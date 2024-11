https://thecradle.co/articles/baalbek-lebanons-sun-city-targeted-by-israeli-fire



Baalbek: Libanons „Sonnenstadt“ unter israelischem Beschuss

Ein Großteil der antiken Stadt Baalbek, eines Symbols der libanesischen Kulturgeschichte, liegt in Trümmern, da die israelischen Luftangriffe auf die zum UNESCO-Kulturerbe gehörenden Stätten gerichtet sind. Damit droht ein Vermächtnis inmitten eines Waffenstillstands auszulöschen, der so brüchig zu sein scheint wie die Steine, die er schützen soll.

Von Mawadda Iskandar

27. NOVEMBER 2024

Baalbek, die „Stadt der Sonne“, ein einzigartiger Ort, der von tief in der Geschichte verwurzelten Legenden geprägt ist, ist zu einem weltweit anerkannten Symbol geworden. Baalbek wurde von den Phöniziern mehr als fünf Jahrhunderte vor Christus erbaut und ist berühmt für seine über 5.000 Jahre alte Zitadelle und seine reiche Sammlung antiker Monumente und Tempel, von denen einige über 10.000 Jahre alt sind.

Doch heute steht diese historische Stadt unter israelischem Beschuss und wird durch die gezielte Bombardierung ihrer archäologischen Schätze verwüstet.

Im Rahmen des Krieges des Besatzungsstaates gegen das Erbe des Libanon wurde am 26. Februar die UNESCO-Welterbestätte Baalbek auf die Liste der israelischen Ziele gesetzt, was den ersten direkten Angriff auf die Stadt seit dem Krieg von 2006 darstellt.

Die historischen Schätze Baalbeks wurden verwüstet, als am 6. Oktober Rauch hinter den ikonischen römischen Säulen der Zitadelle aufstieg, was das Ausmaß der Zerstörung verdeutlichte. Dieser Angriff auf das Erbe Baalbeks folgte auf israelische Drohungen, die Stadt zu evakuieren, wobei die erste Warnung am 30. Oktober ausgesprochen wurde.

Ein direkter Angriff auf das Kulturerbe

Im Gespräch mit The Cradle schildert Shafiq Shehadeh, Präsident der Union der Baalbek-Gemeinden, dass es in seinem Zuständigkeitsbereich zu mehreren Angriffen kam, dass aber die größten Schäden an archäologischen und touristischen Stätten in Baalbek selbst entstanden sind.

Obwohl viele Stätten indirekt beschädigt wurden, gab es auch direkte Angriffe, wie z. B. den vollständigen Abriss des Al-Manshiya-Cafés, einer Einrichtung aus dem Jahr 1928, die sich auf dem so genannten archäologischen Platz (oder Kulturerbe) befindet.

Der Bürgermeister von Baalbek, Mustafa al-Shall, erklärte gegenüber The Cradle:

„Die Westmauer der Burg von Baalbek war Ziel eines Luftangriffs auf die Gouraud-Kaserne und wurde dabei zu etwa 60 Prozent zerstört. Sie steht auf der Liste des Weltkulturerbes und ist von der UNESCO geschützt. Das Mansheya-Gebäude, das an die Burg Baalbek angrenzt, wurde ebenfalls angegriffen und vollständig zerstört.

Das Mansheya-Gebäude, ein bedeutendes Bauwerk aus der osmanischen Zeit und wegen seiner Nähe zum historischen Palmyra-Hotel eine wichtige Attraktion, wurde ebenfalls angegriffen und in Schutt und Asche gelegt. Diese Angriffe betrafen auch andere historische Stätten wie die beliebten Cafés und andere Touristenattraktionen rund um die Ras al-Ain-Quelle.

Der Bürgermeister äußerte sich auch besorgt über die Bombardierung von Wohngebieten in der Nähe der Zitadelle und wies darauf hin, dass die Stärke dieser Einschläge langfristige Auswirkungen haben könnte. Es wird erwartet, dass Experten der UNESCO und der Generaldirektion für Altertümer zu gegebener Zeit die strukturelle Integrität dieser Stätten bewerten werden.

Fotos des Al-Mansheya-Gebäudes in Baalbek, Ostlibanon, vor und nach seiner Zerstörung durch israelisches Bombardement.

Die Ruinen unter Belagerung

Nach Angaben der Union der Baalbek-Gemeinden sind mehrere bedeutende Kulturschätze in Mitleidenschaft gezogen worden:

Das bereits erwähnte Al-Mansheya Café wurde direkt angegriffen und vollständig zerstört. Dieses antike archäologische Gebäude befand sich gegenüber dem Palmyra-Hotel und nur wenige Dutzend Meter von der Zitadelle und dem Schrein der Sayyida Khawla entfernt.

Der Schrein der Sayyida Khawla, ein beliebter Wallfahrtsort für schiitische Muslime, der 1655 erbaut und 1995 erweitert wurde, erlitt durch die Angriffe in der Nähe Schäden an seinem Parkbereich.

Das 1858 errichtete Presbyterium Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe des Maronitenordens wurde ebenfalls beschädigt, da das berühmte Café angegriffen wurde.

Die Burg von Baalbek, ein 4.000 Jahre altes Wunderwerk, das seit 1984 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, erlitt erhebliche Schäden. Obwohl die Burg selbst nicht direkt zerstört wurde, wurde die nordwestliche Außenmauer beschädigt und ein Teil davon abgerissen, als ein ziviles Haus in der Gouraud-Kaserne angegriffen wurde.

Die Kuppel von Durus, die aus der Zeit der Ayyubiden stammt und sich am südlichen Eingang von Baalbek befindet, wurde durch Angriffe auf benachbarte Wohngebäude leicht beschädigt.

Die Al-Nahr-Moschee, die 1618 auf den Ruinen einer älteren Moschee errichtet wurde, wurde durch Angriffe auf nahe gelegene Gebäude indirekt beschädigt. Das nur wenige Meter entfernte Al-Qard al-Hassan-Gebäude wurde ebenfalls getroffen. Aufgrund seiner Nähe zum Al-Qard-Gebäude wurde auch das historische Al-Ajami-Restaurant, das 1920 im Geschäftszentrum von Baalbek errichtet wurde, in Mitleidenschaft gezogen.

Fotos der Gouraud-Kaserne in Baalbek, Ostlibanon, vor und nach der Beschädigung durch israelischen Beschuss.

Fotos der Kuppel von Durus in Baalbek, Ostlibanon, vor und nach der Beschädigung durch israelischen Beschuss.

Leere Straßen

Das Palmyra Hotel, ein ikonisches Gebäude aus dem Jahr 1872, wurde durch die Bombardierung des gegenüberliegenden Al-Mansheya Cafés in seinen Zimmern und an der Fassade beschädigt. Dieses Hotel hat im Laufe seiner Geschichte viele prominente Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, Künstler und Medienvertreter beherbergt.

Der 1913 im Stadtteil Al-Mahatta errichtete Bahnhof von Baalbek wurde durch die Bombardierung eines nahe gelegenen Hauses des Generalsekretärs der Baath-Partei, Ali Hijazi, ebenfalls teilweise beschädigt.

Einst war Baalbek ein belebtes Zentrum mit Einwohnern, Besuchern und Touristen aus der ganzen Welt, doch jetzt ist es leer. Die Straßen, die noch vor kurzem von Stimmen und Lachen widerhallten, sind still, die Geschäfte geschlossen, und die gastfreundlichen Menschen sind vertrieben worden. Diejenigen, die geblieben sind, sprechen von einer tiefen Traurigkeit, während diejenigen, die geflohen sind, die Schwierigkeit beschreiben, von ihrer geliebten Stadt getrennt zu sein.

In einem Gespräch mit The Cradle beklagt Maryam Abbas, eine Einwohnerin Baalbeks:

„Wir kannten ihren Wert nicht, bis wir sie verließen. Die alte Stadt hat unser ganzes Leben beeinflusst, und das können nur diejenigen spüren, die in ihr leben. Alles in der Stadt ist mit unseren Erinnerungen und unserer Kindheit verknüpft, von den Denkmälern bis zu den Straßen und Restaurants… Ich wünschte, wir wären unter den Razzien geblieben und hätten sie nicht verlassen“.

Für Maryam ist die Zitadelle von Baalbek die Seele der Stadt, ein Symbol für die Unverwüstlichkeit ihrer Bewohner. Jede Beschädigung der Zitadelle ist eine tiefe Wunde für alle, die Baalbek ihr Zuhause nennen: „Die Häuser werden zurückkehren, aber die Burg nicht!“

Fotos des Palmyra Hotels in Baalbek, Ostlibanon, vor und nach der Beschädigung durch israelischen Beschuss.

Lokale und globale Bemühungen zur Rettung des libanesischen Kulturerbes

Als Reaktion auf die Notlage der Stadt haben sich lokale Initiativen gebildet, um das zu schützen, was von Baalbeks reichem Erbe übrig geblieben ist, und das in einer Zeit, in der die staatliche Autorität weitgehend fehlt. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Generaldirektion für Altertümer einen Beitrag zum Schutz der historischen Artefakte geleistet, die durch israelische Bombardierungen bedroht sind.

Der Verein „Safe Side“ steht bei diesen Bemühungen an vorderster Front. Der Gründer Hussein Zein al-Abidin Yaghi betont gegenüber The Cradle, wie wichtig es ist, die Denkmäler der Stadt zu erhalten:

„Baalbek ist nicht nur für die Einwohner von Medea und auch nicht nur für die Libanesen, sondern für die ganze Welt. Es ist ein kostbares und seltenes Juwel, und deshalb sind die Bemühungen um den Erhalt der dortigen Altertümer wichtig und müssen nicht nur von der UNESCO und den Vereinten Nationen, sondern auch von der Weltöffentlichkeit unternommen werden.“

Was die Bemühungen der Vereinigung betrifft, so erklärt er, dass sie seit Beginn der israelischen Angriffe mit der Direktorin für Altertümer in Baalbek, Laure Salloum, in Verbindung steht und zusammen mit Freiwilligen fleißig Beiträge leistet, „um die Steine einzusammeln, die infolge des Angriffs auf das Manshiya-Gebäude verstreut wurden, um sie an ihre Direktion zu liefern. Obwohl das Gebäude angegriffen wurde, waren einige der geschnitzten Steine noch vorhanden“.

Yaghi unterstreicht die dringende Notwendigkeit neuer internationaler Gesetze zum Schutz solcher Stätten, da sich die bestehenden Konventionen als unzureichend erwiesen haben. Trotz der Entscheidung der UNESCO, 34 libanesische Kulturstätten vorübergehend unter verstärkten Schutz zu stellen, forderte Yaghi ernsthaftere und wirksamere Maßnahmen zum Schutz dieser unersetzlichen Schätze.

Die Entscheidung der UNESCO vom 18. November, diese Stätten, darunter auch Baalbek, vorübergehend unter verstärkten Schutz zu stellen und finanzielle Unterstützung für Sofortmaßnahmen zu gewähren, kam erst nach konzertierten Bemühungen des libanesischen Kulturministeriums, der libanesischen Delegation bei der UNESCO, von Parlamentariern, verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen und einigen internationalen Persönlichkeiten zustande.

Inmitten von Berichten über einen fragilen, von den USA vermittelten Waffenstillstand zwischen dem Besatzungsstaat und dem libanesischen Widerstand offenbart das Schicksal Baalbeks eine harte Wahrheit: Das Kulturerbe ist nur so gut geschützt wie die Politik, die es umgibt. Wenn Baalbek wirklich fällt, wären nicht nur die Steine und die Geschichte verloren, sondern auch ein Teil unserer kollektiven Menschlichkeit.

