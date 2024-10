https://www.welt.de/politik/deutschland/article254059400/Vor-Sondierung-in-Sachsen-Auf-diesen-Kurs-haben-CDU-SPD-und-die-Wagenknecht-Partei-sich-schon-verstaendigt.html



Vor Sondierung in Sachsen Auf diesen Kurs haben CDU, SPD und die Wagenknecht-Partei sich schon verständigt

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und BSW-Chefin Sahra Wagenknecht Quelle: Marlene Gawrisch; Martin U. K. Lengemann

Sachsen rückt ein Stück näher an eine neue Landesregierung: Die Vorgespräche zwischen CDU, SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht sind abgeschlossen – und könnten bald zu Sondierungsgesprächen führen. WELT liegt das erste Ergebnispapier vor. Lesen Sie hier die zentralen Vereinbarungen.

Rund sechs Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen haben CDU, SPD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nach ihren Gesprächen über eine gemeinsame Regierungsbildung ein erstes Ergebnispapier vorgelegt. Das achtseitige Dokument liegt WELT vor und soll Sondierungsgespräche vorbereiten, die dann in Koalitionsverhandlungen münden könnten. Lesen Sie das Ergebnispapier hier. Weiterlesen in welt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …