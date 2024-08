https://www.middleeasteye.net/news/israel-foreign-minister-condemned-call-ejection-palestine-west-bank



Aufruf des israelischen Außenministers zur Vertreibung der Palästinenser im Westjordanland verurteilt

Von MEE-Mitarbeitern

29. August 2024

EU-Außenbeauftragter bezeichnet die Äußerungen von Israel Katz als „völlig inakzeptabel“.

Menschen begutachten die Schäden an einer Moschee nach einer israelischen Operation im Fara-Lager für palästinensische Flüchtlinge in der Nähe von Tubas, im besetzten Westjordanland, am 29. August 2024 (AFP/Zain Jaafar)

Der israelische Außenminister wurde weithin verurteilt, nachdem er dazu aufgerufen hatte, die Palästinenser aus ihren Häusern im besetzten Westjordanland zu vertreiben, nachdem Israel am Mittwoch einen Großangriff gestartet hatte.

Israel Katz schrieb auf X kurz nach Beginn der Razzia: „Wir müssen die [Terror-]Bedrohung genauso angehen, wie wir mit der Terrorinfrastruktur im Gazastreifen umgehen, einschließlich der vorübergehenden Evakuierung palästinensischer Zivilisten und jeder anderen notwendigen Maßnahme“.

Später schrieb er, dass eine solche „vorübergehende Evakuierung“ „in einigen Fällen intensiver Kämpfe“ stattfinden würde, bei denen Palästinenser „von einem Viertel in ein anderes innerhalb des Flüchtlingslagers verlegt würden, um Schaden von der Zivilbevölkerung abzuwenden“.

Die Äußerungen fielen in eine Zeit, in der Israel seine größte Operation im Westjordanland seit Jahrzehnten startete. Drohnen griffen Jenin, Tulkarm und Tubas an, während die Truppen das Feuer auf Palästinenser am Boden eröffneten. Mindestens 17 Palästinenser wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa getötet.

„Die große israelische Militäroperation im besetzten Westjordanland darf nicht die Voraussetzung für eine Ausweitung des Krieges auf den Gazastreifen sein, einschließlich umfassender Zerstörungen“, schrieb Josep Borrell, der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, auf X.

„Die Parallele, die Minister Katz gezogen hat, vor allem in Bezug auf die Evakuierung der palästinensischen Bewohner, droht die Instabilität weiter anzuheizen“, sagte Borrell.

Später am Donnerstag erklärte er gegenüber Reportern, dass die Äußerungen von Katz „völlig inakzeptabel“ seien und er hoffe, dass sich die EU-Minister dagegen aussprechen würden.

Katz schlug auf Borrell zurück und sagte, seine Kommentare enthielten eine „eklatante Lüge, genau wie seine frühere Unwahrheit bezüglich meiner Aussagen über Gaza“.

Katz schrieb auf X, er sei „gegen die Vertreibung jeglicher Bevölkerung aus ihren Häusern“.

Nichts Vorübergehendes an gewaltsamer Vertreibung

Derjordanische Außenminister Ayman Safadi bezeichnete das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser im besetzten Westjordanland als „gefährliche Eskalation, die gestoppt werden muss“.

„Die Region und ihre Sicherheit dürfen nicht zur Geisel des Radikalismus dieser israelischen Regierung werden. Das Völkerrecht muss angewendet werden“, sagte Safadi.

Ein ehemaliger hochrangiger jordanischer Beamter, der gegenüber MEE anonym bleiben wollte , sagte, die israelische Offensive und die Äußerungen von Katz seien „die Art von Schreckensszenario, auf die das Königreich gewartet hat“.

Auch dastürkische Außenministerium verurteilte Israels Vorgehen im Westjordanland und erklärte, die Politik der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu sei „die größte Bedrohung für die internationale Sicherheit“.

Humza Yousaf, der ehemalige schottische Ministerpräsident, verurteilte Katz und bezweifelte, dass die Rauswürfe „vorübergehend“ seien.

„Wem will er etwas vormachen? Die gewaltsame Vertreibung und Entfernung der Palästinenser aus ihren Häusern im Jahr 1948 war nicht vorübergehend“, sagte Yousaf auf Instagram.

„Es ist nichts Vorübergehendes daran, dass die Menschen im Gazastreifen aus ihren Häusern fliehen müssen, während israelische Bomben auf ihre Köpfe niederregnen.

„Die Vertreibung von Menschen aus ihrem Land, um durch ein anderes Volk anderer ethnischer Herkunft ersetzt zu werden, ist die Definition von ethnischer Säuberung aus dem Lehrbuch.“

Seit Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im Oktober ist es im besetzten Westjordanland zu einer deutlichen Eskalation der Gewalt und der Menschenrechtsverletzungen gekommen.

Nach Angaben des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte wurden zwischen dem 7. Oktober und dem 27. August mindestens 628 Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem durch israelisches Feuer und Luftangriffe getötet.

Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen und Nichtregierungsorganisationen wurden in den vergangenen zehn Monaten mehr als 10 000 Palästinenser inhaftiert, 1 000 vertrieben und fast 160 000 durch Abrissarbeiten beeinträchtigt.

Übersetzt mit Deepl.com

