Berlin Bulletin Nr. 231

LACHEN UND ÄNGSTEN

Victor Grossman



18. Februar 2025

Für gute Menschen sind dies Zeiten zum Weinen, zum Wüten und vor allem zum Zurückschlagen! Aber manchmal dürfen wir auch lachen. Eine solche Zeit kam am vergangenen Wochenende in Brüssel und auf der Sicherheitskonferenz in München. Die anwesenden hohen Tiere waren zwar nicht in der Stimmung zum Lachen, aber sie waren schockiert!

Der Grund für einen allzu seltenen glücklichen Moment für einige wie mich waren seltsamerweise die Worte zweier Männer, die ich absolut nicht mag, JD Vance und sein Kollege, für den wahrscheinlich niemand etwas übrig hat, Verteidigungsminister Pete Hegseth. Ich hege auch nicht die geringste Zuneigung für ihren furchterregenden Chef zu Hause – oder sollte ich sagen, für ihre beiden Chefs?

Wie könnte man aufhören, mit den Zähnen zu knirschen – und zu lachen? Trotz vieler Komplexitäten ist eines in den letzten Jahren klar geworden: Die wichtigsten Machthaber in Europa, am bedrohlichsten sein stärkstes Land, Deutschland, haben eine Gier, ja ein Verlangen nach militärischem Abenteurertum gezeigt, nach immer höheren Ausgaben in Euro-Milliarden für Rüstung, furchterregende Luftstreitkräfte, Marinemanöver in allen umliegenden Gewässern, Außenposten in der Ostsee. All dies basiert auf der Osterweiterung, mit einem erklärten Feind, dessen Herrscher in den meisten Medien täglich angeprangert, verspottet und dämonisiert wird. Kaum eine Seite oder Nachrichtensendung versäumt es, davor zu warnen, dass Russland, falls es in der Ukraine siegt, eine schreckliche Bedrohung nicht nur für Polen, die baltischen Länder, alle seine Nachbarn, sondern sogar für „unser Deutschland“ darstellt, das, obwohl es keine gemeinsame Grenze hat, sich irgendwie genauso bedroht fühlen möchte. Die Folge: Rufe nach einer neuen Wehrpflicht, sogar für Frauen, nach Luftschutzbunkern, Luftschutzübungen in Schulen und nach verstärkten Brücken und Autobahnen, wenn sie nach Osten führen. Fast hörbar ist das Händereiben und Fersenklicken unter den Generälen, Nationalisten und Imperialisten im Allgemeinen. Kaum weniger hörbar ist das Klirren der Sektgläser in den Büros von Rüstungsfirmen wie Rheinmetall, die bereits jetzt wie nie zuvor Milliarden für Rüstungsgüter einstreichen, die alle mit Geld bezahlt werden, das dem Lebensstandard der meisten deutschen und europäischen Zivilisten geraubt wurde. Und sie wollen mehr!

Diese „Kriegsbereitschaft“, die von Deutschlands blutrünstigem Verteidigungsminister Boris Pistorius gefordert und von der ebenso kriegerischen Außenministerin Annalena Baerbock (deren erklärtes Ziel es ist, „Russland zu ruinieren“) unterstützt wird, wurde unter der Ägide der USA durchgeführt, dem großen Beschützer der „regelbasierten internationalen Ordnung“, der Demokratie und des Antiautoritarismus (auch Antitotalitarismus genannt). Also: Waffen für Selenskyj, größere, stärkere, weiterreichende Raketen, den Ukrainern muss geholfen werden, bis alle Gebiete zurückerobert sind (oder alle Ukrainer tot). Und Washington forderte 2 % mehr vom Budget, dann 3,5 %, vielleicht 5 %.

Dann kam plötzlich ein ungeliebter Vizepräsident und ein noch abstoßenderer Verteidigungsminister nach Europa mit der Nachricht, dass Trump mit Putin telefoniert hatte und die beiden über den Frieden in der Ukraine verhandeln wollten. Die größte Gefahr für Europa, so wurde ihnen gesagt, sei nicht Russland, nicht China, sondern die „Gefahr von innen“.

Der Schock war ihnen ins Gesicht geschrieben. Was? Frieden? Sind die USA völlig durchgedreht? Wie können wir unsere Aufrüstung, unsere Strategien und Manöver rechtfertigen? Zu allem Überfluss drohte Vance nicht nur mit Frieden, sondern kritisierte die europäischen Länder auch dafür, dass sie oppositionelle Ideen unterdrücken. Zwar galt seine Sorge und Unterstützung der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD), mit der Musk sich angefreundet hat. Aus ihren eigenen Gründen unterstützt die AfD auch ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges. Obwohl Musk ein böses Objekt für seine Zuneigung (und offene Einmischung in einen ausländischen Wahlkampf) gewählt hat, ist es wahr, dass viele deutsche Politiker die AfD verbieten wollen – nicht wegen ihrer Feindseligkeit gegenüber allen „Ausländern“, die sie zunehmend wiederholen, sondern weil sie mit über 20 % auf dem zweiten Platz liegt. In der Tat werden abweichende Meinungen in Deutschland und Europa zunehmend unterdrückt. Dies gilt für jegliche Kritik an Netanjahus Israel und dessen furchtbarer Vernichtung in Gaza, bei der bis zu hunderttausend Palästinenser getötet wurden. Nein, Vance war nicht dagegen! Aber bisher wurde jede Form von Unterdrückung in „unserem freiheitsliebenden Deutschland“ hauptsächlich von Linken angesprochen und war daher tabu. Aber jetzt plötzlich von unserem Großen Bruder! Das ist unerhört! Deshalb könnten diejenigen, die vor allem Frieden wollen, von welcher Seite auch immer, über diese versteinerten Gesichter lachen und sich an ihrer Bestürzung erfreuen, wenn ihre Kriegslust und Heuchelei so plötzlich entlarvt werden, wie nie zuvor. Unsere Freude passt zum Wort „Schadenfreude“!

Natürlich beeilten sie sich, einen Gegenangriff vorzubereiten! In Paris suchten die besorgten europäischen Staats- und Regierungschefs nach Wegen, um dem Friedensprozess einen Strich durch die Rechnung zu machen. „Keine Verhandlungen ohne uns!“, riefen sie. „Wir müssen auch einbezogen werden! Oh ja, natürlich auch mit Selenskyj!“, erinnerten sie sich.

Aber wenn Trump und Putin trotz unserer Bemühungen eine Einigung erzielen, dann müssen wir es im Alleingang tun. Vereinte europäische Streitkräfte unter der Führung Deutschlands (und eines eifersüchtigen, aber derzeit in Schwierigkeiten steckenden Frankreichs) müssen die Banner hissen, die Truppen ausbilden, mehr Panzer und Flugzeuge bauen und mehr Grenzmanöver durchführen. Und vielleicht können wir eines Tages wieder mit den USA und Israel zusammenarbeiten, um Palästinenser zu töten und China entgegenzutreten.

Diese Entwicklung erfordert einen schwierigen, komplizierten, ja sogar verdrehten Weg für Linke in den USA. Natürlich müssen sie sich mit aller Kraft gegen Trumps (und Musks) schreckliche Maßnahmen wehren – repressiv (im Inland), rassistisch, flüchtlingsfeindlich, frauenfeindlich, queerfeindlich, vor allem gewerkschaftsfeindlich und antidemokratisch. Ja, seine Außenpolitik ist entsetzlich gegenüber Gaza, furchtbar gegenüber dem Iran und Lateinamerika, unklar, aber besorgniserregend gegenüber China. Aber ich hoffe, dass echte Linke sich nicht diesen kriegerischen Liberalen, meist Demokraten, anschließen, die diese Sünden vielleicht schlucken oder ignorieren, aber deren Opposition gegen Trump unweigerlich Angriffe auf seine Schritte zur Entspannung mit Russland und die Bereitschaft, über die Ukraine zu verhandeln, beinhaltet. Und genau diese Themen sind am dringendsten. Frieden und gemeinsame Rüstungsbegrenzung sind entscheidende Fragen des Weltschicksals!

