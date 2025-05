https://www.aljazeera.com/opinions/2025/5/20/foreign-journalists-must-not-abandon-their-palestinian-colleagues-in-gaza



Meinungen|Pressefreiheit

Ausländische Journalisten dürfen ihre palästinensischen Kollegen in Gaza nicht im Stich lassen

Während Israel die Wiederbesetzung des Gazastreifens vorantreibt, müssen ausländische Medien freien Zugang und ein Ende der Tötungen von Journalisten fordern.

Ghada Ageel

Professorin für Politikwissenschaft

Veröffentlicht am 20. Mai 2025

Menschen trauern um den palästinensischen Journalisten Hassan Eslaih, der am 13. Mai 2025 bei einem israelischen Angriff auf den Nasser Medical Complex in Khan Younis, Gaza, getötet wurde [Alaa YM Abumohsen/Anadolu]

Als Israel am 5. Mai seine Absicht bekannt gab, den Gazastreifen dauerhaft wieder zu besetzen, erklärte es nicht nur eine neue Phase der militärischen Vorherrschaft. Der expansionistische Staat signalisierte damit auch eine Verschärfung seiner Kampagne der Auslöschung und systematischen Unterdrückung.

Dieser Schritt sollte alle Nachrichtenredaktionen und Journalisten weltweit alarmieren. Es handelt sich hier nicht nur um eine territoriale Besetzung, sondern um einen Krieg gegen die Wahrheit. Und in diesem Krieg gehören palästinensische Journalisten zu den ersten Opfern.

Empfohlene Artikel

Liste mit 4 Artikeln

Liste 1 von 4

Liste 2 von 4

Liste 3 von 4

Liste 4 von 4

Ende der Liste

Die erschütternde Zahl der in Gaza getöteten Medienmitarbeiter spricht für sich. Einem aktuellen Bericht zufolge wurden in Gaza mehr Journalisten getötet als in den beiden Weltkriegen, den Kriegen in Afghanistan, dem ehemaligen Jugoslawien und Vietnam zusammen. Es ist der tödlichste Konflikt für Medienvertreter, der jemals verzeichnet wurde.

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung in Gaza wurden mindestens 222 Journalisten getötet. Das Institute for Middle East Understanding (IMEU) fasste diese bedauerliche Lage mit den Worten zusammen: „Israel ist der größte Mörder von Journalisten in der modernen Geschichte.“

Werbung

Dies ist nicht nur die Folge des Krieges. Dies ist eine Strategie. Dies ist eine Medienblockade, die durch Blutvergießen und abgeschottete Grenzen durchgesetzt wird.

Erst am Sonntag, einem der blutigsten Tage der letzten Monate, töteten die israelischen Besatzungstruppen (IOF) den Journalisten Khaled Abu Seif und seine Frau Nour Qandil zusammen mit ihrer kleinen Tochter in Deir el-Balah. Außerdem ermordeten sie den Fotografen Aziz al-Hajjar und seine Frau und Kinder im Norden Gazas sowie den Journalisten Abdul Rahman al-Abadlah im Süden Gazas. Bei einem israelischen Angriff auf ein Zelt in der „Sicherheitszone“ von al-Mawasi wurden Ahmed al-Zinati, seine Frau und zwei kleine Kinder getötet.

Am Donnerstag wurden zwei Journalisten – Hassan Sammour und Ahmed al-Halou – bei zwei israelischen Angriffen getötet. Zwei Tage zuvor hatte eine israelische Drohne den Journalisten Hassan Eslaih im kaum funktionsfähigen Nassar Medical Complex in Khan Younis ins Visier genommen. Eslaih erholte sich von Verletzungen, die er bei der Bombardierung eines Medienzeltes durch die IOF am 7. April erlitten hatte. Bei dem Angriff wurde Eslaihs Kollege Hilmi al-Faqaawi verbrannt.

Am 17. April wurde Fatima Hassouna, eine bekannte Fotojournalistin, deren Leben während des Völkermords Gegenstand eines Dokumentarfilms wurde, zusammen mit zehn Familienmitgliedern in ihrem Haus gezielt getötet. Einen Tag zuvor hatte sie erfahren, dass der Film auf den Filmfestspielen von Cannes gezeigt werden sollte.

Am 7. Mai, als mehr als 100 Menschen an einem einzigen Tag getötet wurden, wurden auch die Journalisten Yehya Subeih und Noor al-Din Abdu gezielt angegriffen.

Yehyas erstes Kind, ein kleines Mädchen, war an diesem Morgen geboren worden. Er hatte sein Zuhause verlassen, um Vorräte für seine Frau zu besorgen, und kehrte nie zurück. Seine Tochter wird an jedem Geburtstag daran denken, dass ihr Vater an diesem Tag getötet wurde.

Abdu berichtete über ein Massaker der israelischen Armee in einer Schule in Gaza-Stadt, als er getötet wurde. Neben seiner journalistischen Arbeit dokumentierte er auch den verheerenden Verlust seiner eigenen Großfamilie. Am 6. Mai schickte er den Namen und das Foto eines weiteren Opfers, um die Liste zu ergänzen, die er und sein Onkel Rami Abdo, Gründer des Euro-Med Human Rights Monitor, führten. Einen Tag später wurde er selbst auf diese Liste gesetzt.

Dies sind nur einige der vielen Morde, die Israel in seinem Bestreben, eine Medienblockade in Gaza zu errichten, begangen hat. Es gibt noch viele weitere Fälle von Journalisten, die überlebt haben, aber aufgrund ihres Traumas verstummt sind.

