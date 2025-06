https://english.almayadeen.net/articles/blog/why-i-hate-zionism-and-will-never-forgive-its-disciples



Warum ich den Zionismus hasse und seinen Anhängern niemals vergeben werde

Marion Kawas

Quelle: Al Mayadeen English

5. Juni 2025

Nun wiederholt sich die Geschichte in Gaza, nur mit noch mehr Brutalität und über einen längeren Zeitraum.

Am 6. Juni 1982 marschierte „Israel” unter dem Vorwand, die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) zu zerstören, in den Libanon und die Hauptstadt Beirut ein. Dies führte schließlich zum Massaker von Sabra und Shatila, das sogar noch nach dem Abzug der PLO-Truppen aus Beirut stattfand. Der Schutz palästinensischer Zivilisten war Teil der Vereinbarung gewesen, die damals mit dem US-Gesandten Philip Habib ausgehandelt worden war, aber solche Garantien der USA waren nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben standen.

Und nun wiederholt sich die Geschichte in Gaza, nur mit mehr Brutalität und über einen längeren Zeitraum. Nach 1982 haben wir die Zeit danach gemessen, ob Ereignisse vor oder nach dieser israelischen Invasion stattfanden. Jetzt messen wir die Zeit anhand des Völkermords in Gaza.

Die westlichen Politiker, die plötzlich ihre „Moral“ entdecken, um ihre Mitschuld zu vertuschen, sind verachtenswert. Vom grinsenden Matthew Miller, der monatelang die Maßnahmen der Biden-Regierung verteidigt hat und nun behauptet, er glaube, dass „Israel Kriegsverbrechen begangen hat“, bis hin zu den Staats- und Regierungschefs Kanadas, Frankreichs und Großbritanniens, die „konkrete Maßnahmen“ versprochen und weniger als nichts getan haben – wir sagen Ihnen, dass Ihre Worte eine Beleidigung für das palästinensische Volk sind.

Miller behauptet, er sei nur ein „Sprecher des Präsidenten, der Regierung“ gewesen, ähnlich wie die Ausrede „Ich habe nur Befehle befolgt“. Und ein israelisches Medienunternehmen ging letzte Woche sogar so weit, uns zu erzählen, dass „die meisten Israelis aufgrund der Medienzensur nicht wissen, was in Gaza vor sich geht“. Und diese Äußerungen von Ratten, die aus einem sinkenden Schiff fliehen, sind ebenso beleidigend für all diejenigen, die sich gegen den Völkermord gestellt haben und von denen viele einen hohen Preis für ihre unerschütterliche Haltung bezahlt haben.

Zu behaupten, dass die meisten Israelis nichts von dem Völkermord in Gaza wissen, obwohl ein Großteil der Gesellschaft militarisiert ist und ein großer Teil der Bevölkerung durch Wehrpflicht und Reservendienst direkt an Militäroperationen beteiligt ist, ist absurd.

Und selbst den pro-zionistischen Persönlichkeiten, die nach mehr als 600 Tagen Völkermord ihre Position wirklich geändert haben, sagen wir: Wir schätzen Ihre Unterstützung, aber wir brauchen auch eine Anerkennung des Schadens, den Sie zuvor angerichtet haben, denn die Schrecken, die dem gesamten palästinensischen Volk und seiner kollektiven Psyche zugefügt wurden, werden Generationen brauchen, um zu heilen.

Verwandte Nachrichten

Wie Elon Musk zum Zionisten wurde: vom Verfechter der absoluten Meinungsfreiheit zum Apologeten des Zionismus

Dies ist der dritte Artikel, den ich unter dem Thema „Warum ich den Zionismus hasse …“ geschrieben habe, und jeder einzelne davon entspringt einer zunehmenden Verbitterung und einem verhärteten Herzen. Wir kämpfen jeden Tag darum, einen Funken unserer geistigen Gesundheit und unserer Menschlichkeit zu bewahren.

In meinem zweiten Artikel im September 2024 schrieb ich, dass wir nie gedacht hätten, dass wir noch immer Zeugen dieser täglichen Gräuel sein würden. Jetzt, neun Monate später, haben wir der Welt nichts mehr zu sagen. Wir haben alle unsere Worte, all unsere Lebenserfahrung, all unsere Weisheit eingesetzt, um dieses israelische Monster zu stoppen, das auf Demütigung, Zerstörung und Tod versessen ist.

Und wir machen uns keine Illusionen darüber, wer diesen Horror orchestriert, finanziert und unterstützt: aufeinanderfolgende US-Regierungen, andere westliche Regierungen und reaktionäre arabische Marionetten. Wenn arabische Golfstaatschefs Donald Trump im Handumdrehen vier Billionen Dollar versprechen können, aber die hungernden Menschen in Gaza nicht ernähren, und wenn die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in „Israel“ dem Völkermörder Grüße übermittelt, während Gaza brennt, dann wissen wir, wo sie stehen. Tatsächlich finanzieren sie direkt die US-Militärlieferungen an die israelische Entität und bezahlen die Bomben und Munition, die das Leben und die Lebensgrundlage der Palästinenser und Libanesen zerstören.

1982 wurde Ariel Sharon als Mittäter des Massakers von Sabra und Shatila verurteilt. Später wurde er jedoch „rehabilitiert“ und wurde 2001 israelischer Ministerpräsident. Und in letzter Zeit wollen uns viele westliche Kommentatoren weismachen, dass alles, was derzeit geschieht, allein die Schuld von Benjamin Netanjahu ist. Er wird zum „Sündenbock“ gemacht, und dann sollen wir akzeptieren, dass die israelische Gesellschaft nun wieder zu einem gewissen Maß an respektablem Verhalten zurückkehren wird.

Aber diesmal nicht. Der Zionismus wurde auf eine Weise entlarvt, wie es noch nie zuvor geschehen ist; er wurde als die verrottete Siedlerkolonialideologie entlarvt, die er immer war. Und wenn er besiegt ist, was geschehen wird, werden wir diejenigen nicht vergessen und ihnen nicht vergeben, die so lange bereit waren, sich an der Unterdrückung des palästinensischen und arabischen Volkes zu beteiligen.

Im Dezember 2023, zwei Monate nach Beginn des Völkermords, sagte Rev. Munther Isaac: „Ihre Wohltätigkeit und Ihre Worte der Bestürzung werden nach all dem keinen Unterschied machen … wir werden Ihre Entschuldigung nach dem Völkermord nicht akzeptieren.“

Und jetzt sind diese Worte mehr als nur Teil einer inspirierenden Botschaft. Sie sind ein Eckpfeiler unseres weiteren Vorgehens (obwohl sich die meisten der jüngsten „Konvertiten“ nicht einmal entschuldigen!). Keine Ausreden, keine Erklärungen werden uns jemals davon überzeugen können, dass es eine logische Begründung für die Komplizenschaft mit dem Zionismus und dessen verheerende Auswirkungen auf das palästinensische Volk, die Umwelt, den nationalen Zusammenhalt und die Würde gab.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Schriftstellerin; Mitglied der Canada Palestine Association; ehemalige Co-Moderatorin von Voice of Palestine, Kanada.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …