Greta Thunberg: Vom Liebling der liberalen Medien zum Staatsfeind Nr. 1

Die 21-jährige Klimaaktivistin mobilisiert Menschen gegen den Völkermord in Gaza. Jetzt wird sie nicht nur von der extremen Rechten angegriffen – auch das liberale Establishment hat sich der Diffamierung angeschlossen.

Von Nathaniel Flakin

16. Oktober 2024

Deutsche Politiker haben gefordert, dass Greta Thunberg des Landes verwiesen wird. Als die 21-jährige schwedische Klimaaktivistin ankündigte, dass sie in einem Protestcamp an einer Universität in der westdeutschen Stadt Dortmund sprechen werde, verbot die Polizei die gesamte Veranstaltung. Das Camp hatte bereits vier Monate gedauert, aber die Polizei gab an, dass sie es beenden müsse, weil Thunberg – eine Kandidatin für den Friedensnobelpreis! – „potenziell gewalttätig“ sei.

Innerhalb weniger Jahre hat sich Thunberg vom Liebling des liberalen Establishments zum Staatsfeind Nr. 1 entwickelt. Das Magazin „Spiegel“ beispielsweise hat die „Person des Jahres“ von 2019 noch gefeiert und sie nur vier Jahre später in einer Titelgeschichte als „Antisemitin“ denunziert.

Die Erklärung ist bedrückend einfach: Wie viele junge Menschen auf der ganzen Welt protestiert Thunberg gegen den Völkermord Israels in Gaza und hat sich Demonstrationen in Leipzig, Berlin und anderen deutschen Städten angeschlossen.

Hasskampagnen gegen die Klimaaktivistin gingen von rechtsextremen Medien aus, wurden aber inzwischen von vermeintlich liberalen Publikationen aufgegriffen, die bizarre Verschwörungstheorien über Thunberg verbreiteten, wonach sie Stofftiere benutze, um verschlüsselte antijüdische Botschaften zu senden. (In Wirklichkeit ist ein Spielzeug-Oktopus bei Menschen mit Autismus recht verbreitet.)

Wie ein Großteil der internationalen Klimabewegung hat Thunberg auf die Zusammenhänge zwischen Imperialismus und der sich abzeichnenden Klimakatastrophe hingewiesen. Der von den USA und Deutschland unterstützte Krieg Israels im Gazastreifen und im Libanon tötet nicht nur Zehntausende Zivilisten, sondern verursacht auch „immense“ Kohlenstoffemissionen, die in nicht allzu ferner Zukunft das Leben von Milliarden Menschen gefährden werden.

Als Thunberg nach Beginn ihres Klimastreiks am 20. August 2018 weltweite Bekanntheit erlangte, schien sie eine von vielen aufrichtigen jungen Aktivisten zu sein, die in die korrupten Bürokratien der liberalen Bourgeoisie hineingezogen werden. Sie traf sich mit Barack Obama, wurde von Trevor Noah interviewt und nahm das Angebot eines dummen Aristokraten an, mit einem Segelboot über den Atlantik zu fahren, um an einer UN-Konferenz in New York teilzunehmen.

Doch wie ich damals anmerkte, zeigte Thunberg, als sie nach Davos eingeladen wurde – dem Gipfeltreffen der globalen Eliten –, eine ungewöhnliche Abneigung, sich einem Publikum anzubiedern, das nur darauf wartet, leeren Phrasen eines kleinen Mädchens zu applaudieren. Im Gegensatz zu gut bezahlten Pseudo-NGO-Aktivisten nannte Thunberg Namen:

Manche sagen, dass die Klimakrise etwas ist, das wir selbst geschaffen haben, aber das stimmt nicht, denn wenn alle schuldig sind, ist niemand schuld. Und jemand ist schuld. Einige Menschen, einige Unternehmen, insbesondere einige Entscheidungsträger, haben genau gewusst, welche unschätzbaren Werte sie opfern, um weiterhin unvorstellbare Geldsummen zu verdienen. Und ich denke, viele von Ihnen, die heute hier sind, gehören zu dieser Gruppe von Menschen.

(Ich vermute, dass ihr Autismus sie etwas direkter macht als eine neurotypische Person, aber das ist nur Spekulation.)

Schon als Teenager wandte sich Thunberg an Politiker, aber jetzt sagt sie viel deutlicher, dass der Kapitalismus für den Klimawandel verantwortlich ist. Und das ist noch nicht alles: Am vergangenen Wochenende besuchte Thunberg während einer Klimademonstration in Italien die besetzte GKN-Fabrik in Florenz. Das ehemalige Autoteilewerk wird seit drei Jahren von seinen Mitarbeitern besetzt. Wo früher Autoteile hergestellt wurden, planen die Arbeiter nun den Bau von Solarmodulen und Lastenfahrrädern.

