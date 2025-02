https://www.wsws.org/en/articles/2025/02/19/wpgb-f19.html



Australische Künstler fordern die sofortige Wiedereinladung von Khaled Sabsabi und Michael Dagostino zur Biennale in Venedig

Gabriela Zabala, Richard Phillips

19. Februar 2025

In einem eklatanten Akt politischer Einmischung und Zensur hat Creative Australia, das Beratungs- und Kunstförderungsgremium der Labour-Regierung, plötzlich die Ernennung des Künstlers Khaled Sabsabi und des Kurators Michael Dagostino als Vertreter Australiens bei der nächsten Biennale in Venedig widerrufen. Dies folgt auf falsche Behauptungen in den Murdoch-Medien, Sabsabi unterstütze den islamischen Terrorismus.

Michael Dagostino (links) und Khaled Sabsabi [Foto: Creative Australia/Anna Kucera]

Die Entscheidung wurde von Künstlern, Kritikern und Spitzenverbänden der bildenden Kunst im ganzen Land wütend verurteilt. Mehr als 3.500 Künstler und andere Kreative haben eine Petition unterzeichnet, in der die sofortige Wiedereinstellung des Künstlers und seines Kurators gefordert wird.

Sabsabi, der 1978 nach Ausbruch des Bürgerkriegs aus dem Libanon nach Australien auswanderte, begann seine Karriere als Hip-Hop-Künstler, bevor er in den 1990er Jahren zum bildenden Künstler wurde.

Seine Beiträge wurden in über 90 Ausstellungen in ganz Australien und international gezeigt, unter anderem im italienischen Casoria International Contemporary Art Museum und auf den Biennalen von Shanghai, Marrakesch, Adelaide und Sydney.

Dagostino ist derzeit CEO des Chau Chak Wing Museums der Universität Sydney. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der zeitgenössischen Kunst, unter anderem als Direktor des Campbelltown Arts Centre im Westen Sydneys.

Die Entscheidung, die beiden zu entfernen, fiel weniger als eine Woche nach der Bekanntgabe der Ernennung durch Creative Australia. Die künstlerische Arbeit von Sabsabi Dagostino, so Creative Australias CEO Adrian Collette am 7. Februar, „spiegelt die Vielfalt und Pluralität der reichen Kultur Australiens wider und wird sinnvolle Gespräche mit dem Publikum auf der ganzen Welt anregen.“

Einige Tage später veröffentlichte Murdochs Zeitung Australian einen Artikel, in dem auf eine 20 Jahre alte Videoinstallation von Sabsabi verwiesen wurde, die Bilder von Hassan Nasrallah, dem ehemaligen Hisbollah-Führer, zeigte. Die Zeitung behauptete fälschlicherweise, der Beitrag habe Nasrallah „gelobt“.

Diese falschen Behauptungen wurden am nächsten Tag in einer Fragestunde im Senat zwischen der liberalen Schattenministerin für Kunst, Claire Chandler, und der australischen Außenministerin Penny Wong aufgegriffen.

„Warum erlaubt die albanische Regierung einer Person, die einen Terroristenführer in seinem Kunstwerk hervorhebt, Australien auf der internationalen Bühne der Biennale zu vertreten?“, fragte Chandler. Wong behauptete, nichts über das Problem zu wissen, sagte aber, sie würde sich weiter informieren.

Kunstminister Tony Burke rief sofort den CEO von Creative Australia an, und um 22 Uhr an diesem Abend hatte der Vorstand Sabsabi und Dagostino entfernt und eine Untersuchung des Auswahlverfahrens angekündigt.

In der nächtlichen Erklärung des Vorstands hieß es, Sabsabi und Dagostino seien entlassen worden, weil „eine anhaltende und spaltende Debatte über das Ergebnis der Auswahl für 2026 ein inakzeptables Risiko für die öffentliche Unterstützung der australischen Künstlergemeinschaft darstellt“.

