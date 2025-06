Aufgedeckt: EU-Staaten, die den Völkermord in Gaza verurteilen, schließen heimlich milliardenschwere Waffenverträge mit Israel

https://www.mintpressnews.com/eu-nations-condemn-gaza-genocide-secret-israel-arms-deals/289927/



Untersuchung

Jessica Buxbaum

5. Juni 2025

NATO-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt Andrius Kubilius glauben, dass Russland bis 2030 einen vollständigen Angriff auf Europa starten könnte – eine Befürchtung, die Regierungen auf dem gesamten Kontinent dazu veranlasst hat, sich auf einen Krieg vorzubereiten. Während die europäischen Bürger Lebensmittelvorräte anlegen und die Regierungen ihre militärische Bereitschaft erhöhen, sieht ein Land in dieser Angst eine Chance: Israel.

Die Europäische Union plant, ihr Militärbudget in den nächsten vier Jahren um 800 Milliarden Euro (900 Milliarden Dollar) aufzustocken. Da die Vereinigten Staaten ihre militärische Unterstützung für die NATO zurückziehen, suchen die EU-Mitgliedstaaten nach neuen Verteidigungspartnern, und Israel springt ein und bietet Waffen an, die an besetzten und belagerten Bevölkerungsgruppen getestet wurden.

Während sich die Regierungen in ganz Europa auf einen möglichen russischen Angriff vorbereiten, vertiefen sie ihre Verteidigungsbeziehungen zu Israel und kaufen kampferprobte Waffen in Milliardenhöhe, obwohl Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt ist. Das Ergebnis: eine starke Diskrepanz zwischen öffentlicher Verurteilung und privater Militarisierung.

Zwischen 2020 und 2024 stiegen die europäischen Waffenimporte laut dem Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) um 155 % gegenüber den vorangegangenen fünf Jahren. Im gleichen Zeitraum stieg Israel in der Rangliste der weltweiten Waffenexporteure auf und liegt nun weltweit auf Platz acht.

Der Anstieg der Verkäufe spiegelt die wachsende Abhängigkeit Europas von israelischer Militärtechnologie wider. Im Jahr 2023 importierten die EU-Staaten israelische Waffen im Wert von 111 Millionen Dollar. Bis 2024 stieg diese Zahl auf 135 Millionen Dollar, obwohl die europäischen Regierungen Israels Krieg in Gaza öffentlich verurteilten.

„Militärs sind oft sehr an den praktischen Erfahrungen anderer Militärs interessiert“, erklärte Dr. Iain Overton, Geschäftsführer von Action on Armed Violence, gegenüber MintPress News. Israels wiederholte Angriffe auf den Gazastreifen und das Westjordanland – sowie seine langjährigen Feldzüge in Syrien und im Libanon – sind zu einem zentralen Bestandteil seiner Marketingstrategie geworden.

Unter dem Begriff „Palästina-Labor“ prägte der australische Journalist Antony Loewenstein nutzt Israel die besetzten palästinensischen Gebiete als Testfeld für seine Militärtechnologie und manipuliert dann den Erfolg seiner staatlichen Gewalt, um den Verkauf seiner Munition anzukurbeln.

„Die Erfahrungen [Israels] fließen in die eigene Waffenproduktion ein, wo man dann sagen kann, dass sie kampferprobt sind“, so Overton.

Diese Waffensysteme werden als gute, kampferprobte Waffensysteme angepriesen, aber in Wirklichkeit verursachen sie natürlich enorme zivile Opfer.“

„Wenn wir [Waffenlieferungen] nur unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass sie kampferprobt sind, und nicht unter dem Gesichtspunkt, dass sie oft wahllos eingesetzt werden oder eine große Zahl von Zivilisten schädigen, dann kaufen wir möglicherweise unbeabsichtigt tödlichere Waffen als nötig oder Waffen, die tatsächlich nicht den europäischen Standards des humanitären Völkerrechts in Konflikten entsprechen“, fügte Overton hinzu.

Öffentliche Verurteilung, private Geschäfte

Spanien ist seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 einer der lautstärksten Kritiker Israels. Premierminister Pedro Sánchez forderte sogar ein weltweites Waffenembargo. Doch Centre Delas, ein in Barcelona ansässiger Think Tank, enthüllte im April 2025, dass die spanische Regierung seit Kriegsbeginn 46 Aufträge im Gesamtwert von 1,2 Milliarden Dollar an israelische Waffenhersteller vergeben hatte.

Darunter: 12 PULS-Raketenwerfer von Elbit Systems, 64 Predator Hawk-Raketen und 168 weitere Raketen von Rafael Advanced Defense Systems. Aufträge gingen auch an Netline Communications Technologies und Guardian Homeland Security.

Im Rahmen des bislang größten Waffenverkaufs Israels kaufte Deutschland im September 2024 das gemeinsam von den USA und Israel hergestellte Raketenabwehrsystem Arrow 3 für 4,3 Milliarden Dollar. Im Februar 2025 kaufte die deutsche Bundeswehr Raketenwerfer-Artilleriesysteme von Elbit im Wert von 57 Millionen Dollar. Zwei Monate später gab das deutsche Verteidigungsministerium bekannt, dass es Loitering Munitions – allgemein bekannt als Selbstmorddrohnen – von den israelischen Firmen UVision und Israel Aerospace Industries beschaffen werde.

Deutschland ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Waffenabnehmer Israels, und Israel ist einer der wichtigsten Waffenexporteure Deutschlands und liefert 13 % der Waffen des Landes.

„Israelische Komponenten sind in die militärischen Kapazitäten Deutschlands eingebaut, und das ist für sie weitaus wichtiger als jedes Urteil des Internationalen Gerichtshofs wegen Völkermordes“, sagte Jeff Halper, israelischer Anthropologe und Autor des Buches „War Against the People“, in dem er detailliert beschreibt, wie Israel seine Waffentechnologie gegen die Palästinenser einsetzt.

Demonstranten werden vor der New Yorker Börse während einer Demonstration gegen Waffenverkäufe an Israel festgenommen. Laura Brett | AP

Finnland unterzeichnete 2023 einen Vertrag über 316 Millionen Euro (356 Millionen Dollar) für Israels Luftabwehrsystem „David’s Sling“ . Das nordische Land schloss den Verkauf im November 2023 ab, einen Monat nach Beginn der israelischen Offensive im Gazastreifen. Der finnische Präsident Alexander Stubb verteidigte den Deal in einem Interview mit Reuters und erklärte, der Kauf stehe in keinem Zusammenhang mit der Entscheidung Finnlands, einen palästinensischen Staat nicht anzuerkennen.

Auch Israel und Griechenland haben in den letzten Jahren ihre militärische Partnerschaft verstärkt. Im Jahr 2023 kaufte Griechenland ein Paket im Wert von 404 Millionen Dollar mit Spike-Raketen und Orbiter-3-Drohnen, die von den israelischen Rüstungsfirmen Rafael und Aeronautics hergestellt werden.

Auf der diesjährigen DEFEA, einer internationalen Verteidigungsmesse in Athen, unterzeichneten Israel Aerospace Industries und Hellenic Aerospace Industry eine Vereinbarung über die Lieferung des autonomen U-Boot-Systems BlueWhale durch IAI an die griechische Marine.

Nach dem Zusammenbruch einer fragilen Waffenruhe in Gaza am 18. März 2025 kündigten die Niederlande an, künftige Verkäufe von Waffen und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck an Israel individuell zu prüfen. Die niederländische Regierung erklärte, sie habe seit Kriegsbeginn keine Waffen mehr nach Israel exportiert. Dies sei das Ergebnis einer niederländischen Gerichtsentscheidung vom Februar 2024, die den Export von Teilen für F-35-Kampfflugzeuge verbietet, da diese unter Verstoß gegen das Völkerrecht in Gaza eingesetzt werden könnten. Die Niederlande haben jedoch weiterhin israelische Waffen importiert.

