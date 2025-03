Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israelische Truppen sprengten die Tür eines palästinensischen Hauses in die Luft. Eine junge Frau bezahlte mit ihrem Leben

Israelische Truppen stürmten den Hof eines Hauses im Flüchtlingslager Nur Shams, platzierten Sprengsätze und zündeten sie ohne Vorwarnung, als sich 17 Personen darin aufhielten. Bei der Explosion wurde eine 21-Jährige getötet und ihr Vater verwundet. IDF-Sprecher: Wir haben eine Warnung gegeben; niemand hat reagiert

Rahaf al-Ashqars Eltern mit einem Foto ihrer verstorbenen Tochter und ihrer Papageien. Rahaf schaffte es, der Familie etwas zuzurufen, als sie die sich schlängelnden Drähte im Hof bemerkte – kurz vor der gewaltigen Explosion. Es war ihr letzter Ausspruch. Bildnachweis: Alex Levac

Gideon Levy

Alex Levac

22. März 2025

Die Mutter der Familie schaffte es, drei Dinge aus dem Haus zu holen, bevor sie gezwungen war, es zu verlassen, nachdem Soldaten der israelischen Streitkräfte einen Sprengsatz im Hof gezündet hatten, wobei ihre Tochter in ihrer Gegenwart getötet und ihr Ehemann verwundet wurde. Die drei Dinge waren: einige Kleidungsstücke ihrer toten Tochter, die persönlichen Papiere der Familie und der Vogelkäfig mit den beiden Papageien, die ihre Tochter so sehr liebte. Kifah musste alles andere zurücklassen, und selbst jetzt, zwei Monate nachdem sie aus ihrem Haus vertrieben wurde, hat sie keine Ahnung, was davon noch übrig ist, wenn überhaupt etwas.

Die beiden kleinen Arbeiter-Restaurants ihres Mannes wurden mit Sicherheit von den Bulldozern der Armee zerstört. Der Anblick ihrer Tochter, die durch die Sprengsätze getötet wurde, die die Soldaten am Eingang des Hauses platziert hatten, verfolgt sie seitdem. Rahafs Gesicht und Körper waren bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt, eine Blutlache sammelte sich am Fuße des Körpers, der eine Zeit lang im Wohnzimmer des Hauses lag.

Siebzehn Menschen, darunter vier kleine Kinder, befanden sich im Haus, als die Soldaten das elektrische Kabel verlegten und die Vorrichtung im Hof zur Detonation brachten. Rahaf al-Ashqar gelang es, der Familie etwas zuzurufen, als sie die sich schlängelnden Kabel im Hof bemerkte, kurz vor der gewaltigen Explosion. Es war ihr letzter Schrei. Sie starb fast augenblicklich. Ihr Vater, der neben ihr stand und den sie ins Schlafzimmer stoßen wollte, um ihn zu retten, wurde am Gesäß verletzt.

So dringt die Armee in die Häuser der Bewohner von Flüchtlingslagern im Westjordanland ein. Zuerst legen sie eine Bombe und zünden sie, ohne die Bewohner zu alarmieren oder zu warnen – entgegen den falschen Behauptungen der IDF-Pressestelle – und dann dringen sie in das Haus ein, in diesem Fall in das Haus, in dem drei Familien Schutz vor den furchterregenden Truppen suchten.

Das Flüchtlingslager Nur Shams sowie zwei weitere Lager, die in Tulkarm und Jenin, sind zu Trümmerhaufen geworden, zu Geisterlagern, seit die israelische Armee vor zwei Monaten in sie einmarschiert ist. Sie ist noch nicht abgezogen. Niemand interessiert sich für das Schicksal der 40.000 vertriebenen Menschen, die unter dem Deckmantel des jetzt wieder aufflammenden Krieges im Gazastreifen aus ihren Häusern vertrieben wurden. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

