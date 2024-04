On Iran, Israel and who has the right to self-defence and sovereignty The US has been very selective when it comes to upholding international law, particularly in the Middle East. But this approach can cause rules to lose all meaning.

Rettungs- und Sicherheitskräfte löschen am 1. April 2024 in der syrischen Hauptstadt Damaskus ein Feuer in einem Gebäude, das an die iranische Botschaft angebaut war (AFP/Louai Beshara).

Zu Iran, Israel und dem Recht auf Selbstverteidigung und Souveränität

Von Assal Rad

18. April 2024

Die USA sind sehr wählerisch, wenn es um die Einhaltung des Völkerrechts geht, insbesondere im Nahen Osten. Dieser Ansatz kann jedoch dazu führen, dass die Regeln ihre Bedeutung verlieren.

Am 1. April bombardierte Israel einen iranischen Botschaftskomplex in Damaskus und tötete dabei mehrere Menschen, darunter Kommandeure des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC).

Trotz dieses eklatanten Verstoßes gegen das Völkerrecht – der die Souveränität Syriens verletzte, gegen die Normen und den Schutz diplomatischer Einrichtungen verstieß und die Regeln gegen außergerichtliche Tötungen missachtete – versäumten es die Vereinigten Staaten, Israels Vorgehen zu verurteilen oder es als eindeutige Eskalation in einer Region anzuerkennen, die ohnehin schon von starken Spannungen geprägt ist.

Die USA weigerten sich nicht nur, Israel für seinen tödlichen Angriff in Syrien zu tadeln, sondern die Regierung von Präsident Joe Biden lehnte auch eine Erklärung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ab, in der der Angriff verurteilt worden wäre.

Indem sie internationale Normen wie die Souveränität und das Recht auf Selbstverteidigung widersprüchlich anwenden, untergraben die USA das internationale System und die Werte, für die sie angeblich eintreten. Besonders deutlich wird dies daran, dass für die Verbündeten der USA andere Regeln gelten als für ihre Feinde.

Doppelte Standards

Verglichen mit der Reaktion der USA auf die Razzia in der mexikanischen Botschaft in Ecuador nur wenige Tage später oder ihrer Reaktion auf die militärische Antwort des Irans auf den Angriff Israels könnten die Unterschiede nicht krasser sein.

Als die ecuadorianischen Behörden am 5. April eine mexikanische Botschaft stürmten, reagierte die Weltöffentlichkeit rasch und verurteilte zahlreiche Länder, darunter auch die Vereinigten Staaten, aufs Schärfste. Mexikanische Beamte prangerten die Invasion zu Recht als „einen Frevel gegen das Völkerrecht“ an.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, bekräftigte die „Unverletzlichkeit diplomatischer Vertretungen“ und erklärte, dass Ecuadors Vorgehen „die Grundlage grundlegender diplomatischer Normen und Beziehungen gefährdet“.

Als US-Beamte Tage zuvor zu Israels Angriff auf die diplomatische Vertretung des Iran in Syrien befragt wurden, äußerten sie keine Kritik und erklärten, die Angelegenheit werde noch geprüft.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, erhielt eine Woche nach dem Angriff eine weitere Gelegenheit, Israels Vorgehen zu kritisieren. Stattdessen antwortete er: „Ich werde mich nicht zu diesem speziellen Schlag äußern, aber ich werde sagen, dass wir den Konflikt in keiner Weise eskalieren sehen wollen.“

Ein Raketenabwehrsystem ist in Betrieb, nachdem der Iran Drohnen und Raketen in Richtung Israel abgeschossen hat, gesehen von Ashkelon, Israel, 14. April 2024 (REUTERS/Amir Cohen).

Zwei Tage vor dem iranischen Vergeltungsschlag gegen Israel als Reaktion auf die Bombardierung des israelischen Botschaftskomplexes sprach ein Reporter Miller erneut auf das Thema an und erklärte, der Iran habe gesagt, ein Vergeltungsschlag hätte vermieden werden können, wenn die UNO den israelischen Angriff verurteilt hätte.

Miller nannte dies eine „fadenscheinige Ausrede“ des Irans und sagte, wenn das Land keinen größeren Konflikt wolle, könnten die Behörden einfach nicht reagieren.

Am 13. April startete der Iran dann eine beispiellose Vergeltungsaktion auf israelischem Boden. Wie viele Kommentatoren feststellten, schien das Ziel des Irans darin zu bestehen, auf die israelische Aggression zu reagieren und gleichzeitig Schäden oder Opfer zu vermeiden, die die Situation weiter eskalieren lassen würden.

Türkische, irakische und jordanische Beamte erklärten, der Iran habe seinen Angriff schon Tage vorher angekündigt. Nach der Ankündigung seines Angriffs wurden 99 Prozent der iranischen Drohnen und Raketen abgefangen – zumeist von den Vereinigten Staaten – und hinterließen nur geringe Schäden und keine Opfer.

Rücksichtslose“ Handlungen

Anders als nach dem Angriff auf die israelische Botschaft in Syrien kritisierten westliche Beamte den iranischen Vergeltungsschlag umgehend. Die USA verurteilten den iranischen Angriff vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der Institution, die sie seit Monaten untergraben, um Israel vor jeglicher Rechenschaftspflicht für seine Verstöße gegen das Völkerrecht zu schützen.

Es ist mehr als eine Parodie, wenn Biden sich auf die Grundsätze der Souveränität und des Völkerrechts beruft und seine Besorgnis über destabilisierendes Verhalten zum Ausdruck bringt, während er Israels Angriff ignoriert, der gegen dieselben Grundsätze verstößt und die Reaktion des Irans auslöst.

Auf einer Pressekonferenz des Außenministeriums nach den iranischen Angriffen bezeichnete Miller das iranische Vorgehen als „rücksichtslos“ und „eskalierend“ – eine Formulierung, die er in Bezug auf Israel nicht verwendet hatte – und sagte, es sei wichtig, dass „die internationale Gemeinschaft geschlossen auftritt“, während er gleichzeitig erklärte, dass das iranische Vorgehen die Region destabilisiere und die Grundsätze der Souveränität verletze.

Es ist mehr als eine Parodie, wenn Biden sich auf die Grundsätze der Souveränität und des Völkerrechts beruft und sich besorgt über destabilisierendes Verhalten zeigt, während er den Angriff Israels ignoriert, der gegen dieselben Grundsätze verstößt und die Reaktion des Irans auslöst.

Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten in den letzten sechs Monaten mit ihrer bedingungslosen Unterstützung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, der Israel wegen Völkermordes vor das höchste Gericht der Welt gebracht hat, das Völkerrecht zerfetzt.

Trotz des auf Regeln basierenden Ordnungsdiskurses, auf den sich die Biden-Administration häufig beruft, macht ihre selektive Anwendung diese Regeln zu einem weiteren Machtinstrument und nicht zu einem Rahmen für die Rechenschaftspflicht.

Mehr als zwei Wochen nach dem israelischen Angriff in Damaskus wurde Miller erneut nach der Einschätzung der USA gefragt und antwortete erneut, dass die USA noch keine Entscheidung getroffen hätten.

Der Reporter der Associated Press, Matt Lee, widersprach und fragte, warum der Prozess so lange dauere, und wies darauf hin, dass die Regierung die Invasion der mexikanischen Botschaft in Ecuador schnell verurteilt habe. Miller wiederum wies den Vergleich zurück.

Die Heuchelei geht weiter

Dennoch ist es genau diese Art von Heuchelei, die die Handlungen der Regierung Biden in Bezug auf Israel bestimmt hat.

Während die Regierung wiederholt das Recht Israels auf Selbstverteidigung und die Unantastbarkeit seiner Souveränität erklärt hat, wurden dieselben Grundsätze den Opfern der israelischen Aggression vorenthalten.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield (C), spricht während einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über einen Waffenstillstand für den Gazastreifen und ein Geiselabkommen im UN-Hauptquartier in New York, am 22. März 2024 (AFP/Angela Weiss).

Vor allem das palästinensische Volk, aber auch andere Staaten in der Region, gegen die Israel Bombenanschläge, Sabotageakte und Attentate verübt hat.

Von Beginn des israelischen Angriffs auf einen iranischen Botschaftskomplex in Syrien an leugneten die USA jegliche Verstöße gegen internationale Normen sowie Verletzungen der Souveränität beider Staaten.

Bald darauf haben die USA jegliche Vorstellung vom Recht des Irans auf Selbstverteidigung ignoriert, so wie sie sich auch immer wieder geweigert haben, das Recht der Palästinenser auf Selbstverteidigung anzuerkennen.

Diese Rechte und Normen können jedoch nicht sinnvoll sein, wenn sie nicht für alle Völker gelten oder wenn die Regeln, die sie bestimmen, nicht auf jeden Staat, einschließlich der USA und ihrer Freunde, angewendet werden.

Kein Land und keine Person kann über dem Gesetz stehen. Wenn die USA sich weigern, die Gesetze ohne Vorurteile einzuhalten, ist es an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft diese Heuchelei anprangert und von den Vereinigten Staaten Rechenschaft verlangt.

Assal Rad ist Autorin und Wissenschaftlerin für moderne Geschichte des Nahen Ostens. Sie promovierte an der University of California, Irvine.