Im September 2024 kaufte die niederländische Marine zwei mit Drohnen und Raketen ausgerüstete Schiffe für zwischen 279 Millionen und 1,1 Milliarden US-Dollar. Im Dezember erteilte die Niederlande Elbit Systems einen Auftrag im Wert von 175 Millionen US-Dollar zur Lieferung von Systemen zum Schutz von Flugzeugen und Hubschraubern vor Flugabwehrraketen an das NATO-Mitglied. Elbit sicherte sich im Mai 2024 außerdem einen Auftrag im Wert von 53 Millionen US-Dollar zur Lieferung von gepanzerten Fahrzeugen an Österreich.

Mehrere an die Ukraine angrenzende Länder haben ebenfalls ihre Waffenimporte aus Israel erhöht.

Die neue polnische Regierung erklärte im Mai 2024, dass sie keine militärische Ausrüstung nach Israel exportieren werde und keine neuen Verträge unterzeichnet habe.

„Wir werden uns nicht an israelischen Angriffen auf Zivilisten im Gazastreifen mit polnischen Waffen beteiligen“, sagte der stellvertretende Außenminister Andrzej Szejna.

Polnische Medien berichteten jedoch im Februar, dass das Land 1.400 Borsuk-Schützenpanzer kaufen werde, die mit Spike-Raketenwerfern von Rafael ausgerüstet sind.

Im Rahmen seines größten Waffenhandels mit Israel kaufte die Slowakei im Dezember 2024 das von IAI hergestellte Luftabwehrsystem Barak MX für 583 Millionen US-Dollar. In einem separaten Geschäft im Wert von 92 Millionen US-Dollar kaufte Rumänien im Februar 2024 von Rafael hergestellte Spike LR2-Panzerabwehrraketen. Einen Monat später erhielt Elbit Systems einen Auftrag im Wert von 60 Millionen US-Dollar zur Lieferung von Drohnenabwehrsystemen an Rumänien.

Als Zeichen der Solidarität besuchte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala Israel, nachdem dieses nach dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 den Krieg gegen Gaza begonnen hatte. Während des Besuchs unterzeichnete die Tschechische Republik einen Vertrag über den Kauf von 48 von Rafael hergestellten I-Derby-Langstrecken-Flugabwehrraketen für 120 Millionen Dollar. In diesem Jahr ging Axon Vision, ein israelischer Anbieter von KI-Lösungen für das Militär, eine Partnerschaft mit dem tschechischen Rüstungsunternehmen Czechoslovak Group ein, um sein KI-basiertes Lageerkennungssystem in tschechischen Militärpanzern zu installieren.

Anfang 2025 schloss Serbien den Kauf von PULS-Artillerie-Raketensystemen und Hermes 900-Aufklärungsdrohnen von Elbit Systems im Wert von 335 Millionen US-Dollar ab.

Ebenfalls zu Beginn des Jahres verhängte die schwedische Hafenarbeitergewerkschaft angesichts des anhaltenden Krieges eine Blockade gegen jeglichen Militärhandel mit Israel. Vor dem Embargo waren die schwedischen Importe israelischer Militärausrüstung bereits sprunghaft angestiegen, von 737.000 Dollar im Jahr 2023 auf 23,8 Millionen Dollar im Jahr 2024.

Im Jahr 2024 unterzeichnete Schweden einen Vertrag über 36,6 Millionen Dollar für Rafael Litening-Zielbehälter für eine Flotte von Kampfflugzeugen. Das schwedische Verteidigungsunternehmen BAE Systems Hägglunds unterzeichnete ebenfalls einen Vertrag über 130 Millionen Dollar mit Elbit Systems für dessen aktive Schutzsysteme „Iron Fist“. In diesem Jahr unterzeichnete Schweden einen Vertrag über 2 Milliarden Euro (2,26 Milliarden Dollar) mit dem europäischen Rüstungsunternehmen KNDS über 44 moderne Leopard 2 A8-Kampfpanzer, die mit dem aktiven Schutzsystem Trophy des israelischen Unternehmens Rafael ausgestattet sind.

Verträge ignoriert, während Israel Europa bewaffnet

Trotz der vorläufigen Entscheidung des IGH von 2024, dass Palästinenser ein „plausibles Recht auf Schutz vor Völkermord“ haben, gehen die europäischen Waffenverkäufe an Israel unvermindert weiter. Und internationale Verträge sind kein Hindernis. Overton erklärt gegenüber MintPress News: „Der [UN-Waffenhandelsvertrag] soll zwar Waffenlieferungen verhindern, die zur Begehung von Menschenrechtsverletzungen verwendet werden könnten, aber seine Bestimmungen sind voller Schlupflöcher und die Durchsetzungsmechanismen bleiben schwach.“

Die meisten Waffen, die Israel verkauft – Raketen, Drohnen, Überwachungssysteme – fallen nicht unter verbotene Kategorien wie weißer Phosphor, selbst wenn sie in einer Weise eingesetzt werden, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt, selbst wenn sie in dicht besiedelten zivilen Gebieten eingesetzt werden.

Die meisten Waffen, die Israel verkauft – Raketen, Drohnen, Überwachungssysteme – fallen nicht unter verbotene Kategorien wie weißer Phosphor, selbst wenn sie unter Verletzung des humanitären Rechts eingesetzt werden, selbst wenn sie unter Verletzung des Völkerrechts in dicht besiedelten zivilen Gebieten eingesetzt werden.

„In dieser Hinsicht fallen israelische Waffenexporte in den Bereich der Ethik und Moral, nicht in den Bereich von Verträgen“, sagte Overton. „Die Frage ist: Sollten wir von Israel profitieren?“

Er vergleicht die Situation mit sanktionierten Staaten wie Nordkorea oder Russland. Im Gegensatz zu diesen Ländern hat Israel jedoch kaum materielle Konsequenzen zu befürchten.

Während einige EU-Staaten Embargos verkünden oder Handelsabkommen neu bewerten, bleibt Halper skeptisch.

„Sie werden es auf symbolischer Ebene tun“, sagte er.

„Sie werden Israel eine Botschaft senden, die keine wirklichen Auswirkungen auf seine militärische Leistungsfähigkeit hat.“

„In der internationalen Politik gibt es keine Moral“, fügte Halper hinzu.

Während Europa sich für den nächsten Weltkrieg aufrüstet, tut es dies mit Waffen, die an besetzten Menschen, in durch Luftangriffe zerstörten Stadtvierteln und in Flüchtlingslagern getestet wurden, die von einer der technologisch fortschrittlichsten Armeen der Welt angegriffen wurden. Ob symbolische Sanktionen jemals zu sinnvollen Maßnahmen führen werden, bleibt abzuwarten, aber vorerst boomt das Geschäft.

Titelfoto | Während Europa aus Angst vor einem Krieg mit Russland seine militärische Bereitschaft erhöht, zeigen Veranstaltungen wie die Sicherheitsmesse Enforce Tac in Nürnberg den wachsenden Appetit des Kontinents auf „kampferprobte“ israelische Waffen. Im Bild: Militärfahrzeuge, darunter die Luftlandebühne Caracal, am Stand von Rheinmetall, 28. Februar 2023. Daniel Vogl | AP

Jessica Buxbaum ist eine in Jerusalem ansässige Journalistin für MintPress News, die über Palästina, Israel und Syrien berichtet. Ihre Beiträge wurden in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News veröffentlicht.

Republishen Sie unsere Artikel! MintPress News ist unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …