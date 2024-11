TikTok ist nicht anti-israelisch: Es hat Unit 8200 Agenten eingestellt, um seine Angelegenheiten zu regeln

https://www.mintpressnews.com/288710-tiktok-isnt-anti-israel-its-hired-unit-8200-agents-to-run-its-affairs/288710/



Von Alan MacLeod

27. November 2024

TikTok stand in letzter Zeit unter starkem Druck von US-Beamten, die die Videoplattform beschuldigen, ein Zentrum des Anti-Israel-Hasses zu sein. „TikTok ist ein Werkzeug, das China benutzt, um Propaganda an die Amerikaner zu verbreiten. Jetzt wird es benutzt, um den Terrorismus der Hamas herunterzuspielen“, schrieb der republikanische Senator Marco Rubio. „TikTok muss abgeschaltet werden. Sofort“, fügte er hinzu.

Nikki Haley, eine weitere hochrangige Republikanerin, behauptete, dass alle 30 Minuten, die die Amerikaner auf der App verbringen, sie „17 % antisemitischer [und] pro-Hamas“ machen.

Die Zukunft der Plattform ist nach wie vor ungewiss, da Präsident Biden einem Gesetz zugestimmt hat, durch das sie in den USA blockiert werden könnte. Der künftige Präsident Donald Trump hat jedoch angedeutet, dass er nicht für ein vollständiges Verbot ist.

Diese Untersuchung ist Teil einer Serie über TikTok. Eine frühere Untersuchung ergab, dass die Plattform keineswegs ein chinesisches Spionagewerkzeug ist, sondern vielmehr eine Vielzahl von Beamten der nationalen Sicherheit der USA eingestellt hat, um ihre internen Angelegenheiten zu regeln. Ein zweiter Artikel untersuchte die Verbrüderung von TikTok mit dem US-Außenministerium.

Spione in unserer Mitte

Trotz der Diskussion, dass TikTok eine Brutstätte antisemitischer Vorurteile ist, die die Jugend gegen Israel aufbringt, hat diese Untersuchung von MintPress News ergeben, dass TikTok eine Vielzahl ehemaliger Spione der israelischen Spionagebehörde Unit 8200, der umstrittensten Organisation der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), eingestellt hat. Die für verdeckte Operationen, Spionage, Überwachung und Cyber-Kriegsführung zuständige Einheit 8200 hat ein riesiges digitales Überwachungsnetz für Palästinenser geschaffen, verwendet KI-generierte Tötungslisten, um die Bewohner des Gazastreifens ins Visier zu nehmen, und leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung weltweiter Spionagesoftware, die gegen Politiker, Aktivisten, Journalisten und führende Politiker eingesetzt wird. Es wurde weithin berichtet, dass das Unternehmen hinter dem jüngsten libanesischen Pager-Angriff steckt, bei dem Tausende von Zivilisten verletzt wurden.

Reut Medalion beispielsweise hat eine lange Karriere bei der Einheit 8200 hinter sich: Er war Kommandant des Nachrichtendienstes und wurde später Leiter des Teams für Cybersicherheitsoperationen. Nach dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen wechselte sie nach New York City, um dort als Global Incident Manager für die Vertrauens- und Sicherheitsabteilung von TikTok zu arbeiten. In Anbetracht der Ereignisse, die zu dieser Zeit in der Welt stattfanden, kann man sich fragen, bei welcher Art von „globalen Vorfällen“ sie TikTok hilft.

Asaf Hochman ist ebenfalls ein langjähriger Veteran der Einheit 8200 und hat weit länger als der normale israelische Militärdienst gedient. Im Jahr 2021 stellte TikTok ihn als globalen Leiter für Produktstrategie und -betrieb ein. Hochman arbeitet jetzt bei Meta, der Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp.

Omer Carmeli ist derzeit der globale Marketingleiter von TikTok. Aber das war nicht immer so. Zwischen 2004 und 2007 war er Spezialist für Feldoperationen bei der Einheit 8200 und diente während des israelischen Libanonkriegs 2006 und der Operation Summer Rains, dem viermonatigen Angriff der IDF auf den Gazastreifen.

Einav Meir war bis 2015 Nachrichtenanalystin bei der Einheit 8200. Jetzt ist sie Client Solutions Manager bei TikTok.

Omri Hollander, ein Leiter für Kundenlösungen bei der globalen Videoplattform, folgte demselben Nachrichtenanalysten von Unit 8200 in die TikTok-Pipeline.

Diana Shpakovsky Magen war einst sowohl Nachrichtenanalystin als auch Ausbildungskommandantin bei der Einheit 8200. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Militär arbeitete sie im technischen Bereich und ist jetzt Account Manager bei TikTok. Shpakovsky Magens Dienstzeit fällt mit der Operation Gegossenes Blei zusammen, der Kampagne gegen den Gazastreifen 2008-2009, die weithin als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen des 21. Welche Rolle sie als Kommandantin während der Kampagne spielte, ist nicht bekannt.

Eine israelische Elite-Spionageeinheit

Warum ist es besorgniserregend, dass TikTok so viele ehemalige Agenten des israelischen Geheimdienstes einstellt? Erstens ist die Einheit 8200 das Herzstück von Israels repressivem und hochtechnologischem Staatsapparat. Sie ist für die Entwicklung der Technologie verantwortlich, die es ihr ermöglicht hat, ein gigantisches digitales Raster zur Überwachung, Belästigung und Einschüchterung der palästinensischen Bevölkerung zu schaffen und Spionageinstrumente zu entwickeln, die darauf abzielen, ausländische Regierungen und Personen zu infiltrieren und zu kompromittieren.

Die Agenten der Einheit 8200 verwenden Gesichtserkennungstechnologie, um jede Bewegung der Palästinenser zu verfolgen und ihre Telefongespräche abzuhören, wobei die gewonnenen Informationen als Material für Erpressungen verwendet werden. Ein Informant der Einheit 8200 enthüllte, dass sie im Rahmen ihrer Ausbildung verschiedene arabische Wörter für „schwul“ auswendig lernen mussten, damit sie in Gesprächen darauf achten konnten.

Die Einheit steht auch hinter dem Projekt Lavender, einer riesigen, von der künstlichen Intelligenz erstellten Tötungsliste mit Zehntausenden von Einwohnern des Gazastreifens, die das israelische Militär nutzt, um die Zivilbevölkerung des Streifens zu töten. Anfang dieses Jahres plante und führte sie einen Angriff auf den Libanon durch, bei dem Tausende von Pagern gleichzeitig explodierten und Tausende von Zivilisten verletzt wurden. Der Vorfall wurde selbst vom ehemaligen CIA-Direktor Leon Panetta als terroristischer Akt bezeichnet.

Ehemalige Agenten der Einheit 8200, die Hand in Hand mit dem israelischen Staatssicherheitsdienst arbeiten, haben einige der berüchtigtsten Malware- und Hackerprodukte der Welt entwickelt. Ein Beispiel dafür ist die Pegasus-Software, mit der mehr als 50 000 Journalisten, Politiker, Diplomaten, Wirtschaftsführer und Menschenrechtsaktivisten ausspioniert wurden. Darunter waren auch Staatsoberhäupter wie der französische Präsident Emmanuel Macron, der pakistanische Premierminister Imran Khan und der irakische Präsident Barham Salih.

Zu den bekannten Käufern von Pegasus gehören der US-Geheimdienst Central Intelligence Agency und die Regierung Saudi-Arabiens, die Pegasus nutzte, um den Journalisten der Washington Post, Jamal Khashoggi, auszuspionieren, bevor er von saudischen Agenten in der Türkei ermordet wurde. Alle Verkäufe von Pegasus mussten von der israelischen Regierung genehmigt werden, die Berichten zufolge Zugang zu den Daten hatte, die die ausländischen Kunden von Pegasus anhäuften.

Ehemalige Agenten der Einheit 8200 verfügen zweifellos über höchst wünschenswerte technische Fähigkeiten und Kenntnisse. In Anbetracht der vergangenen und gegenwärtigen Handlungen der Organisation ist es jedoch höchst fragwürdig, dass globale Technologieunternehmen sie einstellen, insbesondere in Positionen, die ihnen Zugang zu sensiblen Nutzerdaten oder Entscheidungsbefugnis über die Inhalte ihrer Plattformen geben.

Legen Sie sich nicht mit Projekt Texas an

Seit dem Angriff vom 7. Oktober haben hochrangige US-Politiker ein vollständiges Verbot von TikTok durch die Regierung gefordert und sich dabei auf das berufen, was der Senator von Missouri, Josh Hawley, als „allgegenwärtige anti-israelische Inhalte“ bezeichnete. „Die Kommunistische Partei Chinas macht das mit Absicht“, fügte sein Kollege aus Nebraska, Pete Ricketts, hinzu, “sie treiben diese rassistische Agenda mit der Absicht voran, unsere demokratischen Werte zu untergraben.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die App in den USA vor der vollständigen Löschung steht. 2020 bezeichnete Washington sie als chinesisches trojanisches Pferd und drohte mit der Schließung. Um die Regierung zu besänftigen, startete TikTok das „Project Texas“, eine 1,5 Milliarden Dollar teure Initiative, um die Daten des Unternehmens nach Austin zu verlagern und mit Oracle zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen mit außergewöhnlich engen Beziehungen zur CIA.

Ein weniger bekannter Aspekt des „Project Texas“ war jedoch die Einstellung zahlreicher US-Beamter aus dem Bereich der nationalen Sicherheit durch das Unternehmen, wodurch Washington eine erhebliche Kontrolle über die Ausrichtung der Plattform erhielt.

So war beispielsweise Jade Nester, TikToks Direktorin für öffentliche Datenpolitik in Europa, eine Spitzenbeamtin in Washington, die zuvor als Direktorin für öffentliche Internetpolitik im Außenministerium tätig war.

Mariola Janik wiederum war eine hochrangige Diplomatin im Außenministerium und eine frühere hohe Beamtin im Ministerium für Innere Sicherheit, bevor sie 2022 als TikToks Global Trust and Safety Operations Program Manager eingestellt wurde.

Beau Patteson ist einer von vielen ehemaligen CIA-Beamten, die jetzt bei TikTok arbeiten. Bis 2020 war Patteson ein Targeting-Analyst bei der Behörde. TikTok stellte ihn ein, um „extremistische“ Inhalte auf der Plattform zu identifizieren, und er ist jetzt Datensicherheitsmanager für das Unternehmen.

Der Product Policy Manager des Unternehmens, Greg Andersen, hat eine noch faszinierendere Vergangenheit. Laut seinem LinkedIn-Profil war Andersen zunächst für „psychologische Operationen“ bei der NATO tätig, bevor er als Spezialist für politische Fragen zu X (früher Twitter) und zwei Jahre später zu TikTok wechselte. Kurz darauf machte MintPress diese Tatsache in einer früheren Untersuchung dieser Serie mit dem Titel „The NATO to TikTok Pipeline“ bekannt: Why is TikTok Employing So Many National Security Agents?“ Andersen löschte alle Verweise auf das Militärbündnis aus seinen Social-Media-Profilen.

Medienkriege

Es ist kein Wunder, dass Washington, Tel Aviv oder eine andere Regierung TikTok kontrollieren möchte. Die App ist schnell gewachsen und hat inzwischen über 1 Milliarde Nutzer weltweit, davon rund 170 Millionen in den USA. Die Plattform ist besonders bei jungen Menschen beliebt. Für die Generation Z ist sie die wichtigste Nachrichten- und Informationsquelle, und sie verbringt im Durchschnitt fast eine Stunde pro Tag mit ihr.

Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass pro-palästinensische Inhalte beliebter sind als pro-israelische Videos, doch scheinen US-Politiker reflexartig davon auszugehen, dass dies auf algorithmische Verzerrungen zurückzuführen ist und nicht einfach die weltweite Stimmung widerspiegelt. Die Vereinten Nationen verurteilen Israels Angriffe auf seine Nachbarn weiterhin mit überwältigender Mehrheit, und globale Umfragen zeigen, dass das Ansehen des Landes in den letzten 12 Monaten rapide gesunken ist.

Dennoch wäre es ein Fehler anzunehmen, dass TikTok zugunsten von pro-palästinensischen Stimmen voreingenommen ist. Letztes Jahr wurde das Konto von MintPress News ohne Vorwarnung gesperrt und bis heute nicht wiederhergestellt. Die beliebte Nahost-Nachrichten-Website Mondoweiss wurde ebenfalls gesperrt, und andere Personen, die sich für die Befreiung Palästinas einsetzen, haben behauptet, ihre Inhalte würden unterdrückt.

TikTok hat ebenfalls Schritte unternommen, um sich der Politik der US-Regierung anzugleichen. So wurden mehr als 320.000 russische Konten gelöscht und mindestens 41.000 Videos entfernt, die angeblich Fehlinformationen über den Krieg in der Ukraine verbreiten. Dazu gehören auch russische Staatsmedien wie RT und Sputnik, die im September gelöscht wurden.

Auch andere Staatsfeinde Washingtons werden unterdrückt. Die Plattform versieht Chinas CGTN und Irans PressTV mit dem Warnhinweis „staatlich kontrollierte Medien“. Dies gilt jedoch nicht für die britische BBC, die kanadische CBC oder TRT World aus der Türkei.

Die Einstellung von Personen, die offenkundig ehemalige Agenten der berüchtigtsten israelischen Spionageagentur waren – einer Agentur, die in gigantische Datensammlungs- und Erpressungsoperationen verwickelt ist – ist ein weiteres Zeichen dafür, dass TikTok nicht vorhat, ein Hort für radikale, antiimperialistische Politik zu sein. Entscheidungen wie die Einstellung israelischer Spione zur Überwachung der Vorgänge sind eine Botschaft an westliche Regierungen, sich nicht zu beunruhigen. Für den Rest von uns sollte dies jedoch ein Grund zur Sorge sein.

