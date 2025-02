https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/watch-finding-refaats-grave-rebuilding-gaza-palestinians



Ansehen: Refaats Grab finden, Gaza für Palästinenser wiederaufbauen

Ali Abunimah

The Electronic Intifada Podcast

8. Februar 2025

Vor etwa drei Wochen, nur wenige Tage vor Inkrafttreten der Waffenruhe in Gaza, erhielt Asem Alnabih einen Anruf von Umm Hani, der Mutter von Refaat Alareer.

„Asem, bitte, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte Refaat finden, ich möchte ihn umbetten„, erinnerte sich Alnabih, der diese Woche im Livestream von The Electronic Intifada sprach, an die Worte von Umm Hani.

„Das wurde mein Ziel und meine tägliche Routine“, sagte Alnabih.

Umm Hani hatte den ehemaligen Schüler und lebenslangen Freund ihres Sohnes gebeten, die außerordentlich schwierige Aufgabe zu übernehmen, das provisorische Grab zu finden, in dem Refaat zusammen mit seinem Bruder Salah, seiner Schwester Asma und mehreren ihrer Kinder beerdigt worden war, nachdem Israel sie am 6. Dezember 2023 ermordet hatte.

Wir hörten nicht nur die schmerzliche Geschichte, wie er die sterblichen Überreste seines lieben Freundes fand, sondern sprachen auch mit Alnabih – einem Ingenieur und Sprecher der Stadtverwaltung von Gaza-Stadt – über die enorme Aufgabe der Bergung und des Wiederaufbaus.

Alnabih ist auch ein regelmäßiger Autor bei The Electronic Intifada.

Wir sprachen über die schockierende Behauptung von US-Präsident Donald Trump, er plane, Gaza für die Vereinigten Staaten zu beschlagnahmen, die gesamte Bevölkerung ethnisch zu säubern und es in eine „Riviera“ zu verwandeln – einen Spielplatz für die Reichen.

In ihrem Nachrichtenbericht ging die stellvertretende Redakteurin Nora Barrows-Friedman auf alle neuesten Entwicklungen in Gaza und im gesamten besetzten Westjordanland ein, wo Israel eskalierende Angriffe in und um Dschenin durchführt.

Und Redakteur Jon Elmer berichtete über die Machtdemonstration der Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas, als diese letzte Woche weitere israelische Gefangene freiließen.

Sie können sich die gesamte Sendung im obigen Video ansehen.

Die Aufgabe, die Umm Hami ihm zugewiesen hatte, war besonders ergreifend, erklärte Alnabih, da er der letzte lebende Mensch ist, der Refaat lebend gesehen hat.

In den ersten Monaten des Völkermords, die sich als die letzten Lebenswochen von Refaat herausstellten, verbrachten die beiden täglich Stunden damit, durch die Straßen von Gaza-Stadt zu gehen, nach Mitteln zum Lebensunterhalt zu suchen, Menschen zu helfen und nach Internetverbindungen zu suchen.

Wenn jemand in der Lage sein könnte, Refaats Überreste zu identifizieren, vielleicht anhand eines Kleidungsstücks, dann wäre es Alnabih.

Alnabih beschrieb seine tägliche Suche, bei der er sich Notizen ansah, die auf Pappstücke über provisorischen Gräbern gekritzelt waren – die Art, die man jetzt überall in Gaza findet – nach Refaats Namen. Er sprach mit unzähligen Menschen in der Hoffnung, jemanden zu finden, der Zeuge von Refaats Beerdigung war.

„Nach langem Suchen fanden wir einen Mann, der an diesem Tag dabei war“, berichtete Alnabih.

„Er zeigte uns, wo genau er glaubte, dass Refaat und sein Bruder und seine Schwester Asma und vier weitere Neffen zusammen mit anderen begraben worden waren.“

Alnabih beschrieb die traumatische Erfahrung der Exhumierung der Gräber.

„Ich hatte buchstäblich Angst vor diesem Tag“, sagte Alnabih. ‚Ich habe die Leichensäcke mitgebracht, ich habe die Handschuhe mitgebracht.“

„Es gibt viele Details. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute in der Lage wären, sich die Details anzuhören‘, sagte Alnabih. “Ich zittere jetzt.“

„Refaat war Professor, er war ein angesehener Mann in Gaza, ein Professor an der Universität, ein Genie, ein Forscher, ein Schriftsteller, ein Autor“, sagte Alnabih. “Er hatte etwas Besseres verdient.“

So schwierig es auch war, Alnabih gab Refaat und sechs seiner Familienmitglieder, deren sterbliche Überreste gefunden wurden, ein Stück Würde zurück, indem er sie in den Stadtteil Shujaiya in Gaza-Stadt überführte, wo ihre Angehörigen um sie trauern konnten.

Refaats Vater hielt eine Grabrede.

Alnabih hat auch über die Suche nach Refaat für The Electronic Intifada geschrieben.

Nach der Umbettung am 4. Februar veröffentlichte Alnabih Fotos des neuen Grabes in den sozialen Medien. Im Livestream erklärte er, dass er nun an einem dauerhaften Grabstein arbeite, auf dem die Worte von Refaats bekanntestem Gedicht „Wenn ich sterben muss“ eingraviert seien.

Er plant auch, viele von Refaats ehemaligen Schülern, Freunden und Kollegen zusammenzubringen, um gemeinsam an sein Leben zu erinnern, was unmöglich war, während die Bomben Israels auf Gaza fielen.

Umm Hani, die vier ihrer Kinder und mehrere Enkelkinder durch die Gewalt Israels verloren hat, rief Alnabih in den letzten Tagen erneut an. „Jetzt kann ich gut schlafen, Asem“, erinnerte er sich an ihre Worte.

Alnabih sagte, auch er fühle sich „ein bisschen wohl“ in dem Wissen, dass Refaat nach Hause in sein geliebtes Shujaiya gebracht wurde, fügte aber hinzu: „Ich sollte mich nicht wohl fühlen, denn es gibt immer noch Tausende von Menschen unter den Trümmern“, und viele Tausende weitere, die nach ihren Angehörigen suchen.

Refaats Geschichte ist nur eine davon.

Palästinenser können Gaza wieder aufbauen

„Den Menschen hier ist das egal, sie sind damit beschäftigt, Wasser zu finden und ihren täglichen Aufgaben nachzugehen„, sagte Alnabih auf die Frage, wie die Menschen in Gaza auf Trumps Plan reagieren, sie aus dem Gazastreifen nach Jordanien und Ägypten zu vertreiben.

„Er ist nicht der erste, der diesen Plan versucht hat“, sagte Alnabih und erinnerte daran, dass in den 1970er Jahren nur wenige hunderttausend Menschen im Gazastreifen lebten und Israel die Auswanderung förderte.

„Und jetzt schauen Sie uns an. Wir sind 2,3 Millionen Menschen und sogar mehr.“

„Ich denke, Herr Präsident Trump weiß … wie jeder weiß, dass es nur eine Lösung für diese komplexe Situation gibt“, sagte Alnabih. “Geben Sie uns einfach unsere Rechte. Geben Sie uns unsere Selbstbestimmung.“

Alnabih ist zuversichtlich, dass die Palästinenser über die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Arbeitskräfte verfügen, um Gaza wieder aufzubauen, sie müssen nur die Erlaubnis dazu erhalten.

Er sprach von der Freude, die vertriebene Palästinenser empfanden, als sie Ende letzten Monats im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens nach Gaza-Stadt zurückkehrten, als die Küstenstraße wieder geöffnet wurde – Szenen, die Alnabih selbst miterlebte und die er als „einen Tag der Umarmungen und Tränen“ bezeichnete.

„Man muss sich in die Lage der Menschen in Gaza versetzen, um zu verstehen, was Gaza-Stadt für sie bedeutet. Es sind nicht nur die Gebäude, es sind nicht nur die Straßen, es sind nicht nur die antiken Stätten“, sagte Alnabih.

„Es ist der Geruch von Gaza-Stadt. Es sind die Gefühle dort, es ist etwas Kompliziertes. Wir können den Menschen nicht wirklich erklären, warum wir Gaza so sehr lieben.“

Aber Alnabih sieht die Realität nüchtern. Die Stadtverwaltung von Gaza hat während des gesamten Völkermords ihr Bestes gegeben und seit dem Waffenstillstand leisten ihre Mitarbeiter unermüdlich und unbezahlt ihren Beitrag, indem sie Straßen öffnen, die sanitäre Grundversorgung und die Wasserversorgung wiederherstellen und den Müll beseitigen.

Sie werden durch die Zerstörung von 85 Prozent der schweren Fahrzeuge der Stadtverwaltung behindert, sagte er.

Ausrüstung und Teile zur Reparatur der Infrastruktur, Generatoren und Zelte für Notunterkünfte werden trotz der Versprechen internationaler Organisationen immer noch nicht geliefert.

Alnabih sagte, dass weiterhin Druck ausgeübt werden muss, um die Dinge zu beschleunigen, damit sich der zerstörte Gazastreifen erholen kann.

„Wir warten nur“, sagte er, “und die Menschen leiden immer noch.“

Alnabih ist zuversichtlich, dass Gaza trotz massiver Zerstörung und schmerzlicher menschlicher Verluste von den Palästinensern zu einem schönen Zuhause wiederaufgebaut werden kann.

„Helfen Sie uns, Gaza wieder aufzubauen, damit es eine gute Stadt wird, eine schöne Stadt, eine entwickelte Stadt„, forderte Alnabih und bat die Menschen auf der ganzen Welt, Druck auf ihre Regierungen auszuüben, um dieses Ziel zu unterstützen.

„Ich träume davon, dass meine Kinder in dieser Stadt und in einer friedlichen Umgebung leben“, sagte er.

Trump will Gaza „besitzen“

Trump verblüffte die Welt am vergangenen Dienstag, als er Pläne für eine ethnische Säuberung des Gazastreifens und die Vertreibung der gesamten Bevölkerung ankündigte, um das Küstengebiet in einen Luxus-Spielplatz für die Reichen zu verwandeln.

Israelische Politiker, darunter auch Premierminister Benjamin Netanjahu, der direkt neben Trump saß, als der Präsident seine Äußerungen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus am Dienstag machte, reagierten mit Freude.

Dazu gehören auch der sogenannte Oppositionsführer Benny Gantz und der rechtsextreme Politiker Itamar Ben-Gvir, der erklärte, er würde nur dann in die Koalitionsregierung von Netanjahu zurückkehren, wenn er sähe, dass die Palästinenser beginnen, Gaza zu verlassen.

Doch innerhalb weniger Stunden ruderte die Trump-Administration angesichts des großen internationalen Aufruhrs zurück.

Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien wiesen Trumps Äußerungen rundheraus zurück. Saudi-Arabien erklärte, dass sein Beharren auf einem palästinensischen Staat vor einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel „nicht verhandelbar“ sei.

Es stellte sich schnell heraus, dass die Idee von Trump kam, ohne dass es zuvor eine Planung innerhalb der US-Regierung oder gar eine Abstimmung mit Israel gegeben hätte.

Ungeachtet der schieren Illegalität und verkommenen Unmoral von ethnischen Säuberungen hatte man sich keine Gedanken darüber gemacht, wie die Vereinigten Staaten den Gazastreifen besetzen und „in Besitz nehmen“ würden, wie Trump es ausdrückte, oder wie sie den palästinensischen Widerstand besiegen und beseitigen würden, der die israelische Armee 15 Monate lang gedemütigt und zum Rückzug gezwungen hatte

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Plan aus dem Nichts kam.

Wie der Autor im Livestream darauf hinwies, hatte Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der in der ersten Trump-Regierung als Architekt der sogenannten Abraham-Abkommen fungierte, vor fast einem Jahr eine ähnliche Fantasie.

„Das Grundstück am Wasser in Gaza könnte sehr wertvoll sein“, sagte Kushner in einem Interview im vergangenen März. Kushner fügte hinzu: “Die Situation dort ist ein wenig unglücklich, aber aus israelischer Sicht würde ich mein Bestes tun, um die Menschen umzusiedeln und dann aufzuräumen.“

Es wird berichtet, dass Kushner eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung von Trumps Äußerungen spielte.

Und in den ersten Tagen des Völkermords wurde ein Dokument aus dem israelischen Geheimdienstministerium bekannt, in dem ein Plan dargelegt wurde, die Bevölkerung des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel zu zwingen.

Zu diesem Zeitpunkt spielte Netanyahus Büro den Plan als lediglich „ein erstes Dokument der Art, wie es in Dutzenden von Wiederholungen auf allen Ebenen der Regierung und der Sicherheitsdienste zu finden ist“, herunter.

Im Mai 2024 veröffentlichte Netanjahus Büro jedoch eine PowerPoint-Präsentation für seinen sogenannten „Gaza 2035“-Plan, in dem der Gazastreifen angeblich in eine High-Tech-Freihandelszone verwandelt werden sollte, die von arabischen Kollaborateuren unter israelischer Kontrolle regiert und vollständig mit Geld aus den Golfstaaten finanziert werden sollte.

Laut The Jerusalem Post besagt Netanyahus „Plan auch, dass eine solche Intervention, wenn sie in Gaza erfolgreich ist, im Jemen, in Syrien und im Libanon wiederholt werden kann.“

Und dann gab es natürlich noch den sogenannten “Generalplan“, ein inoffizielles Vorhaben, das Israel offenbar umzusetzen versuchte, um den nördlichen Gazastreifen vollständig und dauerhaft zu entvölkern.

In weiteren Kommentaren am Freitag schien Trump noch einen draufzusetzen, während er gleichzeitig von seinem Plan abrückte. Er bezeichnete seine Vision für Gaza als „Immobilientransaktion“, sagte aber, dass es „keine Eile“ gebe, sie umzusetzen.

Wir hatten eine ausführliche Diskussion darüber, wie ernst die Bedrohung durch Trumps Äußerungen ist, wobei ein hoffnungsvoller Punkt darin besteht, dass die Vereinigten Staaten zumindest vorerst noch immer entschlossen zu sein scheinen, Israel an das Waffenstillstandsabkommen zu binden.

Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Israel die Verhandlungen über die nächsten Phasen verzögern oder zum Scheitern bringen will.

Bericht über den Widerstand

In seinem Bericht in dieser Woche analysierte der Redakteur Jon Elmer die Symbolik, die die Hamas bei der jüngsten Freilassung israelischer Gefangener aus Gaza zeigte, um zu zeigen, dass ihr bewaffneter Flügel, die Qassam-Brigaden, nach wie vor über alle militärischen Fähigkeiten verfügt.

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X ansehen oder sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar war für die Produktion und Regie der Sendung verantwortlich. Michael F. Brown leistete Unterstützung bei der Vorproduktion und Eli Gerzon bei der Nachproduktion.

Frühere Episoden von The Electronic Intifada Livestream können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

Übersetzt Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …