Baerbock verspricht EU „von Lissabon bis Luhansk“ – Sacharowa ironisiert

Auf der Sondersitzung der EU-Außenminister in Kiew hat Bundesaußenministerin Baerbock erklärt, dass sich die EU bald „von Lissabon bis Luhansk“ erstrecken werde. Sie meint dabei die heute zu Russland gehörende Stadt Lugansk. Aus Moskau heißt es, dafür müsse dann also Russland der EU beitreten.

„Mit diesem Außenrat der EU-Außenminister bringen wir die Europäische Union dorthin, wo das Herz Europas derzeit am stärksten schlägt: Hier nach Kiew, hier in die Ukraine“, sagte Annalena Baerbock am Montag bei der Zusammenkunft der EU-Außenminister in Kiew. Die Zukunft der Ukraine liege „in der Europäischen Union, in unserer Gemeinschaft der Freiheit“. Diese Gemeinschaft werde „sich bald erstrecken von Lissabon bis Luhansk.“ (Sie meint die russische Stadt Lugansk.) Daher solle der Kampf der Ukrainer um die Freiheit weiter unterstützt werden, auch im Hinblick auf die EU-Integration des Landes:

„Mit jedem Dorf, mit jedem Meter, den die Ukraine befreit, mit jedem Meter, wo sie ihre Menschen rettet, ebnet sie auch ihren Weg in die Europäische Union. Und wir als europäische Partner und Freunde werden die Ukraine dabei weiterhin jeden Tag unterstützen.“

Zudem benötige das Land vor Winterbeginn „einen Winterschutzschirm“, der auch die Luftverteidigung umfasse. Es gebe allerdings „nicht mehr so viele Systeme, die wir noch liefern können“, so die Ministerin.