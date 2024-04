Appeal from Gaza journalists: Boycott the White House Correspondents‘ dinner and stand with your colleagues in Gaza Palestinian journalists from Gaza are calling on fellow journalists to stand with their colleagues in Gaza and refuse to whitewash the Biden administration’s complicity in genocide by publicly boycotting the annual White House Correspondents‘ Dinner.

Aufruf von Journalisten aus Gaza: Boykottieren Sie das Abendessen der Korrespondenten des Weißen Hauses und stellen Sie sich an die Seite Ihrer Kollegen in Gaza

Von Offener Brief

18 April 18, 2024

Palästinensische Journalisten aus dem Gazastreifen rufen ihre Kollegen dazu auf, sich an die Seite ihrer Kollegen in Gaza zu stellen und sich zu weigern, die Mitschuld der Biden-Regierung am Völkermord zu beschönigen, indem sie das jährliche Korrespondenten-Dinner des Weißen Hauses öffentlich boykottieren.

Palästinensische Journalisten protestieren am 26. Februar 2024 in Deir al-Balah gegen israelische Verbrechen an Journalisten in Gaza (Foto: Ali Hamad/APA Images)

Am Samstag, den 27. April, sind Journalisten prominenter Nachrichtenagenturen eingeladen, gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und anderen Vertretern der Biden-Regierung am jährlichen White House Correspondents‘ Dinner teilzunehmen. Die Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Regierung Biden weiterhin Waffen an Israel liefert, um den Völkermord im Gazastreifen fortzusetzen, bei dem bisher mehr als 33.000 Palästinenser, darunter über 125 palästinensische Journalisten, getötet wurden.

Palästinensische Journalisten aus Gaza haben einen dringenden Appell an ihre Journalistenkollegen in den USA und in der ganzen Welt gerichtet, sich an die Seite ihrer Kollegen in Gaza zu stellen und sich zu weigern, Bidens Mitschuld am Völkermord zu beschönigen, indem sie das Abendessen öffentlich boykottieren. Es ist inakzeptabel und unethisch, dass Journalisten an einem Abendessen teilnehmen, um sich bei der Biden-Regierung einzuschmeicheln, während diese ein Regime unterstützt, das ihre Kollegen für die Ausübung ihrer Arbeit angreift.

Zeigen Sie sich solidarisch mit den Journalisten in Gaza und unterstützen Sie deren Aufruf zum Boykott des White House Correspondents‘ Dinner.

Allein in den letzten sechs Monaten hat das israelische Militär über 125 palästinensische Journalisten im Gazastreifen hingerichtet – 10 Prozent der Journalisten im Gazastreifen. Das Jahr 2023 war das blutigste Jahr für Journalisten weltweit seit mehr als einem Jahrzehnt, wobei mehr als 75 Prozent der getöteten Journalisten Ziel von Israels Angriffen auf Gaza waren.

Als palästinensische Journalisten appellieren wir dringend an Sie, unsere Kollegen auf der ganzen Welt, mit der Forderung nach sofortigen und unnachgiebigen Maßnahmen gegen die anhaltende Komplizenschaft der Biden-Administration bei der systematischen Abschlachtung und Verfolgung von Journalisten in Gaza. Wir bestehen darauf, dass Sie das bevorstehende White House Correspondents‘ Dinner am 27. April öffentlich boykottieren, als Akt der Solidarität mit uns – Ihren Journalistenkollegen – sowie mit den Millionen von Palästinensern, die derzeit in Gaza verhungern, weil die Biden-Regierung Israel weiterhin politisch, finanziell und militärisch unterstützt und die Mittel für lebensrettende humanitäre Hilfe streicht.

Als palästinensische Journalisten, die aus dem Gazastreifen berichten, tragen wir die enorme Last, der Welt die Realitäten von Israels völkermörderischem Feldzug vor Augen zu führen, während wir ihn in Echtzeit miterleben. Israel hat mehr als 33.000 Palästinenser getötet, während wir zusehen.

Der Tribut, der von uns verlangt wird, nur weil wir unsere journalistischen Pflichten erfüllen, ist erschütternd. Wir werden vom israelischen Militär verhaftet, verhört und gefoltert, alles wegen des „Verbrechens“ der journalistischen Integrität. Mehr als 1 500 palästinensische Journalisten im Gazastreifen wurden mehrfach vertrieben, nachdem unsere Viertel, Häuser und Familien angegriffen worden waren. Wir setzen unsere Arbeit in behelfsmäßigen Zelten fort, ohne Strom, Treibstoff oder Internet und mit begrenzten Mengen an Lebensmitteln und Wasser. Die im Norden und in Gaza-Stadt verbliebenen Journalisten stehen wie andere Palästinenser dort unter strenger Belagerung und sind vom Hungertod bedroht.

In Gaza ist Journalismus gleichbedeutend damit, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen, da Israel uns methodisch ins Visier nimmt in seinem verzweifelten Versuch, unsere Stimmen zum Schweigen zu bringen und die düstere Realität seiner völkermörderischen Handlungen und seines Projekts der ethnischen Säuberung in Palästina zu verschleiern. Für palästinensische Journalisten in Gaza bietet die blaue Presseweste keinen Schutz, sondern dient eher als rote Zielscheibe.

Die anhaltende Unterstützung der Regierung Biden für die völkermörderische Politik Israels verwickelt sie direkt in die unerbittlichen Angriffe und Massaker an Journalisten in Gaza, darunter Hunderte unserer Kollegen und ihre Familien.

Die westlichen Medien haben eine wesentliche Rolle dabei gespielt, Zustimmung für Israels anhaltende Gewalt gegen das palästinensische Volk zu erzeugen und gleichzeitig die Mitschuld der USA zu verschleiern. In den letzten sechs Monaten ist die Mainstream-Presse zum Sprachrohr des mörderischen israelischen Regimes geworden, indem sie entmenschlichende antipalästinensische Propaganda verbreitet und Völkermord-Apologeten und -Tätern eine Plattform bietet, während sie gleichzeitig Israels Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser ignoriert, herunterspielt und zu wenig darüber berichtet.

Das White House Correspondents‘ Dinner ist eine Verkörperung der Medienmanipulation, bei der journalistische Ethik gegen Zugang eingetauscht wird. Wenn sich Journalisten bei einer Veranstaltung mit Präsident Biden und Vizepräsident Harris verbrüdern, bedeutet das, dass die Rolle der Regierung beim Völkermord normalisiert, rein gewaschen und beschönigt wird.

Die Presse spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen Ungerechtigkeit, indem sie die Wahrheit ans Licht bringt und die Machthaber zur Rechenschaft zieht. Die Journalisten in Gaza können die Last dieser Aufgabe nicht länger allein tragen.

Als Journalisten, die aus dem Bauch der Bestie berichten, haben Sie eine einzigartige Verantwortung, der Macht die Wahrheit zu sagen und die journalistische Integrität aufrechtzuerhalten. Es ist inakzeptabel, aus Angst oder beruflicher Sorge zu schweigen, während Journalisten in Gaza weiterhin verhaftet, gefoltert und getötet werden, weil wir unsere Arbeit machen.

Wir haben miterlebt, wie Journalisten in den Vereinigten Staaten Gerechtigkeit für Journalistenkollegen wie Jamal Khashoggii, Shireen Abu Akleh und Evan Gershkovich gefordert haben. Es ist höchste Zeit, dass Journalisten für die Journalisten in Gaza aktiv werden.

Wir rufen alle Journalisten mit Gewissen auf, sich uns anzuschließen und unseren Aufruf zum Boykott des White House Correspondents‘ Dinner zu unterstützen.

Die Namen und Geschichten einiger der getöteten palästinensischen Journalisten können Sie beim Komitee zum Schutz von Journalisten erfahren.

Gezeichnet,

Ahmad Mousa Abu Fayyad

Abdelnaser Abu Oan

Dahman Abu Sultan

Lubna Al Ashqar

Shaher Al Badawi

Mohammed Al Buri

Luay Al Ghoul

Amal Al Ibweini

Mohamed Almasri

Dr. Rami Al Shrafi

Ahmed El-Madhoun

Yassir Fathi

Baraa Imad

Sami Issa

Ali Jadallah

Firas Judeh

Hind Khoudary

Mohammed Mhawisch

Ziad Mqayed

Ruwaa Muamar

Baidaa Othman

Bisan Owda

Mohammed Qneitah

Hosam Salem

Mohammed Zaanoun

& weitere anonyme Journalisten in Gaza.

Unterstützt vom Palästinensischen Journalistensyndikat und palästinensischen Journalisten außerhalb des Gazastreifens, darunter:

Wafa‘ Abdel Rahman

Nasser Abu Baker

Mazen Abu Maaleq

Hafeth Abu Sabra

Salman Al Khatib

Ikram Al Tamimi

Said Arikat

Shuruq As’ad

Mariam Barghouti

Mohammed El-Kurd

Laila Haddad

Nawal Hijazi

Deeb Hourani

Nader Khouri

Jenan Matari

Eman Mohammed

Omar Nazzal

Muamar Orabi

Angham Sawalha

Ahmed Schihab-Eldin

Basem Zidani

Aufruf zum Boykott des White House Correspondents‘ Dinner 2024

In den letzten sechs Monaten hat das israelische Militär 125 palästinensische Journalisten im Gazastreifen hingerichtet – das sind 10 Prozent aller Journalisten im Gazastreifen. 2023 war weltweit das tödlichste Jahr für Journalisten seit mehr als einem Jahrzehnt, wobei mehr als 75 Prozent der getöteten Journalisten Ziel israelischer Angriffe waren.

Als palästinensische Journalisten aus dem Herzen des Gazastreifens möchten wir einen dringenden Appell an unsere Kollegen auf der ganzen Welt richten und sofortige und konsequente Maßnahmen gegen die fortgesetzte Komplizenschaft der Regierung Biden bei der systematischen Tötung und Verfolgung von Journalisten in Gaza fordern. Wir sind entschlossen, das bevorstehende White House Correspondents‘ Dinner am 27. April zu boykottieren, um unsere Solidarität mit uns und den Millionen von Palästinensern zu bekunden, die derzeit in Gaza aufgrund der fortgesetzten politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung Israels durch die Biden-Regierung und der Streichung lebenswichtiger Mittel für humanitäre Hilfe hungern.

Wir tragen die enorme Last, die Wahrheit über Israels Völkermörder aufzudecken und in die Welt zu tragen. Israel hat mehr als 32.000 Palästinenser getötet, und wir sind immer noch Zeugen dieses Völkermordes.

Die Kosten, die uns auferlegt werden, nur weil wir unsere journalistischen Pflichten erfüllen, sind sehr schmerzhaft, da wir der Gefahr von Verhaftung, Verhör und Folter durch das israelische Militär ausgesetzt sind, und das alles für das „Verbrechen“ der journalistischen Integrität. Mehr als 1.500 palästinensische Journalisten im Gazastreifen wurden mehrfach vertrieben, nachdem ihre Viertel, Häuser und Familien angegriffen wurden, und setzen ihre Arbeit in behelfsmäßigen Zelten ohne Strom, Treibstoff oder Internet und mit begrenztem Zugang zu Lebensmitteln und Wasser fort. Die Journalisten, die im Norden und in Gaza-Stadt geblieben sind, leben wie die übrigen Palästinenser dort unter strenger Belagerung und müssen hungern.

In Gaza bedeutet der Beruf des Journalisten, dass wir jeden Moment unser Leben verlieren können, da Israel uns systematisch ins Visier nimmt in seinem verzweifelten Versuch, unsere Stimmen zum Schweigen zu bringen und die bittere Realität seiner völkermörderischen Aktionen und seines Projekts der ethnischen Säuberung in Palästina zu verbergen. Das Blaue Presseschild bietet uns keinen Schutz, sondern wird von Israel als Zielscheibe benutzt, um uns ins Visier zu nehmen.

Die Biden-Administration macht sich mitschuldig an diesen Gräueltaten, indem sie Israels völkermörderische Politik der gezielten Tötung von Journalisten in Gaza, darunter Hunderte unserer Kollegen und ihrer Familien, weiterhin unterstützt.

Die westlichen Medien haben eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Zustimmung zu Israels anhaltendem Völkermord am palästinensischen Volk gespielt und dabei die Rolle der USA übersehen. In den letzten sechs Monaten hat sich die Mainstream-Presse zu einer Plattform für Israels mörderisches Regime entwickelt, indem sie antipalästinensische Propaganda verbreitet und den Befürwortern und Tätern des Völkermords eine Plattform bietet, während sie Israels Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser ignoriert, herunterspielt und verharmlost.

Das White House Correspondents‘ Dinner ist die Verkörperung der Medienmanipulation, bei der journalistische Ethik gegen Zugang eingetauscht wird. Es ist für Journalisten unmöglich, bei einer Veranstaltung mit Präsident Biden und Vizepräsident Harris zu kommunizieren, ohne die Rolle der Regierung beim Völkermord zu normalisieren und mitschuldig zu werden.

Der Journalismus spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren, indem er die Wahrheit ans Licht bringt und die Macht zur Rechenschaft zieht. Die Journalisten des Gazastreifens können die Last dieser Aufgabe nicht länger allein tragen. Als Journalistenkollegen, die im Auge des Hurrikans arbeiten, haben Sie eine einzigartige Verantwortung, der Macht die Wahrheit zu sagen und die journalistische Integrität zu wahren. Es ist nicht hinnehmbar, aus Angst oder aus persönlichem und beruflichem Interesse zu schweigen, während Journalisten in Gaza weiterhin verhaftet, gefoltert und getötet werden, weil sie ihre Arbeit machen. Vor allem, nachdem wir miterlebt haben, wie Journalisten in den Vereinigten Staaten Gerechtigkeit für Journalistenkollegen wie Jamal Khashoggi, Shirin Abu Aqla und Ivan Gershkovich gefordert haben. Es ist an der Zeit, dass sich die Journalisten für die Journalisten in Gaza einsetzen.

Wir appellieren erneut an alle Journalisten mit Gewissen, sich uns anzuschließen und unseren Aufruf zum Boykott des White House Correspondents‘ Dinner zu unterstützen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …