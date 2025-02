https://www.wsws.org/en/articles/2025/02/11/odbu-f11.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Australische parlamentarische Hexenjagd: Die Labour-Partei führt die zionistischen Forderungen nach Entlassung von Dr. Randa Abdel-Fattah an

Mike Head

11. Februar 2025

Die Regierung von Premierminister Anthony Albanese von der Labour Party heizt eine von Zionisten angeführte Medien- und parlamentarische Hexenjagd an, weil die Universitätsleiter angeblich nicht genug tun, um die Opposition gegen den sich ausweitenden israelischen Völkermord in Palästina zu unterdrücken.

Unter dem betrügerischen Banner der Bekämpfung von Antisemitismus forderte der Chefvertreter der Labour Party in einem parlamentarischen Ausschuss letzte Woche die Entlassung von Dr. Randa Abdel-Fattah, einer prominenten propalästinensischen Akademikerin an der Macquarie University in Sydney.

Wie viele andere in Australien und international, darunter Akademiker, Studenten und Journalisten, wurde Abdel-Fattah fälschlicherweise der antijüdischen „Hassrede“ und der Unterstützung des Terrorismus beschuldigt, weil sie sich den von den USA unterstützten Gräueltaten im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland widersetzt hat.

Der Angriff auf Kriegsgegner, die Redefreiheit und grundlegende demokratische Rechte wurde bei öffentlichen Anhörungen in Canberra am vergangenen Mittwoch im Rahmen einer „Untersuchung des Antisemitismus an australischen Universitäten“ intensiviert. Diese Hexenjagd, die vom Parlamentarischen Gemeinsamen Ausschuss für Menschenrechte durchgeführt wurde, wurde im vergangenen Jahr mit Unterstützung beider Parteien durch die Labor Party und die Liberal-Nationale Koalition genehmigt.

Josh Burns, der Abgeordnete der Labor Party, der den Vorsitz der Untersuchung innehat, leitete die Offensive am Mittwoch und erklärte aggressiv, dass die Universitätsleiter es versäumt hätten, entschlossen gegen Abdel-Fattah und andere Akademiker vorzugehen, die Israel wegen seiner anhaltenden Massentötungen von Palästinensern anprangern.

Der erste, der sich einer 45-minütigen Hetzjagd stellen musste, war der Rektor der Macquarie University, S. Bruce Dowton. Darauf folgte eine ähnlich lange Befragung der Rektorin der Queensland University of Technology (QUT), Margaret Sheil.

Die Verfahren waren aufschlussreich.

Professor Dowton eröffnete seine Aussage mit dem Versuch, dem Ausschuss die Unterstützung seiner Leitung für die Verleumdung von Gegnern des israelischen Angriffs zuzusichern. „Seit dem abscheulichen Angriff vom 7. Oktober 2023 steht die Macquarie University in absoluter Solidarität mit anderen australischen Universitäten und der australischen Zivilgesellschaft gegen den Anstieg des Antisemitismus auf dem Campus oder überall in unserem Land“, erklärte er.

Dowton schloss sich effektiv der Ausbeutung des von der Hamas angeführten Einfalls durch alle imperialistischen Regierungen, einschließlich der von Albanese, an – von dem die israelische Regierung Netanjahu im Voraus informiert war –, um den Völkermord und die ethnische Säuberungsaktion zu rechtfertigen, die jetzt offen von US-Präsident Donald Trump verkündet werden.

Das reichte Burns nicht. Er verlangte von Dowton, Abdel-Fattah dafür zu verurteilen, dass dieser gesagt hatte, Zionisten hätten kein Recht auf „kulturelle Sicherheit“ vor Verurteilungen Israels. Als Antwort darauf bezeichnete Dowton ihre Äußerungen als „sehr beunruhigend“ und sagte, die Universität unterstütze sie „absolut“ nicht.

Aber Burns ging noch weiter. „Und haben Sie irgendetwas unternommen, um sicherzustellen, dass dieser Universitätsprofessor keinen Einfluss auf die Räumlichkeiten Ihrer Universität hat?“, beharrte er. „Wurden Maßnahmen ergriffen?“

Dowton sagte, dass Datenschutz- und Vertraulichkeitsprotokolle sowie mögliche rechtliche Herausforderungen berücksichtigt werden müssten, und lehnte es daher ab, öffentlich Einzelheiten über Maßnahmen gegen Abdel-Fattah bekannt zu geben.

Burns widersprach. „Wurden Disziplinarmaßnahmen gegen diesen Mitarbeiter ergriffen?“, fragte er. „Wurden sie als Mitarbeiter der Universität entlassen?“

Nachdem Dowton erklärt hatte, dass Abdel-Fattah nicht „entfernt“ worden sei, fragte Burns: „Was haben Sie also dagegen unternommen, Herr Rektor?“

Burns‘ Befragung ging weiter und wurde immer hitziger. Als Dowton erklärte, dass die Unternehmensvereinbarung der Universität mit dem Personal Abdel-Fattah bestimmte Verfahrens- und Rechtsansprüche einräumte, warf Burns ihm vor, sie zu schützen.

„Es klingt, als würden Sie den Mitarbeiter und nicht Ihre Studenten schützen“, erklärte Burns.

Burns wollte außerdem wissen, was Dowton getan hatte, um die Einhaltung der Vorschriften bei einer Untersuchung des Australian Research Council (ARC) zu Abdel-Fattahs ARC-Forschungsstipendium für eine Studie über „Arabisch/muslimische soziale Bewegungen in Australien seit den 1970er Jahren: eine verborgene Geschichte“ sicherzustellen.

Die ARC-Untersuchung wurde im Januar auf direkte schriftliche Anfrage des Bildungsministers der Labour-Regierung, Jason Clare, „als vorrangige Angelegenheit“ eingeleitet. Dies ist eine offene politische Intervention, die auf falschen Anschuldigungen basiert, Abdel-Fattah habe gegen die Förderrichtlinien verstoßen.

Dowton versuchte, sich von Abdel-Fattah zu distanzieren, und sagte, sie sei nur aufgrund eines früheren ARC-Stipendiums, das sie 2018 erhalten habe, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Macquarie University beschäftigt. Er versicherte Burns, dass die Universität aktiv an der ARC-Untersuchung mitarbeite.

Für den Rest der 45-minütigen Sitzung wurde Burns‘ Verhör von Dowton in gleicher Weise von Henry Pike, Abgeordneter der Liberal National Party, dem liberalen Senator Matt O’Sullivan und der unabhängigen „Teal“-Anhängerin Kylea Tink fortgesetzt.

Als Nächstes wandte sich Burns der Professorin Sheil von der QUT zu. Sie begann ihren Auftritt mit einer weiteren unterwürfigen „vorbehaltlosen“ Entschuldigung für den „Schmerz, den jemand durch ein Antirassismus-Symposium an der QUT erlitten hat“, bei dem Abdel-Fattah zusammen mit anderen Wissenschaftlern, die sich gegen Völkermord einsetzen, darunter Sarah Schwartz, die Geschäftsführerin des Jewish Council of Australia, sprach.

Burns begrüßte Sheils Schritt. „Danke, Herr Rektor“, sagte er. „Wir haben in diesem Ausschuss noch keine Entschuldigung gehört, das ist also eine Premiere. Dafür danke ich Ihnen.“

Bildungsministerin Clare hatte Sheil im Januar auch persönlich angerufen und gefordert, dass die Universitätsleitung wegen des Symposiums Disziplinarmaßnahmen einleitet.

Sheil versuchte, die Regierung und den Ausschuss zu beschwichtigen, indem sie sagte, sie habe eine Untersuchung des Symposiums durch den ehemaligen Bundesrichter John Middleton in Auftrag gegeben. Sie versprach im Voraus, seine Empfehlungen „vollständig“ zu akzeptieren.

Auch dies stellte Burns nicht zufrieden. „Wie können Sie versichern, dass ein solches Symposium oder eine solche Veranstaltung nicht wieder stattfinden wird?“, fragte er.

Sheil versicherte dem Ausschuss: „Ich bin zuversichtlich, dass wir aus dieser externen Überprüfung lernen werden, und es wird Prozesse und Verfahren geben, die wir entweder ändern oder befolgen oder auf andere Weise bewerben. Ich bin sicher, dass wir daraus lernen werden, absolut.“

Dies läuft auf eine Erklärung hinaus, dass die Universität jede Veranstaltung blockieren oder absagen wird, die den zunehmenden israelischen Angriff auf Gaza und das Westjordanland und die zugrunde liegende, von den USA unterstützte Agenda zur vollständigen Umgestaltung des Nahen Ostens im Interesse Washingtons kritisiert.

Burns gab jedoch keineswegs nach, sondern ging noch weiter. Er forderte Maßnahmen gegen die Organisatorin des Symposiums, die indigene Akademikerin und Schriftstellerin Professor Chelsea Watego. Burns beanstandete einen kürzlich erschienenen Artikel von Watego, in dem sie die Frage aufwarf: „Wer hat Zugang zu staatlichen Militärs, Land, Waffen, Medien, politischem Einfluss, staatlicher Unterstützung, internationaler Anerkennung und Geld?“

Burns behauptete, dass diese Kommentare, die sich offensichtlich auf die Unternehmenselite beziehen, „sehr unheimlich nach den Tropen klingen, die sich gegen das jüdische Volk richten“. Er sagte, dass sie und „alle anderen Äußerungen, die die Professorin gemacht hat“, überprüft werden sollten. Sheil antwortete: „Natürlich.“

Dieser Austausch unterstreicht die Warnung des Rank-and-File Committee (RFC) der Macquarie University in seiner Erklärung vom 21. Januar, in der Akademiker, Universitätsmitarbeiter und Studenten der Macquarie University und darüber hinaus aufgefordert werden, Abdel-Fattah zu verteidigen. Ihre Schikanierung ist keine isolierte Entwicklung. Die grundlegendsten Rechte der akademischen Freiheit und der freien Meinungsäußerung stehen auf dem Spiel.

Diese Hexenjagd ist Teil eines umfassenderen Angriffs auf Antikriegs- und andere politische Dissidenten auf internationaler Ebene und in Australien. Die Labour-Regierung ist als Teil ihres Engagements für den US-Militarismus, einschließlich der Vorbereitungen des AUKUS-Pakts für einen Krieg gegen China, voll und ganz in diese Angelegenheit verwickelt.

Im vergangenen September fand eine erste Anhörung des Senatsausschusses zur Hexenjagd statt. Sieben Rektoren von Universitäten und andere Beamte wurden befragt und beschuldigt, zu Beginn des Jahres die Zwangsschließung von Studentenlagern gegen Völkermord nicht durchgesetzt zu haben.

Diese von der Labour Party geführten parlamentarischen Anhörungen folgen dem Beispiel des US-Kongresses, wo im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Biden-Harris-Regierung Anhörungen für Gesetzgeber abgehalten wurden, um Universitätspräsidenten zu jagen und ihren Rücktritt zu fordern, weil sie die Studentenlager nicht schnell oder gewaltsam genug beendet hatten. Und das, obwohl in den gesamten USA mehr als 3.000 Studenten verhaftet wurden.

Die Gewerkschaftsbewegung intensiviert nun ähnliche Maßnahmen wie in den USA, wo die faschistoide Trump-Regierung über das Weiße Haus von Biden hinausgeht und nichts weniger als die Unterdrückung jeglicher politischer Opposition auf dem Universitätsgelände und die Ausweisung von Studenten, die an Demonstrationen gegen Völkermord teilgenommen haben, fordert.

Dies bereitet den Boden für einen umfassenderen Angriff auf grundlegende demokratische Rechte, der sich insbesondere gegen die Antikriegs- und sozialistische Opposition richtet. Nicht nur in den USA, sondern weltweit wenden sich Regierungen angesichts des Widerstands gegen immer größere soziale Ungleichheit, Militarismus und Angriffe auf demokratische Rechte autoritären, oligarchischen Herrschaftsformen zu.

Erst letzte Woche hat sich die albanische Regierung mit der Liberal-Nationalen Koalition zusammengetan, um weitreichende angebliche „Hassrede-Gesetze“ durch das Parlament zu bringen, die zur Verfolgung von Abdel-Fattah, Schwarz und anderen verwendet werden könnten.

Wie die RFC-Erklärung der Macquarie University abschließend feststellte: „Die Verteidigung der Redefreiheit ist untrennbar mit dem Kampf gegen das kapitalistische Profitsystem selbst verbunden, das die eigentliche Ursache für militärische Aggression, Krieg und Barbarei ist.“

Wenn Sie darüber diskutieren möchten, wie dieser Kampf vorangebracht und Abdel-Fattah und alle anderen verfolgten Pädagogen verteidigt werden können, wenden Sie sich bitte an das Committee for Public Education (CFPE), das Netzwerk der einfachen Pädagogen.

