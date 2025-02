Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

USA unterstützen Verlängerung des Waffenstillstands im Gazastreifen, während Netanjahu nach weiteren Fronten sucht, die er in Brand stecken kann

Der US-Nahost-Beauftragte Steve Witkoff wird im Laufe dieser Woche in der Region erwartet, um die Verlängerung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas zu besprechen. Nach kämpferischen Äußerungen zum Libanon und zum Westjordanland hat Netanjahu eine neue Drohung ausgesprochen – diesmal aus Syrien

Von links nach rechts: IDF-Chef Herzl Halevi, Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz bei einer militärischen Zeremonie im Zentrum Israels am Sonntag. Bildnachweis: Tomer Appelbaum

Amos Harel

24. Februar 2025, 6:06 Uhr IST

Die psychologische Kriegskampagne der Hamas wurde am Samstagabend mit einer harten israelischen Reaktion beantwortet. Die geplante Freilassung von 602 palästinensischen Gefangenen im Austausch für die sechs israelischen Geiseln, die am Samstagmorgen freigelassen wurden, wurde eingefroren.

Die Entscheidung wurde laut einer Erklärung des Büros des Premierministers „angesichts der wiederholten Verstöße der Hamas, einschließlich der Zeremonien, die unsere Geiseln demütigen“, getroffen. Es gab auch andere Vorfälle, darunter Videoaufnahmen von zwei Geiseln, die am Samstag zur Freilassung von drei ihrer Mitgefangenen gebracht wurden, die Übergabe des Leichnams einer Palästinenserin anstelle des Leichnams von Shiri Bibas und eine Reihe von Bombenanschlägen auf Busse in Zentralisrael am Donnerstagabend.

Wie der Journalist Barak Ravid auf Axios berichtete, wurde die Entscheidung Israels nach zwei Treffen getroffen. Bei der ersten Sitzung zwischen Premierminister Benjamin Netanjahu und hochrangigen Vertretern des Verteidigungsministeriums rieten Letztere davon ab, die Freilassung zu verzögern, da die Hamas sonst mit einer Verzögerung der für Donnerstag geplanten Rückführung der Leichen der letzten vier Geiseln reagieren könnte, die die erste Phase des Waffenstillstands- und Geiselfreilassungsabkommens besiegeln sollte.

Doch dann traf sich Netanjahu mit einer kleinen Gruppe von Ministern, ohne dass Vertreter des Verteidigungsministeriums anwesend waren. In diesem Forum wurde beschlossen, die Freilassung der palästinensischen Gefangenen einzufrieren. Weiterlesen in haaretz. com

