Aus heiterem Himmel wurde Onkel Anwar bei einem Luftangriff getötet

Asil Almanssi

The Electronic Intifada

22. März 2025

Anwar Majdalawi

Foto mit freundlicher Genehmigung des Autors

Mein Onkel Anwar war eng mit seinem Viertel Beit Lahiya und dem Garten verbunden, den er dort bewirtschaftete. Schon in jungen Jahren fühlte sich Anwar zu Bäumen und Pflanzen hingezogen und widmete sich der Pflege von Blumen und Grünanlagen. Seine Liebe zur Natur wurde zu einem bestimmenden Teil seines Lebens.

Als seine Geschwister, ihre Mutter und seine Frau ihn anflehte, nach der israelischen Bodeninvasion im Norden des Gazastreifens, die im Oktober 2024 begann, mit ihnen zu evakuieren, lautete seine Antwort jedes Mal: „Wenn ich sterben muss, dann sterbe ich hier auf meinem Land. Den Norden zu verlassen, würde sich anfühlen, als würde man im Süden sterben.“

Anwar war seiner Zeit voraus. Er verlor seinen Vater an den Krebs, als er noch ein Jugendlicher war. Anwar musste schon in jungen Jahren die Verantwortung für den Unterhalt seiner Familie übernehmen. Mit fünf Schwestern und zwei Brüdern, die alle jünger waren und von ihm abhängig waren, begann er, Süßigkeiten und Schokolade zu verkaufen. Später leistete er einen Beitrag zum Einkommen der Familie, indem er auf dem Bau arbeitete.

Als ich aufwuchs, sah ich Anwar häufig, besonders zu besonderen Anlässen, wie Ramadan, Eid al-Adha und Eid al-Fitr, den wichtigsten Feiertagen.

Er hatte eine tiefe Zuneigung zu meiner Familie. Anwar und seine Frau hatten erfolglos versucht, Kinder zu bekommen, und sich sogar zahlreichen Fruchtbarkeitsbehandlungen unterzogen. Daher hatte ich das Gefühl, dass er alle Kinder in seiner Großfamilie als seine eigenen betrachtete.

Am 8. Dezember 2024, gegen 14 Uhr, ging ich nach Hause – wir waren zu diesem Zeitpunkt in das Al-Nasr-Gebiet von Gaza-Stadt umgesiedelt worden –, nachdem ich für meinen Master in Vergleichender Literaturwissenschaft gelernt hatte. Es gab keine Taxis, da es keinen Treibstoff gab, um sie zu betreiben. Als ich nur noch wenige Meter vom Stadtpark entfernt war, in dem viele Einwohner von Gaza-Stadt vor dem Genozid frische Luft atmen und dem überwältigenden Stress und den Turbulenzen der Stadt entfliehen konnten, wurde ich plötzlich in die Luft geschleudert und stürzte immer wieder, bis alles schwarz wurde.

Ich muss kurz das Bewusstsein verloren haben. Als ich wieder zu mir kam, war die Szene um mich herum gespenstisch still. Es gab keine Geräusche, keine Schreie und keine Rettungskräfte oder andere Personen in der Nähe, die Hilfe leisten konnten.

Mit dem Angriff fertig werden

Schmerz strahlte aus jedem Teil meines Körpers. Als ich mich umdrehte, bemerkte ich, dass ich mich in der Nähe des Eingangs eines alten Gebäudes befand, umgeben von anderen Menschen, die ebenfalls am Boden lagen. Einige der Überlebenden schienen ebenso verwirrt zu sein.

Der beißende Gestank von Raketenrauch erfüllte die Luft, brannte in meiner Kehle und ließ mich unkontrolliert husten. Langsam kämpfte ich mich auf die Beine und dankte Gott im Stillen dafür, dass er mir das Leben geschenkt hatte.

Als ich mich umschaute und die Menschen in meiner Nähe auf dem Boden sah, schämte ich mich, mich zu beschweren oder meinen eigenen Schmerz zuzugeben. Entschlossen zu helfen, konzentrierte ich mich auf die Verletzten. Ich half einem Kind, das schreiend zu einem Krankenwagen gebracht wurde: „Mein Fuß ist weg! Mein Fuß ist weg!“

Der Anblick erschütterte mich zutiefst.

Das Rettungsteam sammelte die Verletzten ein und brachte sie ins Al-Ahli Arab Hospital, wobei diejenigen, die noch eine Überlebenschance zu haben schienen, Vorrang hatten.

Leider konnte für die Märtyrer nichts mehr getan werden. Der Prozess der Identifizierung begann, wobei die meisten von Verwandten erkannt wurden, von denen einige ebenfalls vor Ort waren und selbst verletzt wurden.

Es gab jedoch eine Person, die zunächst nicht identifiziert werden konnte. Ich hörte, wie jemand sagte: „Bringt diesen hier zum Pferdewagen und schickt ihn ins Krankenhaus. Registriert ihn als nicht identifiziert, bis jemand kommt, der ihn erkennt.“

Dieser Satz traf mich ins Herz und erfüllte mich mit Wut und Trauer über das Schicksal des Mannes. Von Neugier getrieben, ging ich nachsehen, wer es war – und dann kam der große Schock: Es war Onkel Anwar.

Tränen strömten mir übers Gesicht – eine Flut von Verleugnung, Angst, Schrecken und überwältigendem Schock angesichts der Szene, die sich mir bot. Anwers Körper lag regungslos auf dem Boden, umgeben von einer Blutlache. Seine Brust war blutverschmiert, aber ich konnte nicht genau feststellen, wo sich die Verletzung befand.

Ein Schauer lief mir über den Rücken, und in diesem Moment wünschte ich mir nichts sehnlicher, als zu verschwinden, ja sogar zu sterben.

Vorbote

Die Sanitäter umringten mich schnell und versuchten, mich zu beruhigen. Sie boten mir Wasser an und fragten mich behutsam, in welcher Beziehung ich zum Opfer stehe und ob ich seinen vollständigen Namen kenne.

Unter Tränen sagte ich ihnen, dass er ein Verwandter mütterlicherseits war und dass sein Name Anwar Majdalawi war.

Dann kam ihre nächste Bitte, eine, die mich noch mehr zermalmte: Sie baten mich, seine Familie über sein Martyrium zu informieren.

Es fühlte sich an, als wäre das Gewicht der ganzen Welt auf meine Schultern gelegt worden.

Wie konnte ich den Menschen, die Anwar am meisten liebten, das Herz brechen?

Plötzlich bemerkte ich, dass ich mein Handy nicht bei mir hatte. In Panik begann ich, meine Sachen zu durchsuchen, bis ich meine Tasche und mein Handy in der Nähe der Stelle fand, an der der Luftangriff stattgefunden hatte. Das Handy hatte ein paar Kratzer, genau wie ich, und mein Laptop war beschädigt, aber noch benutzbar.

Ich rief sofort einen Cousin an, der näher an Anwar wohnte, und bat ihn, schnell zu kommen, ohne zu erklären, warum.

Als er ankam und meinen verwirrten Zustand sah, wurde sein Gesichtsausdruck besorgt. Er fragte, was passiert sei, und ich überbrachte die verheerende Nachricht, dass Anwar den Märtyrertod erlitten hatte und in ein Krankenhaus gebracht worden war. Obwohl er erschüttert war, schaffte er es, sich zu sammeln, um mich zu unterstützen. Auf dem Weg zu meinem Haus rief er seinen Bruder an, um ihn über den Tod von Anwar zu informieren, und bat ihn, den Rest der Familie zu benachrichtigen und ins Krankenhaus zu gehen.

Als ich zu Hause ankam, war ich am Boden zerstört.

Den Rest des Tages verbrachte ich weinend, in Gedanken an Onkel Anwar versunken, und erinnerte mich an seine Freundlichkeit und Liebe zu Pflanzen und allem, was mit Gartenbau zu tun hatte.

Ich hatte Mühe, die Realität dessen, was geschehen war, zu begreifen. Selbst jetzt noch werde ich von schrecklichen Albträumen über Anwers Tod geplagt, die mich aus dem Schlaf reißen.

Angesichts all dessen, was er durchgemacht hatte, gab ich das tief empfundene Versprechen, ihn in meinen Gebeten und Du’as – Bittgebeten – niemals zu vergessen, insbesondere da er keine Kinder hatte, die sein Andenken bewahren würden.

Ich beschloss auch, seine Geschichte aufzuschreiben, um sicherzustellen, dass er nicht auf eine weitere Statistik reduziert wird. Ich möchte, dass man sich an ihn als das erinnert, was er war: ein Mann, dessen Leben für alle, die ihn liebten, von Bedeutung war.

Asil Almanssi ist Schriftsteller in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

