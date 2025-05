https://www.aljazeera.com/news/2025/5/12/israel-committed-to-intensified-gaza-operation-despite-us-captive-release



Israel hält trotz Freilassung von US-Gefangenen an „verstärkter“ Operation im Gazastreifen fest

Der israelische Premierminister sagt, die Verhandlungen mit der Hamas würden „unter Beschuss“ fortgesetzt, mit einer kurzen Unterbrechung für die geplante Freilassung von Edan Alexander.

Israel hat seine Militäraktion kurz unterbrochen, um die Freilassung von Edan Alexander, dem letzten überlebenden US-Gefangenen in Gaza, zu ermöglichen [Datei: Jack Guez/ AFP]

Veröffentlicht am 12. Mai 2025

Israel hat vor der erwarteten Freilassung des israelisch-amerikanischen Soldaten Edan Alexander keiner Waffenruhe oder Gefangenenaustausch mit der Hamas zugestimmt, sondern bereitet sich weiterhin auf eine Intensivierung seiner Militäroperationen im Gazastreifen vor, wie der israelische Ministerpräsident erklärte.

Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte in einer am Montag veröffentlichten Erklärung, dass die Verhandlungen über eine Waffenruhe „unter Beschuss fortgesetzt werden, während die Vorbereitungen für eine Intensivierung der Kämpfe laufen“. Der israelische Regierungschef beharrte darauf, dass der militärische Druck die Hamas zur Freilassung gezwungen habe.

„Israel hat sich zu keiner Art von Waffenstillstand„ oder zur Freilassung palästinensischer Gefangener verpflichtet, sondern lediglich zugestimmt, einen sicheren Korridor für die Freilassung von Alexander, dem letzten in Gaza festgehaltenen US-Geisel, zu gewähren, hieß es in der Erklärung.

Eine Quelle der Hamas teilte der Nachrichtenagentur AFP am Montagabend mit, dass Vermittler der palästinensischen Gruppe mitgeteilt hätten, Israel werde die Militäroperationen in Gaza für die Übergabe aussetzen.

“Endgültige Einigung?“

Die Hamas erklärte am Montag, Alexanders Freilassung stehe kurz bevor. Die bewaffnete Gruppe erklärte sich bereit, ihn als Geste des guten Willens gegenüber US-Präsident Donald Trump freizulassen, der später im Nahen Osten eintreffen soll.

Am Vortag hatte die palästinensische Gruppe bekannt gegeben, dass sie in Gesprächen mit den USA der Freilassung zugestimmt habe. Die arabischen Vermittler Katar und Ägypten bezeichneten dies als ermutigenden Schritt zur Rückkehr zu Waffenstillstandsgesprächen für den vom Krieg zerrütteten Gazastreifen.

Khalil al-Hayyah, ein Hamas-Führer im Gazastreifen, sagte, die Gruppe sei bereit, „unverzüglich intensive Verhandlungen aufzunehmen“, um eine endgültige Einigung über einen langfristigen Waffenstillstand zu erzielen, einschließlich einer Beendigung des Krieges, des Austauschs palästinensischer Gefangener und der verbleibenden israelischen Geiseln im Gazastreifen sowie der Übergabe der Macht in dem Gebiet an ein unabhängiges Gremium von Technokraten.

Die Familie von Alexander äußerte die Hoffnung, dass diese Entscheidung den Weg für die Freilassung der 59 anderen Gefangenen ebnen werde, von denen nur 21 noch am Leben sein sollen.

Die Familien der Gefangenen und ihre Unterstützer in Israel haben die Regierung gedrängt, eine Einigung zu erzielen, um die Freilassung der noch in Gaza festgehaltenen Personen zu erreichen, doch Netanjahu steht unter starkem Druck von Hardlinern in seinem Kabinett, den Krieg nicht zu beenden.

Letzte Woche kündigte Netanjahu an, dass Israel eine vollständige Eroberung des Gazastreifens in einer intensiven Militäroperation plane. Israelische Beamte erklärten, dass die Verstärkung der Militäraktionen erst beginnen werde, wenn Trump seinen Nahost-Besuch beendet habe.

Die Zivilschutzbehörde in Gaza berichtete am Montag, dass bei einem nächtlichen Luftangriff auf eine Schule, in der Vertriebene untergebracht waren, mehrere Menschen getötet und viele weitere verletzt wurden.

„Mindestens 10 [Tote], darunter mehrere Frauen und Kinder, sowie Dutzende Verletzte wurden nach einem israelischen Luftangriff auf die Fatima-Bint-Asad-Schule, in der mehr als 2.000 Vertriebene in der Stadt Jabalia untergebracht sind, transportiert“, sagte Mahmoud Basal, Sprecher des Zivilschutzes.

Die israelischen Streitkräfte setzten auch ihre Angriffe im gesamten Gazastreifen fort, darunter in Gaza-Stadt im Norden, Rafah im Süden und im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