Diese Fragen sind Teil der deutschen Wahlszene geworden, die am Sonntag mit der Abstimmung ihren Höhepunkt erreicht. Die „Christliche Union“ liegt mit 30 % weit vorne und sichert damit dem reichen, reaktionären Blackrock-Lobbyisten Friedrich Merz den Posten des Rektors. Aber er braucht einen Juniorpartner. Die Sozialdemokraten und die Grünen liegen in den Umfragen auf den Plätzen drei und vier; was wird Merz bevorzugen? Mit Ausnahme einer kleinen Zahl widerwilliger Sozialdemokraten befürworten alle drei die Militarisierung und Kriegsvorbereitungen. Und alle drei waren völlig verwirrt von der harten Kritik – nicht von links, die sie immer missachteten – sondern von den Worten und Taten ihres bisherigen Gönners am Potomac. Alle drei Parteien wollen nun, dass der deutsche Adler Trump ignoriert und die Herde bei den Kriegsvorbereitungen anführt.

Ein großes Ärgernis ist die Stärke der Alternative für Deutschland, nationalistisch, militaristisch, rassistisch und frauenfeindlich, stark pro-Netanjahu, aber seltsamerweise für den Frieden in der Ukraine. Angeführt wird sie von der cleveren, wortgewandten Alice Weidel, die sich mit Elon Musk und offenbar auch mit JD Vance angefreundet hat. Die AfD ist zum Sündenbock oder „Prügelknaben“ für die großen Parteien geworden und lenkt so von einer echten, systematischen Opposition ab. Aber die Politik der AfD wird zunehmend kopiert und das „Firewall“-Tabu gegen sie bröckelt.

Und die Linke? Leider gespalten, mit jetzt zwei Hauptkandidaten, die beide um die 5-%-Hürde für den Bundestag kämpfen. Die Linke, die sich grundsätzlich für den Frieden einsetzt, aber immer noch zwischen „Reformern“ und militanten Oppositionellen oder zähneknirschenden NATO-Befürwortern und sogar Israel-Kritikern gespalten ist, scheint nun die militanten Positionen und Aktionen wiederzubeleben, die sie in den vergangenen Jahren weitgehend vernachlässigt hatte. Sie betont die Mietpreisgestaltung und den Wohnungsbau, während sie die Außenpolitik zumindest vorerst in den Hintergrund rückt. Es ist fast erstaunlich, dass sie innerhalb von Monaten, ja sogar Wochen, von statischen 4 % auf Umfragewerte von 6 %, 7 % und heute 9 % gestiegen ist (und in der jugendbasierten TikTok-Umfrage einen erstaunlichen ersten Platz mit 20 % erreicht hat). Sie hat Tausende neuer Mitglieder gewonnen, hauptsächlich junge (insbesondere weibliche), und scheint bei den Wahlen sehr sicher zu sein.

Die Abspaltung „Sahra Wagenknecht Bündnis“ hingegen befürwortet zwar nachdrücklich die Friedensbemühungen der Ukraine, ist aber im Grunde immer noch einwanderungsfeindlich, steht den Christen und der AfD nahe und scheint eher den Interessen der Mittelschicht als dem militanten Einsatz der Arbeiterklasse nahe zu stehen. Sie bewegt sich derzeit knapp unter der entscheidenden 5-Prozent-Marke. Mit ihrer bewusst kleinen, ausgewählten Mitgliedschaft und nur rudimentären Strukturen auf Landes- oder Kreisebene hat sie kaum eine Chance auf die drei Bezirkssiege, die sie vor dem Aussterben im Bundestag bewahren würden. Ihr großer Sprung nach oben im vergangenen September in Ostdeutschland ist fast vergessen.

Ich fände es gut, wenn beide überleben würden – und sich vielleicht eines Tages sogar wieder zusammenschließen würden. Trotz aller Hoffnungen auf Erfolg bei den Friedensbemühungen von Trump und Putin ist das Marschieren deutscher Stiefel in Europa viel lauter geworden, und die neue Regierung, die in diesem Frühjahr gebildet werden soll, wird Deutschland sicherlich noch weiter nach rechts rücken. Das wird nicht mehr lustig sein – für mich oder irgendjemanden! Vor allem ist es notwendig, mehr Antikriegs-Linke in den Parlamenten zu haben und, was noch wichtiger ist, mehr Streiks gegen Milliardäre und Friedensdemonstrationen, die sie auf den Straßen und Plätzen unterstützen und ermutigen. Jeder Erfolg dieser Art im starken, zentralen Deutschland würde ähnliche Fortschritte in ganz Europa unterstützen!

