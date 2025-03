https://www.caitlinjohnst.one/p/israel-exists-simultaneously-as-the?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=159653235&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Israel existiert gleichzeitig als ewiger Aggressor und ewiges Opfer

Caitlin Johnstone

23. März 2025

Eine große Herausforderung besteht darin, dass Zionisten davon profitieren, Palästinenser zu missbrauchen und Einfluss auf westliche Regierungen auszuüben, und sie profitieren auch von Menschen, die sich diesen Dingen widersetzen, weil dies dazu genutzt werden kann, ihre Opfer-LARPing-„Antisemitismus“-Erzählung zu nähren.

Diese Dynamik ermöglicht es Israel, Massengräueltaten und Apartheidverbrechen zu begehen, während zionistische Oligarchen wie Miriam Adelson offen westliche Regierungen kaufen, ohne sich um den Schaden für ihr öffentliches Image sorgen zu müssen, denn jede Reaktion auf den Schaden für ihr öffentliches Image kann als „Antisemitismus“ umgedeutet und dazu genutzt werden, ihre Interessen noch weiter voranzutreiben, indem Bürgerrechte mit Füßen getreten werden.

Menschen demonstrieren gegen Israels völkermörderische Gräueltaten? Das ist Antisemitismus – diese Demonstranten müssen zum Schweigen gebracht, verhaftet und deportiert werden. Menschen lehnen den eklatanten zionistischen Einfluss in ihren Regierungen ab? Antisemitische Verschwörungstheorien; wir brauchen mehr Gesetze gegen Hassreden und Internetzensur. Palästinenser leisten bewaffneten Widerstand gegen ihre Unterdrücker? Israel ist das Opfer unprovozierter Angriffe von judenfeindlichen Arabern.

Selbst echte antijüdische Vorurteile kommen den Zionisten zugute, denn sie stärken das Narrativ von einer dringenden Krise des Antisemitismus, die mit aller erforderlichen Gewalt niedergeschlagen werden muss, sowie das Narrativ, dass Juden eine eigene Nation brauchen, in der sie sich sicher fühlen können. So kann Israel offen Kinder massenmordend töten, während israelische Beamte unverhohlen völkermörderische Absichten äußern, und wenn jemand alle Juden dafür verantwortlich macht, weil er sieht, dass ein Staat unter dem Banner des Davidsterns Gräueltaten begeht, während er behauptet, alle Juden zu vertreten, kommt das nur Israel und seinen Unterstützern zugute.

(Nebenbei bemerkt ist dies der Grund, warum es so wichtig ist, nicht „den Juden“ die Schuld zu geben. Es ist nicht nur ungenau – nicht alle Juden sind Zionisten, die Mehrheit der Zionisten sind Nichtjuden, und einige der effektivsten Antizionisten der Welt sind zufällig Juden – es ist so, dass Sie genau das tun, was die Zionisten und die Propagandisten des Imperiums von Ihnen erwarten. Sie erledigen ihre Arbeit für sie. Seien Sie kein unentgeltlicher Israel-Propagandist. Lassen Sie sie ihren Beitrag leisten.)

Der Zionismus profitiert daher von Missbrauch und Einfluss, aber auch von jeglicher Gegenreaktion gegen seinen Missbrauch und Einfluss. Er ist dazu in der Lage, weil Israel von der Propagandamaschine des westlichen Imperiums unterstützt wird – der mächtigsten Waffe des psychologischen Masseneinflusses, die je entwickelt wurde. Wenn die westliche politische Medienklasse nicht ständig die Verbrechen Israels decken und dem Zionismus dabei helfen würde, jede Opposition gegen Israel als Antisemitismus darzustellen, wäre Israel nicht in der Lage, diese verrückte kognitive Gratwanderung zu vollziehen, bei der es gleichzeitig immer sowohl der Aggressor als auch das Opfer ist.

Und deshalb ist es so wichtig, gegen die Propaganda des westlichen Imperiums über Israel zu kämpfen. Israels Abhängigkeit von der imperialen Propagandamaschine ist der einzige Schwachpunkt in dieser ansonsten unangreifbaren Dynamik, bei der jede Gegenreaktion auf Israels Missbräuche genutzt und in eine Waffe zur Verteidigung Israels verwandelt wird. Propaganda leistet nur dann einen Beitrag, wenn man nicht weiß, dass sie stattfindet. Die einzige Möglichkeit, die Menschen davon abzuhalten, sich auf das Opfer-LARPing der Zionisten einzulassen, besteht darin, ihnen die Augen für die Wahrheit zu öffnen.

Sobald genügend Menschen die Lügen und Manipulationen, die zum Schutz der Interessen dieses völkermörderischen Apartheidstaates eingesetzt werden, mit ausreichender Klarheit erkennen, verliert Israel eine seiner mächtigsten Waffen, denn niemand wird sich auf das Narrativ einlassen, in dem Israel und seine Unterstützer versuchen, sich als Opfer der Opposition gegen ihre Missbräuche darzustellen.

Man bekämpft die Propaganda, indem man die Wahrheit und das Verständnis über diese Dynamik auf jede erdenkliche Weise verbreitet. Sprecht mit den Menschen. Tauscht nützliche Informationen aus. Nehmt an Demonstrationen teil. Verteilt Literatur. Twittert, bloggt, macht Videos, erstellt Zines, macht Straßenkunst; nutzt alle Mittel, die euch zur Verfügung stehen, um den Menschen zu helfen, zu verstehen, was wirklich mit Israel und dem westlichen Imperium los ist.

Allen positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten geht immer eine Erweiterung des Bewusstseins voraus. Bewusstsein und Dysfunktion können nicht nebeneinander existieren. Alles, was wir tun müssen, um diese Welt zu heilen, ist, das Bewusstsein für die Wahrheit zu verbreiten, damit die Dysfunktion, die nur in der Dunkelheit überleben kann, sich nicht selbst aufrechterhalten kann.

