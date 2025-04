Baerbock gegen Befreier Uli Gellermann

https://www.rationalgalerie.de/home/baerbock-gegen-befreier

Baerbock gegen Befreier Deutsche Außenpolitik gegen Russland Autor: Uli Gellermann Datum: 25.04.2025

Die „Handreichung“ der faselnden Außenministerin sollte geheim bleiben: Zu den Gedenkveranstaltungen am Tag der Befreiung am 8. Mai will sie keine Russen sehen. Kämen Vertreter der Befreier doch zu den Veranstaltungen, seien sie per „Hausrecht“ zu behandeln. Also mit der Polizei rauszuwerfen.

Russophobe Person

Dass diese Anweisung geheim bleiben sollte, versteht sich: Vor der Weltöffentlichkeit hätte sich die Baerbock als das entlarvt, was sie ist: Eine kleingeistige und russophobe Person mit der Tendenz zur Sprengbombe. Aber auch nach dem Baerbock-Erlaß gibt es kein Zurückrudern: Keine Entschuldigung des Auswärtigen Amtes, keine Entschärfung der Beleidigung der Befreier.

Erstaunen und Entsetzen

Während das übliche Parteien-Kartell inklusive der AfD der Baerbock zustimmte, waren die Bürger in einer Straßen-Umfrage in Berlin (siehe Video) differenzierter: Vom Erstaunen über Entsetzen war alles zu hören. Besonders energisch plädierte eine Ukrainerin für die Teilnahme der Russen an den Gedenkfeiern zum Tag der Befreiung: „Russland war das Hauptland im Kampf gegen den Faschismus!“

Es gibt sie noch: Die anständigen Deutschen!

Wie unanständig auch der offizielle deutsche Kurs gegen Russland sein mag, es gibt sie noch: Die anständigen Deutschen! Die Initiative „Befreiung ohne Befreier? Nicht mit uns!“ ruft zu einer Kundgebung auf: Am 03. Mai, am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Tiergarten, zwischen 14-19 Uhr wird der 80. Jahrestag der Befreiung gefeiert werden. Mit Musik und Reden wird an die Befreiung erinnert. Und anders als bei Frau Baerbock werden Russen willkommen sein.

Zum Video:

