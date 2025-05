https://electronicintifada.net/blogs/eli-gerzon/livestream-big-tech-powers-genocide-microsoft-workers-organize



Livestream: Große Tech-Konzerne unterstützen Völkermord, aber Microsoft-Mitarbeiter organisieren sich

Eli Gerzon

The Electronic Intifada Podcast

20. Mai 2025

„Microsoft bildet wirklich das technologische Rückgrat der automatisierten Apartheid- und Völkermordsysteme Israels“, sagte Vaniya Agrawal, eine ehemalige Mitarbeiterin des US-Software-Riesen, als sie am Nakba-Tag, dem 15. Mai, am Livestream von The Electronic Intifada teilnahm.

KI – künstliche Intelligenz – und Cloud-Technologie seien „so tödlich wie Bomben und Kugeln“ geworden, fügte sie hinzu.

Zu uns gesellten sich drei Personen der Kampagne „No Azure for Apartheid“. Microsoft Azure ist die Cloud-Computing-Plattform, die das israelische Militär zur Erstellung von Todeslisten und zur Identifizierung von Zielbanken nutzt.

Agrawal und Hossam Nasr wurden von Microsoft entlassen, weil sie gegen dessen Rolle im Völkermord Israels protestiert hatten. Zu uns gesellte sich auch eine aktuelle Microsoft-Mitarbeiterin, die sich „June“ nannte.

„Ich verstecke mein Gesicht und meinen Namen jetzt nicht, weil ich Angst habe, gefeuert zu werden, sondern weil ich sie für den richtigen Moment aufbewahre“, sagte June.

Die Mitarbeiter betonten, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren, je nach Strategie und den Privilegien, die man hat, um bestimmte Risiken einzugehen – aber dass sich jeder irgendwie einbringen kann. Nasr wandte sich an diejenigen, die das Privileg haben, ihre Meinung zu sagen und Risiken einzugehen, dies aber nicht tun.

„Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wo dieser Völkermord stattfindet. Wenn nicht jetzt, wo Palästinenser ausgehungert und Babys geköpft werden“, sagte Nasr.

Microsoft-Mitarbeiter aus aller Welt haben sich der Kampagne „No Azure for Apartheid“ angeschlossen. June teilte eine hoffnungsvolle Botschaft mit: „Ich glaube, dass wir an einem Wendepunkt stehen, an dem dieses Massenbewusstsein und diese Massenüberzeugung … uns in die Lage versetzen werden, dort einige Veränderungen zu bewirken.“

Sie ermutigten andere Arbeitnehmer, sich zu organisieren – insbesondere bei anderen Tech-Unternehmen, die sich am Völkermord mitschuldig machen, wie Google und Amazon.

Nach dem Interview merkte die stellvertretende Chefredakteurin Nora Barrows-Friedman an, dass uns beigebracht wird, zu glauben, dass wir durch Organisation und Meinungsäußerung nichts bewirken können.

Der Geschäftsführer Ali Abunimah bemerkte: „Wenn unsere Stimmen keine Rolle spielen würden, würden sie nicht versuchen, uns zum Schweigen zu bringen.“ Er verwies auf die Verhaftungen, Abschiebungen, Verhöre und Einschüchterungen, denen viele ausgesetzt waren, nachdem sie sich für Palästina eingesetzt hatten, insbesondere in Nordamerika und Europa.

Hungersnot in Gaza

„Wir sprechen hier von zwei Millionen Menschen, die wirklich hungern … Ich rufe alle Menschen weltweit dazu auf, etwas zu tun“, sagte Asem Alnabih, Sprecher der Stadtverwaltung von Gaza-Stadt, als er sich dem Livestream aus Gaza anschloss.

Die Mehrheit der Gazaner, die an der Untersuchung von Alnabih und seinen Kollegen teilnahmen, hatte während des Völkermords durchschnittlich 18 kg an Gewicht verloren. Alnabih selbst hat 35 Pfund (16 kg) abgenommen.

Alnabih schätzt sich glücklich, weil er jeden Tag eine Mahlzeit bekommt. Viele Menschen essen noch seltener. Er betonte auch die Unsicherheit, mit der viele Menschen leben müssen. „Wenn ich heute das Glück habe, etwas zu essen zu bekommen, weiß ich nicht, ob ich morgen wieder etwas zu essen habe“, sagte er.

Die stellvertretende Chefredakteurin Nora Barrows-Friedman fragte Alnabih, wie er seine Hoffnung bewahren könne. Alnabih zitierte daraufhin US-Präsident John F. Kennedy wörtlich aus seiner Antrittsrede von 1961.

„Diejenigen, die törichterweise Macht auf dem Rücken des Tigers suchten, landeten in seinem Bauch.“

Alnabih erklärte, dass viele Menschen versucht hätten, ihre Ziele mit massiver Gewalt gegen Zivilisten zu erreichen – darunter Kennedy selbst in Vietnam und Israel heute. Aber die Geschichte zeige, dass sie scheitern würden.

Alnabih sagte, er habe seinen Freunden und seiner Familie gesagt: „Sie können 100.000 Menschen töten, aber sie können nicht alle töten.“

„Früher oder später wird sich etwas ändern. Wir werden unsere Freiheit bekommen. Die Welt muss etwas unternehmen, denn alle fordern Frieden.“

In seinem jüngsten Artikel für The Electronic Intifada schrieb Alnabih, dass er kürzlich eine einzige Gurke, eine Banane, eine Orange und eine Birne bekommen habe.

„Das sind Lebensmittel, die ich zum ersten Mal seit Monaten verschwendet habe“, sagte er. “Ich hätte nie gedacht, dass Eier oder Äpfel einmal unerreichbare Luxusgüter sein würden, doch hier bin ich, und hier sind wir.“

„Auch wenn mein Magen derzeit nach Brot schreit, ist es doch die Freiheit, die ich wirklich schmecken möchte“, fügte Alnabih hinzu.

Widerstandsaktionen

Der Redakteur Jon Elmer analysierte in seinem Widerstandsbericht dieser Woche mehrere Aktionen – keine Zunahme gegenüber den letzten Wochen, in denen die Israelis versucht hatten, vorzustoßen.

„Als die Leute fragten, warum es keine Operationen gab, bewegten sich die Israelis nicht aus der Pufferzone heraus. Hier sehen wir ein bebautes Gebiet, und sie werden sofort angegriffen.“

Elmer untersuchte genau, was der Widerstand als „Höllentore“-Hinterhalte der Rafah-Brigade gegen Soldaten der israelischen Golani-Brigade bezeichnet, die als Eliteeinheit gilt.

Der kürzlich freigelassene Kriegsgefangene mit doppelter Staatsbürgerschaft der USA und Israels, Edan Alexander, war Mitglied der Golani-Brigade, als er am 7. Oktober 2023 gefangen genommen wurde.

Hamas setzt auf die Freilassung Alexanders

Alexander wuchs im US-Bundesstaat New Jersey auf, ging aber als Erwachsener nach Israel, um sich dort dem Militär anzuschließen.

Er befand sich in einem Panzer, als er gefangen genommen wurde. Der Hamas wurde mitgeteilt, dass seine Freilassung die Waffenstillstandsverhandlungen und die Einreise humanitärer Hilfe nach Gaza voranbringen würde. Entgegen den hoffnungsvollen Erwartungen der Palästinenser brachte seine Freilassung am 12. Mai jedoch keine unmittelbaren Ergebnisse.

Während der Diskussion gegen Ende des Livestreams bezeichnete Elmer dies als „doppeltes Spiel und kriminell von Trump“, da die Waffenstillstandsverhandlungen offenbar nicht vorangekommen waren und Israel seine Hungersbelagerung aufrechterhielt.

Israel tötet 100 Palästinenser am Nakba-Tag

In ganz Gaza hat Israel seine Angriffe auf Palästinenser verstärkt und täglich Dutzende Menschen in Zeltlagern, zu Unterkünften für vertriebene Familien umfunktionierten Schulen, Wohngebäuden und in zwei Krankenhäusern massakriert, wie die stellvertretende Chefredakteurin Nora Barrows-Friedman in der Nachrichtenzusammenfassung zu Beginn der Sendung hervorhob.

Mindestens 100 Menschen wurden am Nakba-Tag getötet.

Steve Witkoff, Nahost-Beauftragter von US-Präsident Donald Trump, sagte, er sei hoffnungsvoll, dass nach weiteren Gesprächen mit katarischen Vertretern in Doha eine Waffenruhe vereinbart werden könne, aber es wurden keine weiteren Details bekannt gegeben, und es scheint ein eklatanter Mangel an Dringlichkeit zu bestehen.

Die eskalierende Gewalt ist so gravierend, dass Frankreich, Großbritannien und Kanada, treue Verbündete Tel Avivs, am Montag eine gemeinsame Erklärung veröffentlichten, in der sie „die Ausweitung der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen“ und die Verweigerung von Hilfslieferungen „aufs Schärfste verurteilen“.

„Wir werden nicht tatenlos zusehen, während die Regierung Netanjahu diese ungeheuerlichen Handlungen fortsetzt“, erklärten sie.

„Wenn Israel die erneute Militäroffensive nicht einstellt und seine Beschränkungen für humanitäre Hilfe aufhebt, werden wir weitere konkrete Maßnahmen ergreifen.“

Die Realität sieht jedoch so aus, dass diese Regierungen während fast 20 Monaten des Völkermords nicht nur tatenlos zugesehen haben, sondern auch weiterhin diplomatische und militärische Beziehungen unterhalten und Handel treiben, die Israel vor seiner Verantwortung schützen und seine Verbrechen erleichtern.

Die Außenminister von rund zwei Dutzend europäischen und anderen Geberländern forderten Israel ebenfalls auf, „die Hilfe für den Gazastreifen unverzüglich wieder vollständig zuzulassen und den Vereinten Nationen und humanitären Organisationen zu ermöglichen, unabhängig und unparteiisch Beiträge zu leisten, um Leben zu retten, Leiden zu lindern und die Würde der Menschen zu wahren“.

Abgesehen von Bitten enthielt die Erklärung nicht einmal den Hinweis, dass Israel zur Rechenschaft gezogen werden soll.

Trump „stößt gegen die Wand des Gesetzes“

Bundesrichter in zwei getrennten Fällen entschieden, dass Rumeysa Ozturk und Badar Khan Suri aus der Haft entlassen werden müssen.

Beide Richter urteilten, dass die Inhaftierung der nicht in den USA ansässigen Wissenschaftler, die an der Tufts University in Massachusetts bzw. der Georgetown University in Washington, DC, tätig waren, einen direkten Verstoß gegen die in der Verfassung garantierte Meinungsfreiheit darstelle.

Ozturk, deren einziges Vergehen offenbar darin bestand, einen Artikel in einer Campuszeitung mitverfasst zu haben, wurde am 9. Mai freigelassen. Khan Suri wurde am 14. Mai freigelassen.

Der US-Bezirksrichter William Sessions „sagte, die Regierung habe außer dem Gastbeitrag keine Beweise dafür vorgelegt, warum Ozturk verhaftet wurde“, so PBS News.

„Die Schock- und Einschüchterungskampagne der Trump-Regierung – das harte Vorgehen gegen Andersdenkende – stößt nun an die Grenzen des Gesetzes“, sagte der Geschäftsführer Ali Abunimah.

Die Herausgeber betonten, dass der Studentenführer der Columbia University, Mahmoud Khalil, und viele andere weiterhin zu Unrecht inhaftiert sind und freigelassen werden sollten.

Golfstaaten beugen sich Trump

Trump besuchte letzte Woche die Golfstaaten, ließ jedoch Israel offenbar bewusst links liegen.

Wie bereits vielfach berichtet, bietet Katar Trump einen 400 Millionen Dollar teuren Jet als Geschenk an, um das veraltete Dienstflugzeug des US-Präsidenten zu ersetzen.

Abunimah kritisierte die Golfstaaten dafür, dass sie sich Trump anbiedern, während dieser den Völkermord Israels unterstützt. Er forderte sie auf, Trump zu sagen: „Wir werden Sie mit roten Teppichen und Mädchen, die ihre Haare im Takt der Musik schwingen, willkommen heißen – aber beenden Sie den Völkermord.“

Abunimah merkte außerdem an: „Der Schutz der USA und Schutzversprechen waren noch nie eine Garantie für das Überleben Ihres Regimes. Wo ist der Schah von Iran?“ Er wies darauf hin, dass Trump besonders unzuverlässig sei und seine Haltung von einem Tag auf den anderen ändere.

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X ansehen oder auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar produzierte und leitete die Sendung, Asa Winstanley lieferte die Analyse. Michael F. Brown half bei der Vorproduktion und der Verfasser dieses Artikels bei der Postproduktion.

Frühere Folgen des Livestreams von The Electronic Intifada können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

Ali Abunimah hat zu diesem Artikel beigetragen.