In einem Beitrag auf Twitter betonte Thunberg zu Recht, dass Klimagerechtigkeit und Arbeitnehmerrechte Hand in Hand gehen: „Der Kampf, bis zum Monatsende durchzuhalten, ist derselbe Kampf gegen das Ende der Welt.“

Das Beispiel der GKN-Arbeiter zeigt die unaufhaltsame Macht der Arbeiterklasse angesichts der Klimakrise. Es sind die armen Menschen der Arbeiterklasse in den halbkolonialen Ländern, die bereits unter den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels leiden. Es sind auch die Arbeiter, die die Autos produzieren und die Ölraffinerien betreiben, die den Planeten zerstören. Das bedeutet, dass es die Arbeiter sind, die die Produktion radikal verändern können – etwas, wozu die Kapitalisten völlig unfähig sind, da ihre Profite von einer ständigen Ausweitung der Produktion abhängen.

Die Arbeiterklasse besteht aus Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Wie Thunberg in Davos erklärte, wird der Klimawandel von einer Handvoll kapitalistischer Parasiten verursacht, die von unserer Arbeit profitieren. Wenn wir organisiert wären, könnten wir noch heute eine sofortige wirtschaftliche Transformation einleiten.

Dies ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit. Auf diesen Seiten haben wir Ölraffineriearbeiter in Grandpuits in Frankreich interviewt, die für die Rettung ihrer Arbeitsplätze kämpften, aber nicht länger dem fossilen Kapital dienen wollten und stattdessen einen ökologischen Wandel forderten. Wir haben über Arbeiter bei Zanon berichtet, einer Keramikfabrik in Argentinien, die ihre Fabrik 2002 übernahmen, um die Bedürfnisse der Menschen zu decken, anstatt Profite für Kapitalisten zu erwirtschaften. Wir haben die Geschichten von Arbeitern in einer großen Druckerei in Buenos Aires erzählt, die ihren Arbeitsplatz besetzten, um der Gemeinschaft zu dienen. All diese Aktionen wurden von revolutionären Aktivisten in den Betrieben angeführt.

Obwohl Greta sich revolutionären sozialistischen Positionen nähert, fehlt ihr eines: Organisation. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist die Sunrise-Bewegung nur ein Lobby-Arm der Demokratischen Partei, der sich zynischerweise als Aktivistengruppe ausgibt. Die von Thunberg inspirierte Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) umfasst viele engagierte Aktivisten, aber auch viele Karrieristen, die auf bequeme Jobs in grünen Parteien oder in NGOs abzielen. Insbesondere in Deutschland lehnt die FFF Thunbergs Radikalismus entschieden ab und hat sich dem deutschen Imperialismus und seiner Solidarität mit Israel angeschlossen.

Um gegen den Kapitalismus zu kämpfen, braucht Thunberg eine Organisation, die sich ihren radikalen Ideen verpflichtet fühlt: internationale Solidarität, Antiimperialismus und Arbeiterkontrolle über die Produktion. Das kann nur eine revolutionäre Partei sein, die auf der Arbeiterklasse und der Jugend basiert und ein Programm hat, das alle Kämpfe gegen Unterdrückung und Ausbeutung zu einem koordinierten Angriff auf das kapitalistische System vereint.

Vor fünf Jahren, als viele Radikale glaubten, Thunberg würde eine weitere langweilige Liberale werden, hatte ich das Gefühl, dass sie sich sozialistischen Ideen zuwenden würde. Jetzt sagt mir mein Bauchgefühl, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie sich mit den Ideen von Marx, Engels, Lenin, Trotzki, Luxemburg und anderen Revolutionären identifiziert.

Dabei geht es nicht nur um sie als Einzelperson: Thunberg steht für eine Generation, die zusieht, wie das kapitalistische System auf unvorstellbare Gewalt zusteuert, in Form von ethnischen Säuberungen, Atomkrieg und Klimaapokalypse. Sie haben erlebt, wie Politiker schöne Reden halten, sich aber weigern, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen. Das liegt daran, dass der Kapitalismus grundsätzlich unfähig ist, mit seinen eigenen Grenzen umzugehen. Da die Eliten sie nicht korrumpieren konnten, diffamieren sie sie nun. Sie ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Klimaaktivisten der Vereinnahmung widerstehen und sich organisieren können, um das System zu stürzen.

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin geschrieben. Er gehört zum autistischen Spektrum.

