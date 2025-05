https://www.nachdenkseiten.de/?p=132798



Aus der Zeit gefallen: Deutsche Machtansprüche im Licht der Siegesparade zum 9. Mai Ein Artikel von Gert-Ewen Ungar



Die diesjährige Militärparade anlässlich der Feiern zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland in Moskau zeigte vor allem eins: eine neue geopolitische Realität. Diese will man in Westeuropa und Deutschland nicht wahrhaben. Man sieht sich weiterhin in der Position, Bedingungen diktieren und Forderungen erheben zu können. Angesichts der tatsächlichen Kräfteverhältnisse wirken die deutschen und die Machtansprüche der EU zunehmend lächerlich. Von Gert-Ewen Ungar.



Am 9. Mai fand in Moskau die große Militärparade statt, mit der alljährlich an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert wird. Dieses Jahr jährte sich der Sieg über Nazi-Deutschland zum 80. Mal. Angesichts des Jubiläums gelang es Russland, die Parade aus dem Rahmen einer reinen Gedenkveranstaltung herauszulösen, denn neben Militär und Militärtechnik zeigten sich auf ihr vor allem auch die neuen geopolitischen Verhältnisse. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …