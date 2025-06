https://www.commondreams.org/news/columbia-accreditation-trump



Das Bibliotheksgebäude der Columbia University bei Nacht am 15. April 2020 in New York City, New York.

(Foto: Peter Titmuss/Education Images/Universal Images Group via Getty Images)

Trotz der Zustimmung der Columbia University nimmt die Trump-Regierung die Akkreditierung der Hochschule ins Visier

„Der Versuch, Trump und sein Team zu beschwichtigen, wird ihre Offensive kaum bremsen“, sagte ein politischer Kommentator von MSNBC.

Eloise Goldsmith

05. Juni 2025

Das US-Bildungsministerium hat am Mittwoch behauptet, dass die Columbia University „gegen Bundesgesetze zur Diskriminierungsbekämpfung verstößt“ und somit die Akkreditierungsstandards nicht erfüllt. Dies ist das jüngste Anzeichen dafür, dass die Bemühungen der Universität um einen Beitrag zur Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung das Weiße Haus nicht besänftigt haben.

In der Bekanntmachung vom Mittwoch heißt es, dass das Büro für Bürgerrechte des Bildungsministeriums und das Büro für Bürgerrechte des Ministeriums für Gesundheit und Soziales nach einer Untersuchung in Columbia im Mai zu dem Schluss gekommen seien, „dass die Columbia University mit vorsätzlicher Gleichgültigkeit gegenüber der Belästigung jüdischer Studenten gehandelt hat“. Damit habe die Hochschule gegen Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 verstoßen, der Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe und nationaler Herkunft in Programmen und Aktivitäten, die mit Bundesmitteln finanziert werden, verbietet.

„Die Columbia University ist fest entschlossen, Antisemitismus auf unserem Campus zu bekämpfen“, erklärte ein Sprecher der Hochschule in einer Erklärung, die am Mittwoch an mehrere Medien verschickt wurde. „Wir nehmen dieses Problem ernst und arbeiten weiterhin mit der Bundesregierung zusammen, um es zu lösen.“

Laut der Erklärung des Bildungsministeriums hat die Trump-Regierung die Middle States Commission on Higher Education, die für die Akkreditierung der Hochschule zuständige Stelle, darüber informiert, dass sie der Ansicht ist, dass die Columbia University „die Standards für die Akkreditierung nicht erfüllt“.

„Nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat die Leitung der Columbia University bewusst gleichgültig auf die Schikanierung jüdischer Studenten auf ihrem Campus reagiert. Das ist nicht nur unmoralisch, sondern auch rechtswidrig“, erklärte die US-Bildungsministerin Linda McMahon in der Erklärung des Ministeriums. Insbesondere im Schuljahr 2023-24 war die Columbia University Schauplatz erheblicher pro-palästinensischer Studentenaktivitäten.

Anfang dieses Jahres strich die Trump-Regierung 400 Millionen Dollar an Bundeszuschüssen und Verträgen für die Columbia University, unter Berufung auf Untätigkeit wegen angeblichen Antisemitismus. Laut The Washington Post steht die Universität weiterhin in Verhandlungen mit Bundesbeamten, um diese Mittel zurückzuerhalten.

Nachdem die Trump-Regierung die Streichung der 400 Millionen Dollar angekündigt hatte, erklärte sich die Universität bereit, mehrere Änderungen umzusetzen, darunter eine verstärkte Überwachung von akademischen Programmen mit Schwerpunkt auf dem Nahen Osten. Columbia wurde dafür kritisiert.

Seitdem die Universität diese Änderungen vorgenommen hat, gibt es Berichte, dass die Trump-Regierung daran interessiert ist, Columbia unter eine Einverständniserklärung zu stellen, die es der Bundesregierung im Wesentlichen ermöglicht, die Hochschule zu überwachen.

Steve Benen, politischer Kommentator bei MSNBC und Produzent der „Rachel Maddow Show“, betonte am Donnerstag, dass die Bundesregierung zwar keine formelle Befugnis über die Akkreditierung habe und selbst nicht versucht habe, diese zu widerrufen, dass aber die Bemühungen der Trump-Regierung, die Akkreditierungsstelle der Universität auf der Grundlage der Vorwürfe der Regierung zum Handeln gegen Columbia zu bewegen, „ein bemerkenswerter Schritt“ seien.

„Aber es gibt auch noch weitere Umstände zu berücksichtigen: Trotz der offensichtlichen Tatsache, dass Columbia vor Monaten den meisten Forderungen des Weißen Hauses zugestimmt hat, ist die Universität immer noch ein Ziel der Regierung“, schrieb Bennen. „Die Botschaft an andere Hochschulen und Institutionen könnte nicht klarer sein: Der Versuch, [Präsident Donald] Trump und sein Team zu beschwichtigen, wird ihre Offensive kaum bremsen.“

Jon Fansmith, stellvertretender Vizepräsident für Regierungsbeziehungen beim American Council on Education, schloss sich dieser Meinung an, als er mit CNN sprach.

„Die Bemühungen der Columbia University, in gutem Glauben mit der Regierung zusammenzuarbeiten, haben allen Colleges und Universitäten deutlich gemacht, dass diese Regierung nicht daran interessiert ist, Antisemitismus zu bekämpfen oder auf eine gute Politik hinzuarbeiten“, sagte er. „Sie wollen den Schulen schaden und sie kontrollieren.“

Eine weitere Hochschule, die ins Visier der Regierung geraten ist, die Harvard University, musste am Mittwoch einen neuen Schlag von Trump hinnehmen. Der Präsident erließ eine Verordnung, die internationalen Studenten für sechs Monate die Einreise in die USA zum Studium an dieser Hochschule verbietet.

Harvard hat einen anderen Ansatz als Columbia gewählt und kämpft für die Verteidigung seiner Autonomie und hat die Regierung vor Gericht verklagt.

