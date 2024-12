Neue Bedeutung für „BSW“ Wagenknecht will Partei nach Wahl umbenennen

https://www.n-tv.de/politik/Wagenknecht-will-Partei-nach-Wahl-umbenennen-article25449688.html



Nach der Bundestagswahl am 23. Februar soll das Bündnis Sahra Wagenknecht einen neuen Namen bekommen. Es gebe bereits viele gute Ideen, sagt Gründerin Sahra Wagenknecht. Das Kürzel BSW solle bestehen bleiben.

Wagenknecht will Partei nach Wahl umbenennen

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat bekräftigt, dass die nach ihr benannte Partei sich nach der Bundestagswahl umbenennen soll. „Ich werde nicht noch 30 Jahre Politik machen, aber das BSW soll noch Jahrzehnte ein politischer Faktor in Deutschland sein“, sagte Sahra Wagenknecht der Zeitung „Welt“. In einem innerparteilichen Prozess solle ein neuer Name für das Bündnis Sahra Wagenknecht gefunden werden. Das Kürzel BSW solle aber bleiben.

Wagenknecht hatte die Umbenennung bereits zur Gründung des BSW Anfang des Jahres angekündigt. „Unsere Mitglieder und Sympathisanten haben viele gute Ideen, wie man das neu untersetzen kann", sagte sie zur Suche nach dem neuen Parteinamen.