Sahra Wagenknecht möchte, dass das Sterben in der Ukraine endet. Deswegen muss ihrer Meinung nach dringend mit dem russischen Präsidenten Putin verhandelt werden. In einem Interview erklärt sie, wie sie schweigende Waffen erreichen würde.

Sahra Wagenknecht würde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „einen Stopp der Waffenlieferungen“ anbieten, wenn der Kremlchef in Verhandlungen mit ihr „einem sofortigen Waffenstillstand an der jetzigen Frontlinie zustimmt“. Das sagte die BSW-Chefin in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ aus Berlin auf die Frage, wie sie Verhandlungen mit Putin angehen würde. „Und dann müsste man darüber verhandeln, was in den Gebieten geschieht, wo aktuell die Russen stehen.“Weiterlesen bei n-tv.de