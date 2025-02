https://english.almayadeen.net/news/politics/calls-to-expel-israeli-journalist–reject-netanyahu-s-plan



Aufrufe zum Ausschluss eines israelischen Journalisten und Ablehnung von Netanjahus Plan: Syrien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

24. Februar 2025

Der israelische Journalist Itai Anghel, der in der Vergangenheit Interviews mit Kämpfern verschiedener Fraktionen, darunter auch ISIS, geführt hat, hat sich durch seine Verbindungen zu israelischen Medien und seinen umstrittenen Zugang zu syrischem Territorium Ärger eingehandelt.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (links) besucht am Dienstag, dem 17. Dezember 2024, israelische Besatzungstruppen in einer Pufferzone in Syrien. (AP)

In einer Welle der öffentlichen Empörung fordern Syrer die Ausweisung des israelischen Journalisten Itai Anghel, der nach Damaskus eingereist ist, um „einen Dokumentarfilm über das Syrien nach Assad zu drehen“.

Anghel, der in der Vergangenheit Interviews mit Kämpfern verschiedener Fraktionen, darunter auch ISIS, geführt hat, hat sich durch seine Verbindungen zu israelischen Medien und seinen umstrittenen Zugang zu syrischem Territorium Ärger eingehandelt.

pic.twitter.com/fwZuB1lGxv

— Itai Anghel (@itaianghel) 23. Februar 2025

Diese jüngste Entwicklung hat zu Forderungen nach einer Untersuchung durch die Regierung geführt, wie dieser Zugang gewährt wurde.

Diese Forderung fällt mit den weit verbreiteten Protesten zusammen, die in ganz Syrien als Reaktion auf die Äußerungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu ausbrechen.

In seiner Erklärung forderte Netanjahu die neue syrische Regierung auf, ihre Streitkräfte aus dem Süden von Damaskus abzuziehen, und äußerte sich besorgt über die drusische Gemeinschaft in der Region.

Es wird erwartet, dass sich Syrer in mehreren Städten, darunter Daraa und Suwayda, versammeln, um Netanjahus interventionistische Äußerungen abzulehnen und sich jeglichen Bemühungen zur Spaltung des Landes zu widersetzen.

Israelische Medien enthüllen Netanjahus Motive für die Entwaffnung Südsyriens

Verwandte Nachrichten

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat die vollständige Entmilitarisierung Südsyriens gefordert und dabei auf die eskalierenden Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Präsenz „feindlicher Kräfte in der Nähe der israelischen Grenzen“ verwiesen, wie Israel Hayom berichtete.

Der Diplomatieanalyst von Israel Hayom, Ariel Kahana, argumentierte seinerseits, dass Netanyahus Forderung, die sich auf die Provinzen Quneitra, Daraa und Suwayda konzentriert, von der Befürchtung getrieben sei, dass „interne sektiererische Spannungen und tiefsitzende Feindseligkeit gegenüber Israel“ trotz der derzeit fragilen Ruhe in Syrien zu erneuter Instabilität führen könnten.

Eine der größten Befürchtungen „Israels“, so Kahana, sei die ungewisse Autorität der neuen syrischen Führung unter Ahmad al-Sharaa.

„Er mag nicht die Absicht haben, Israel anzugreifen, aber es ist unklar, ob er die Kontrolle über Syrien lange Zeit aufrechterhalten kann“, betonte er.

Wenn ‚anti-israelische Milizen‘ entlang der Grenze auftauchen, ‚ist es ungewiss, ob er gegen sie vorgehen wird – oder es überhaupt will‘, fügte Kahana hinzu.

Einfluss der Türkei und israelische Gegenmaßnahmen

Ein zweiter wichtiger Punkt, so der Bericht, sei der wachsende Einfluss der Türkei in Syrien. Der Bericht beschreibt Syrien als ein „Protektorat“ des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dessen Feindseligkeit gegenüber „Israel gut dokumentiert ist“. Die israelische Zeitung erinnert an Erdogans frühere Aussagen, in denen er warnte, dass „seine Streitkräfte eines Tages Israel konfrontieren werden“.

Um einem solchen Szenario zuvorzukommen, scheint „Israel“ laut dem Bericht darauf bedacht zu sein, eine „Pufferzone“ in der Region durchzusetzen.

„Israel will ein Gebiet entwaffnen, in dem sich ein solcher Konflikt entwickeln könnte“, heißt es in dem Bericht, in dem vor möglichen von der Türkei unterstützten Milizen gewarnt wird, die einen ‚feindlichen Block bilden, der Israel herausfordert‘.

Der Bericht deutet auch darauf hin, dass sich Netanjahu als Beschützer von Minderheitengruppen, insbesondere der Drusen, präsentiert und behauptet, dass ‚Israel gesunde zivile Beziehungen zu ihnen pflegt‘.

Da Netanjahu die Abrüstung zu einer zentralen Forderung macht, richtet sich die Aufmerksamkeit nun darauf, wie die „syrisch-türkische Behörde“ reagieren wird, so Kahana abschließend.

Lesen Sie weiter: „Israel“, Türkei erweitern Einfluss in Syrien nach Assad: Bloomberg

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …