürworten. 47 % befürworten die Tötung aller Männer, Frauen und Kinder in der Region. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert wirft der aktuellen Regierung vor, „vorsätzlich, böswillig und rücksichtslos“ Kriegsverbrechen in Gaza zu begehen.

Die Unterstützung für Völkermord, Massenmord und ethnische Säuberungen ist in Israel weit verbreitet. Der ehemalige Ministerpräsident Ehud Olmert soll erklärt haben , dass Israel einen „Vernichtungskrieg“ führe, der durch „wahllose, hemmungslose, grausame und kriminelle Tötungen von Zivilisten“ gekennzeichnet sei.

Laut einer Umfrage der israelischen Zeitung Haaretz unterstützen 82 % der Israelis die Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens und 47 % die Tötung aller Palästinenser in dem belagerten Gebiet. Die Umfrage zeigt: Je religiöser ein Israeli ist, desto eher unterstützt er Völkermord und ethnische Säuberungen.

Die Umfrage wurde im März 2025 vom israelischen Forscher Tamir Sorek, Professor an der Pennsylvania State University, in Zusammenarbeit mit dem israelischen Meinungsforschungsinstitut Geocartography Knowledge Group durchgeführt.

Die meisten Israelis wollen palästinensische Bürger vertreiben

Rund 21 % der israelischen Bürger sind Palästinenser, gelten jedoch nicht als vollwertige Staatsbürger. Sie werden wie Bürger dritter Klasse behandelt und vom israelischen Regime diskriminiert. „Israel ist kein Staat aller seiner Bürger“, erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu 2019 stolz. „Gemäß dem von uns verabschiedeten Grundgesetz zur Staatsbürgerschaft ist Israel der Nationalstaat des jüdischen Volkes – und nur des jüdischen Volkes“, betonte er und machte damit deutlich, dass Palästinenser nicht als gleichberechtigte Bürger angesehen werden.

Passenderweise sagte der zionistische Historiker Benzion Netanjahu , Vater des Premierministers: „Du hast keinen Respekt vor irgendeinem Gesetz … In einer Wüste kann er tun, was er will. Die Neigung zum Konflikt ist das Wesen des Arabers. Er ist von Natur aus ein Feind … Es spielt keine Rolle, welcher Art der Widerstand ist … welchen Preis er zahlen wird. Seine Existenz ist die eines ewigen Krieges.“

Wie das politische System Israels und der USA Rechtsextremismus fördern

Professor Tamir Sorek wies darauf hin, dass einige einflussreiche religiöse Führer in Israel den Massenmord an palästinensischen Zivilisten befürworten. Als Beispiel nannte er Rabbi Yitzchak Ginsburgh, einen prominenten Siedlerführer im besetzten Westjordanland, das seit 1967 nach internationalem Recht illegal von Israel kontrolliert wird. Ginsburgh, der in den USA geboren und aufgewachsen ist und erst in seinen Zwanzigern nach Israel zog, fordert die Auslöschung der Palästinenser und die Errichtung einer theokratischen Monarchie.

Sorek betonte, dass der Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 „Dämonen entfesselt“ habe, die jahrzehntelang in den Medien, im Rechts- und im Bildungssystem geschürt worden seien. In einem Artikel in Haaretz schrieb er:

„Der Zionismus ist nicht nur eine nationale Bewegung, sondern auch eine Siedler- und Einwandererbewegung, die die lokale Bevölkerung verdrängen will. Siedlergesellschaften stoßen oft auf wahllosen Widerstand von indigenen Gruppen. Das Verlangen nach absoluter Sicherheit kann zur Auslöschung der widerständigen Bevölkerung führen. Daher birgt jedes Siedlungsprojekt das Potenzial für ethnische Säuberungen und Völkermord, wie es im 17. bis 19. Jahrhundert in Nordamerika oder Anfang des 20. Jahrhunderts in Namibia geschehen ist.“

Sorek warnte in einem weiteren Artikel im April 2025, dass „Forderungen nach Völkermord in Israel aus der Randzone in den Mainstream gerückt sind“. Ein Beispiel dafür ist der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich, Mitglied des einflussreichen Sicherheitskabinetts. Smotrich bezeichnete sich selbst als „faschistischen Homophoben“ und forderte die „vollständige Vernichtung“ des Gazastreifens. Er argumentierte, es sei „gerechtfertigt und moralisch vertretbar“, alle 2,1 Millionen Palästinenser in Gaza auszuhungern.

