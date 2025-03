Aufrüstung spaltet die EU, Mißtrauen gegen Merz – und Freibrief für Israel

https://lostineu.eu/aufruestung-spaltet-die-eu-misstrauen-gegen-merz-und-freibrief-fuer-israel/



Die Watchlist EUropa vom 22. März 2025 – heute mit der Wochenchronik.

Es sollte nur noch Formsache sein. Der EU-Gipfel würde, so hofften von der Leyen & Co., die “Wiederbewaffnung Europas” absegnen und den Weg für ein gigantisches Schuldenprogramm freimachen. Schließlich gelte es, die Russen und die Amerikaner gleichzeitig in Schach zu halten – so die offiziöse Darstellung.

Doch trotz der von den Medien angefeuerten Kriegshysterie gab es beim Treffen der Staats- und Regierungschefs überraschend Widerstand. Diesmal ist nicht nur Ungarn ausgeschert. Auch aus Spanien, Griechenland und osteuropäischen Ländern kamen Vorbehalte und Änderungswünsche. Weiterlesen in lostineu.eu