Unter ihnen ist auch mein Verwandter Rami Abu Shammala. Ramis Elternhaus stand nur wenige Blocks von den Trümmern des Hauses meiner Schwiegereltern in Hay al-Amal in Khan Younis entfernt – oder von dem, was von dem einst lebendigen Viertel übrig geblieben ist.

Am 4. Mai, einen Tag nach dem Weltpressefreiheitstag, zerstörte ein israelischer Angriff Ramis Haus, tötete seine Schwägerin Nisreen und schickte sechs Kinder in die Notaufnahme des Nasser Medical Complex. Rami war nicht zu Hause und überlebte, aber er verfiel in eine so tiefe Trauer, dass er nicht mehr als Zeuge auftreten konnte.

Nur zwei Tage zuvor hatte die Journalistin Norhan al-Madhoun ihren Bruder Rizq, einen Fotografen, bei einem israelischen Luftangriff auf eine Gemeinschaftsküche verloren, in der er ehrenamtlich tätig war. Er und fünf weitere Mitarbeiter der Küche wurden auf der Stelle getötet. Im Oktober verlor die Familie den Vater Ahmed Khalil al-Madhoun, der bei der Lieferung von Wasser getötet wurde, und am nächsten Tag einen weiteren Bruder, Haitham.

Werbung

Nach Rizqs Tod schrieb Norhan in den sozialen Medien: „Mit einem Herzen, das vor lauter Verlust zerbricht, trauere ich heute um dich, meinen geliebten Bruder und meine unersetzliche Seite. … Diejenigen, die ihn kannten, wissen, dass er ein Vorbild an Großzügigkeit, ein Hort der Mitmenschlichkeit und eine ständige Stimme für Mut und Wahrheit war. Aber ich, die ich immer Zuflucht in Worten gefunden habe, in meinem Beruf als Schriftstellerin, bin angesichts des Ausmaßes dieses Verlustes hilflos.“

So sieht die Unterdrückung von Journalisten aus – nicht nur die Zerstörung von Kameras und Pressewesten, sondern die Zerstörung von Familien, Häusern und Zukunftsperspektiven. Trauer und Schock können noch mehr zum Schweigen bringen als Einschüchterung.

All dieses Blutvergießen, das sich gegen Journalisten in Gaza richtet, findet zu einer Zeit statt, in der Israel angeblich „begrenzte Operationen“ durchführt. Wir können uns nur vorstellen, was passieren wird, wenn seine genozidale Armee einmarschiert, um den Gazastreifen wieder zu besetzen.

Die Welt darf nicht länger wegsehen. Das Überleben und die Berichterstattungsfreiheit palästinensischer Journalisten erfordern dringende globale Maßnahmen.

Ausländische Journalisten dürfen nicht länger schweigen, wenn Israel ihnen die freie Berichterstattung aus Gaza verweigert. Die Einbindung in die IOF und die Beschränkung auf das, was die Medien sehen dürfen, müssen öffentlich abgelehnt werden.

Ohne Zugang für internationale Medien wird Gaza weiterhin ein abgeschotteter Kriegsschauplatz bleiben, ein Ort, an dem Verbrechen ungesehen begangen werden können. In Gaza wird das Fehlen von Kameras genauso tödlich sein wie die aus den Vereinigten Staaten exportierten Bomben.

Jetzt ist es an der Zeit, dass Journalisten, Redakteure und Nachrichtenorganisationen Zugang fordern – nicht nur als berufliches Recht, sondern auch als moralische Verpflichtung. Bis dieser Zugang gewährt wird, sollten Zeitungen und Kabelnachrichtensender ihre Leser und Zuschauer regelmäßig daran erinnern, dass ihren Journalisten die Einreise von Israel verweigert wird.

Es geht hier nicht nur um Solidarität mit palästinensischen Journalisten. Es geht um die Verteidigung des Wesens des Journalismus: das Recht, Zeuge zu sein und Geschichten zu dokumentieren, die die Machthaber lieber verbergen würden.

Es ist entscheidend, jetzt Stellung zu beziehen, da wir einen globalen Trend zum Rückzug der Pressefreiheit beobachten, der durch die Unterdrückung der Berichterstattung aus Gaza noch beschleunigt wird. Die Zahl der Länder, die wirklich freie und lebendige Medien unterstützen, schrumpft stetig. Gleichzeitig ist das technologische Versprechen der sozialen Medien, eine Kraft für demokratischen Wandel zu sein – wie einst im Arabischen Frühling –, fast vollständig verschwunden.

Jetzt ist es an der Zeit, nach Gaza zu gehen. Die internationalen Medien müssen handeln – nicht später, nicht wenn das Töten aufhört, nicht wenn Israel die Erlaubnis erteilt, sondern jetzt. Was wir brauchen, ist eine weltweite Forderung nach Zugang, nach Rechenschaftspflicht und nach Schutz für diejenigen, die es wagen, ihre Stimme zu erheben.

Dies ist der Moment. Wir dürfen ihn nicht verpassen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Ghada Ageel

Professorin für Politikwissenschaft

Dr. Ghada Ageel ist palästinensische Flüchtling in der dritten Generation und derzeit Gastprofessorin am Institut für Politikwissenschaft der University of Alberta in Amiskwaciwâskahikan (Edmonton), dem Gebiet des Vertrags Nr. 6 in Kanada.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …