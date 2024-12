https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-bsw-jessica-tatti-ist-bw-spitzenkandidatin-fuer-die-bundestagswahl-100.html



Baden-Württemberg BSW: Jessica Tatti ist BW- Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl Stand: 22.12.2024 15:25 Uhr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geht mit 12 Kandidaten aus Baden-Württemberg in den Bundestagswahlkampf. Die Mitgliederversammlung wählte Jessica Tatti auf Listenplatz eins.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht in Baden-Württemberg zieht mit der Landesvorsitzenden und Reutlinger Bundestagsabgeordneten Jessica Tatti an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Die Delegierten wählten die Reutlinger Politikerin mit 98,1 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste für die vorgezogene Bundestagswahl, die voraussichtlich am 23. Februar 2025 stattfinden wird. Insgesamt tritt das BSW in Baden-Württemberg mit 12 Kandidatinnen und Kandidaten an.

Diese vier BSW-Mitglieder kandidieren auf den vorderen Listenplätzen

