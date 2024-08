https://redflag.org.au/article/jewish-settlers-attack-west-bank-village-killing-palestinian



Jüdische Siedler greifen ein Dorf im Westjordanland an und töten einen Palästinenser

29. August 2024

Die Beerdigung von Khalil Ziyadeh, der von jüdischen Siedlern getötet wurde, die am 26. August Khalils Dorf Wadi Rahal angriffen. FOTO: Mohamed Zwahre.

Es folgt eine Medienmitteilung von Mohamed Zwahre, einem Mitglied der Volkskomitees im Westjordanland. Die im Folgenden beschriebenen Angriffe im Dorf Wadi Rahal erfolgten vor einem Großangriff Israels auf mehrere Dörfer im Westjordanland, der als „größter Angriff seit zwanzig Jahren“ bezeichnet wird und bei dem mindestens zehn Palästinenser getötet wurden.

——————–

Bei einem beispiellosen bewaffneten Angriff auf Wadi Rahal töteten Siedler aus der Siedlung Efrat einen Palästinenser und verletzten zwei mit Sturmgewehren.

Gestern Abend, am 26. August, kurz vor 22 Uhr, drangen etwa fünf Siedler aus der Siedlungskolonie Efrat, die Bethlehem und Jerusalem umgibt, in das Dorf Wadi Rahal im Süden von Bethlehem ein und griffen ein Haus an, warfen Steine und versuchten einzubrechen. Nachbarn kamen der Familie sofort zu Hilfe und verhinderten, dass die Siedler das Haus in Brand setzten, während die Familie und ihre beiden kleinen Töchter durch eine Hintertür entkommen konnten.

Als die Siedler mit der Verteidigung der Gemeinde konfrontiert wurden, feuerten sie ein Gewehr in die Luft, und innerhalb weniger Minuten traf eine zweite Gruppe von etwa sieben Siedlern ein, die laut Zeugenaussagen mit automatischen M16-Sturmgewehren, die Hunderte von Schüssen pro Minute über Entfernungen von 500 bis 800 Metern abgeben können, direkt auf die Gemeinde schossen.

Während der unaufhörlichen Schießerei erschossen die Siedler Khalil Ziyadeh, der die Familie verteidigt hatte, aus einer Entfernung, die Zeugen als etwa 20 m beschreiben. Khalil wurde in den Rücken geschossen, wobei die Kugel aus seiner Brust austrat. Während sie versuchten, Khalil zu helfen, wurden zwei weitere Personen angeschossen und verletzt, während die Soldaten die Straße zu anderen Dörfern blockierten, Krankenwagen aufhielten und sogar Tränengas auf sie schossen.

Zeugenaussagen zufolge dauerte es etwa 30 Minuten, bis Khalil in die nahe gelegene Klinik in Jurat al Shama‘ gebracht wurde, die unter normalen Umständen nur wenige Minuten entfernt ist. Insgesamt dauerte es fast zwei Stunden, bis Khalil das 25 Minuten entfernte al-Husseini-Krankenhaus in Bethlehem erreichte, wo er seinen Verletzungen erlag.

Wadi Rahal ist ein kleines Dorf mit etwa 1.000 Einwohnern und das erste von insgesamt neun miteinander verflochtenen Bauerndörfern, die eine Gemeinde südlich von Bethlehem bilden. Insgesamt wurden rund 3.500 Dunum [350 Hektar] des Landes der Dörfer von Israel illegal annektiert, um die Siedlungskolonie Efrat und die Apartheidmauer zu bauen. Die Gemeinden organisieren seit Jahrzehnten Volkswiderstand und Demonstrationen gegen diese anhaltende ethnische Säuberung.

Trotzdem hat das Dorf Wadi Rahal in einer erzwungenen Koexistenz mit den benachbarten Siedlern gelebt, wobei viele Bewohner als Tagelöhner für israelische Arbeitgeber arbeiten. Bis gestern Abend wussten sie nicht, dass die benachbarten Siedler sie direkt angreifen würden, geschweige denn mit Sturmgewehren.

Gestern Abend hat sich das geändert. „Sie kamen, um uns zu töten, so viele wie möglich“, sagten Zeugen.

Zunächst dachte die Gemeinde, der Angriff käme von dem kürzlich errichteten Außenposten in Khallet al Nahla, der vor ein bis zwei Jahren von militanteren Siedlern gegründet worden war. Seit das israelische Regime den Außenposten vor drei Monaten für legal erklärt hat, beobachtet die Gemeinde, wie er immer größer wird und seine kolonialen Ambitionen zunehmen.

Der Angriff auf Wadi Rahal ist jedoch der erste direkte bewaffnete Angriff aus der Siedlungskolonie Efrat auf eines der neun Dörfer in den letzten Jahrzehnten, und die Gemeinde betrachtet diese schwerwiegende Eskalation als direkte Folge der eskalierenden völkermörderischen Politik des derzeitigen Regimes, seiner weit verbreiteten und aufstachelnden Verteilung von Sturmgewehren an Siedlerkolonisten in Verbindung mit der Komplizenschaft der internationalen Gemeinschaft mit dieser Politik.

Zeugen identifizierten die leeren Patronen, die heute in Wadi Rahal gefunden wurden, als aus den USA stammend.

Seit der Verschärfung der Straßensperren am 7. Oktober sind Wadi Rahal und das Nachbardorf Jurat al Shama für Palästinenser aus dem Süden Bethlehems und dem Gebiet um Hebron die einzigen Wege, um nach Bethlehem, Ramallah oder in den Norden des Westjordanlandes zu gelangen.

Der Ort des Anschlags, der noch immer Patronenhülsen, Einschusslöcher und andere Schäden an der Infrastruktur aufweist, befindet sich in unmittelbarer Nähe der Schule des Dorfes, die nächste Woche den Unterricht wieder aufnehmen soll.

Übersetzt mit Deepl.com