Mit anderen Worten: Creative Australia hat Sabsabi und Dagostino entfernt, weil die albanische Regierung es keiner Persönlichkeit des öffentlichen Lebens erlaubt, sich – auch nur in milder Form – gegen den von den USA finanzierten völkermörderischen Angriff Israels auf die Palästinenser in Gaza auszusprechen.

Letzte Woche, nachdem er für die Biennale in Venedig ausgewählt worden war, sagte Sabsabi: „Wie kann man nicht betroffen sein, wenn man dort Familie und Freunde hat? Als Mensch, als Libanese, als Araber, als Muslim, als Australier ist das, was dort passiert, unmenschlich und inakzeptabel.

Diese Gewalt und Zerstörung kann nicht hingenommen werden. Wir brauchen einen Weg, damit wir alle zusammenleben und die Rechte des palästinensischen Volkes und sein Recht auf Rückkehr in sein Land und zu seiner Kultur respektieren können.“ Die politische Elite von Labor und Australien kann und will diese Art von Kommentar nicht tolerieren.

Sabsabi, der auch im Vorstand der Sydney Biennale sitzt, wurde letztes Jahr von der zionistischen Lobby heftig dafür angegriffen, dass er die emiratische Prinzessin Hoor Al Qasimi als Leiterin der Veranstaltung 2026 ausgewählt hatte. Im Jahr 2022 beteiligte er sich am Massenboykott des Sydney Festivals durch Künstler und Darsteller wegen des Sponsoring-Vertrags mit der israelischen Botschaft.

Die Regierung Albanese und ihre Amtskollegen in den Bundesstaaten haben in Zusammenarbeit mit den Unternehmensmedien und der liberal-nationalen Opposition maßgeblich dazu beigetragen, die öffentliche Opposition gegen den Völkermord im Gazastreifen einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.

Künstler, Schauspieler, Musiker, Akademiker und Journalisten sowie Studenten und Beschäftigte im Gesundheitswesen wurden fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt und verfolgt, weil sie sich gegen die Massenmorde Israels an Zehntausenden von Palästinensern aussprachen.

Ein besonders aufschlussreiches Beispiel ist der ehemalige Premierminister von Victoria, Dan Andrews, der letztes Jahr auf einer von der zionistischen Lobby organisierten Veranstaltung erklärte: „Wenn Menschen sich nicht gegen Antisemitismus aussprechen, dann entzieht ihnen die finanzielle Unterstützung. Wenn Menschen euer Geld nehmen, aber gleichzeitig Antisemiten sind, dann entzieht ihnen die finanzielle Unterstützung … Wir sind über die Tropen hinaus. Schweigen und noch viel Schlimmeres sind nur möglich, wenn es keine Konsequenzen gibt.“

Zu den Opfern dieser brutalen Hexenjagd gehören die Journalistinnen Mary Kostakidis und Antoinette Lattouf, der entlassene Sportkommentator Peter Lalor, die Menschenrechtsanwältin und Mitglied des Jewish Council of Australia Sarah Schwartz sowie Dr. Randa Abdel-Fattah, eine propalästinensische Wissenschaftlerin an der Macquarie University in Sydney.

Abdel-Fattah ist anhaltenden politischen Angriffen durch die Unternehmensmedien und die Universitätsbehörden ausgesetzt und wurde kürzlich von Jason Clare, dem Bundesbildungsminister, ins Visier genommen. Clare versucht, ihr Forschungsstipendium in Höhe von 870.000 US-Dollar zu widerrufen, basierend auf falschen Anschuldigungen, sie habe gegen die Regeln verstoßen.

Sabsabi und Dagostino sind nur die jüngsten Opfer der zunehmenden Dämonisierung und antidemokratischen Angriffe auf Gegner des Völkermords. Ihre Entfernung von der Biennale in Venedig hat jedoch zu lautstarkem Widerstand führender Persönlichkeiten aus der Kunstszene geführt, darunter auch hochrangige Vertreter von Creative Australia selbst.

Die Künstlerin Lindy Lee, Mitglied des Vorstands von Creative Australia, sowie Mikala Tai, Leiterin der Abteilung für Bildende Kunst, und Tahmina Maskinyar, Programmmanagerin von Creative Australia, sind aus Protest zurückgetreten.

Auch Simon Mordant, ein Großspender, trat als Botschafter von Creative Australia zurück und zog seine finanzielle Unterstützung zurück. Er bezeichnete die Entscheidung des Vorstands als „einen sehr dunklen Tag für Australien und die Kunst“.

Wichtig ist, dass die fünf anderen Künstler und Kuratoren, die in die engere Wahl gekommen waren, um Australien auf der Biennale in Venedig zu vertreten, ebenfalls einen offenen Brief veröffentlichten, in dem sie die Wiedereinstellung von Sabsabi und Dagostino forderten und deutlich machten, dass sie keine Einladung als Ersatz für sie annehmen würden. Dies bedeutet im Endeffekt, dass Australien, das bei der letztjährigen Veranstaltung einen Goldenen Löwen gewonnen hat, nicht vertreten sein wird.

Die National Association for the Visual Arts verurteilte Creative Australia und erklärte zu Recht: „Hier geht es nicht nur um einen Künstler oder eine Ausstellung, sondern darum, ob Australien das Recht von Künstlern auf eine kritische Auseinandersetzung mit Geschichte, Politik und den dringenden Fragen unserer Zeit aufrechterhält.“

Diese Aussagen sind zwar wichtige Hinweise auf die Tiefe der Opposition gegen die Regierung Albanese und die politische Zensur von Creative Australia, doch ihre Appelle werden ignoriert werden.

Ermutigt durch seine kurze Kampagne zur Entfernung von Sabsabi und Dagostino hat der australische Verlag Hitlisten von Künstlern, Schriftstellern und anderen Kreativen veröffentlicht, die Stipendien und staatliche Fördermittel erhalten haben, sich aber auch gegen den Massenmord des israelischen Militärs an Palästinensern ausgesprochen haben.

Die Murdoch-Medien fordern, dass die Regierung Albanese und ihre staatlichen Amtskollegen diese Künstler und Schriftsteller dämonisieren und ihnen ihre Stipendien entziehen.

Es ist fast unmöglich, keine Verbindung zwischen diesen Methoden und der Schikanierung und Säuberung von Juden, Sozialisten und kommunistischen Akademikern, Künstlern, Schriftstellern und anderen Gegnern im Vorfeld und in den ersten Jahren von Hitlers Nazi-Regime herzustellen.

Um dieser Einschüchterung zu widerstehen und die sofortige Wiedereinladung von Sabsabi und Dagostino zur Biennale zu erreichen, müssen sich Künstler und andere Kulturschaffende mit allen anderen zusammenschließen, die denselben Angriffen ausgesetzt sind.

Künstler können dies nicht allein bewältigen. Die Verteidigung der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks und anderer demokratischer Grundrechte ist untrennbar mit dem Kampf gegen das kapitalistische Profitsystem selbst verbunden, die Quelle dieser reaktionären Angriffe, des Völkermords im Gazastreifen und anderer imperialistischer Kriegsverbrechen.

Um diesen Kampf zu diskutieren, fordern wir Kulturschaffende auf, an der morgigen Sitzung des Macquarie University Rank-and-File Committee zur Verteidigung von Dr. Randa Abdel-Fattah teilzunehmen. Bei dieser Sitzung, die um 13:00 Uhr AEDT in Raum 110, 11 Wally’s Walk stattfindet, werden die politischen Fragen dieses Kampfes und die weitere Vorgehensweise erörtert. Die Sitzung kann auch online über Zoom verfolgt werden. Klicken Sie hier, um sich zu registrieren.

