Bahbah: An Open Letter to My Jewish Friend Dr. Bishara A. Bahbah, writes on the Israel-Palestine conflict from the nuanced perspective of a colleague writing a letter to their Jewish

Ein geschriebener Brief. Kredit: Wiki Commons.

Der arabisch-amerikanische Kolumnist Dr. Bishara A. Bahbah schreibt über den israelisch-palästinensischen Konflikt aus der differenzierten Perspektive eines Kollegen, der einen Brief an seinen jüdischen Freund schreibt. Von der turbulenten Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts bis hin zum aktuellen Stand der Dinge umfasst der Brief von Dr. Bahbah das Trauma der Generationen und die aktuellen Auswirkungen des Konflikts. Lassen Sie sich von Dr. Bahbahs emotionaler und zugleich kraftvoller Aussage in seinem Brief an seinen fiktiven jüdischen Kollegen David überzeugen.

Bahbah: Ein offener Brief an meinen jüdischen Freund

Von: Bishara A. Bahbah / Arab America Featured Columnist

1. November 2023

Lieber David,

Du und ich sind seit mehr als drei Jahrzehnten Freunde und Kollegen.

Deine Nachrichten an mich waren in letzter Zeit voller Qualen.

Du bittest mich immer wieder, die Gründe für Israels ununterbrochene Angriffe auf die 2,2 Millionen Zivilisten in Gaza zu verstehen.

Sie wollen, dass ich die Hamas verurteile, bevor ich meinen nächsten Atemzug mache.

Sie wollen, dass ich glaube, dass es in dieser anhaltenden tragischen Episode der israelisch-palästinensischen Geschichte einen klaren Unterschied zwischen den „Terroristen“, also der Hamas, und dem palästinensischen Volk gibt.

Sie möchten, dass ich glaube, dass sowohl die Palästinenser als auch die Israelis Opfer der Hamas sind.

Sie möchten, dass ich die Ängste des jüdischen Volkes verstehe und mit dem vergangenen Leid des jüdischen Volkes sympathisiere.

Sie wollen, dass ich die „Gründe“ für das israelische Vorgehen im Gazastreifen gut verstehe. Aber Sie wollen, dass ich meine Kritik an Israels bösartigen, ständigen Angriffen auf den Gazastreifen „abschwäche“.

Lieber David,

Bahbah: Ein offener Brief an meinen jüdischen Freund

Gaza im Oktober 2023. Bildnachweis: Wiki Commons.

Ich teile Deinen Schmerz und Dein Leid über die schrecklichen Ereignisse, die sich seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ereignet haben.

Ich weiß, dass Ihre Kinder mit Israelis verheiratet sind und in Israel/Palästina leben, wo sie in Gefahr sind.

Ich habe Mitgefühl mit dem, was Juden durchgemacht haben, als sie verfolgt wurden und später einem Holocaust ausgesetzt waren, dessen Ausmaß und Grausamkeit die Welt noch nicht gesehen hat. Es war Nazi-Deutschland, das unter Mitwirkung vieler europäischer Länder den Holocaust verübt hat.

Die Palästinenser sind Opfer des Holocaust geworden, weil sie für die Sünden Europas bezahlt haben. Die Juden flohen nach Palästina, wo sie beschlossen, ein „jüdisches Heimatland“ in Palästina zu errichten.

Ich weiß, dass Sie fleißig in die Synagoge gehen. Die Gottesdienste in der Synagoge sind für die Vernetzung und die Kameradschaft produktiv. Die Tempel sind für das Gedeihen des jüdischen Lebens und für die Unterstützung Israels von entscheidender Bedeutung.

Ich weiß, dass Sie sich des unverhältnismäßig großen Einflusses bewusst sind, den Sie als prominente Person in Ihrer Gemeinde und Ihre amerikanischen jüdischen Mitbürger auf das politische Leben der USA haben!

Als religiöse und ethnische Gemeinschaft verfügen Sie über Reichtum. Sie haben die Macht, die Medien, die Regierung, das Finanzwesen und die Unterhaltungsbranche, insbesondere in den Vereinigten Staaten, maßgeblich zu beeinflussen.

Als Gemeinschaft haben Sie Erfolg und werden von den meisten ethnischen und religiösen Gruppen in den Vereinigten Staaten beneidet.

David, erlauben Sie mir, Ihnen ein paar Fragen zu stellen.

Bahbah: Ein offener Brief an meinen jüdischen Freund

Yoav Gallant während einer Rede. Bildnachweis: Wiki Commons.

Sind Palästinenser menschliche Wesen oder „menschliche Tiere“?

Westliche Medien und Politiker behaupten, als Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant von „menschlichen Tieren“ sprach, wollten sie die Welt glauben machen, dass er damit nur die Hamas und nicht das palästinensische Volk gemeint hat.

Haben die Palästinenser das Recht, in Würde und Freiheit in ihrer angestammten Heimat zu leben?

War Palästina, wie Golda Meir zu sagen pflegte, „ein Land ohne Volk, für ein Volk ohne Land“?

Israel ist zum Zufluchtsort für Juden in aller Welt geworden. Doch die Gründung Israels hat zur Flucht und Enteignung von mehr als 750.000 Palästinensern geführt, die zu Flüchtlingen wurden und heute zu Millionen zählen.

Ist das heutige Israel ein Apartheidstaat?

Die israelischen Juden leben im historischen Palästina unter einer Reihe von Vorzugsgesetzen. Die Palästinenser leben unter der israelischen Militärherrschaft, die keine Grundrechte kennt.

Es gibt heute mehr Palästinenser, die im historischen Palästina leben, als Juden. Wenn Israel ein „jüdischer“ Staat sein will, muss es sich entweder physisch und politisch von den palästinensischen Einwohnern trennen, oder die Palästinenser müssen die gleichen Rechte erhalten wie die jüdischen Israelis.

Haben Menschen das Recht, sich zu erheben und sich einer unterdrückerischen Regierung oder einem Herrscher zu widersetzen?

In der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten vom 4. Juli 1776 heißt es:

… Regierungen werden von Menschen eingesetzt, die ihre gerechte Macht von der Zustimmung der Regierten ableiten. Wann immer eine Regierungsform diesen Zielen [Leben, Freiheit und Streben nach Glück] abträglich wird, ist es das Recht des Volkes, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen …

Wenn die Ukrainer das Recht haben, ihr Heimatland gegen die russische Invasion zu verteidigen, warum haben dann die Palästinenser nicht das gleiche Recht, Israel als Besatzungsmacht zu bekämpfen?

Seit Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine haben die Vereinigten Staaten und Europa fast 100 Milliarden Dollar an Militärhilfe in die Ukraine gepumpt. Während des derzeitigen Krieges zwischen Israel und Gaza wird den Palästinensern im Vergleich dazu ein Hungerlohn als „humanitäre Hilfe“ angeboten.

Was hat der Westen für die Palästinenser getan?

Während er Milliarden von Dollar an Munition und Militärgütern nach Israel schickte, boten die Vereinigten Staaten und England den Palästinensern 100 Millionen Dollar bzw. 23 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe an. Ironischerweise kann selbst der Westen Israel nicht davon überzeugen, humanitäre Hilfe für Gaza zuzulassen!

Wie ist das vertretbar?

Ist es human, den Gazastreifen abzuriegeln und den Zugang zu Lebensmitteln, Medikamenten, Wasser und Treibstoff für die 2,2 Millionen Zivilisten – 70 % davon sind Frauen und Kinder – zu verhindern?

Israel behauptet, die Wasserversorgung des südlichen Gazastreifens wiederhergestellt zu haben, verweigert jedoch den Zugang zu Treibstoff für den Betrieb der Generatoren und Entsalzungsanlagen, die das Wasser gewinnen und reinigen.

Ist es nicht ein Verstoß gegen die grundlegenden Verhaltensregeln während des Krieges, von den Palästinensern eine Umsiedlung zu verlangen? Ist es nicht ein Verbrechen, die Gebiete zu bombardieren, in die die Palästinenser fliehen sollten?

Israel hat mehr als eine Million Menschen aus dem nördlichen Teil des Gazastreifens in den südlichen Teil des Gazastreifens umgesiedelt, vermutlich in Vorbereitung einer massiven Bodeninvasion der israelischen Truppen in Gaza.

Wer gibt Israel das Recht zu bestimmen, was aus Ägypten über den Grenzübergang Rafah nach Gaza gelangt?

Israel hat die Einfahrt von Hunderten von Lastwagen mit humanitärer Hilfe blockiert, die auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs warten.

Wo war Ihre Kritik an Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, der vor kurzem vor der UN-Vollversammlung stand und eine Karte von Israel/Palästina in der Hand hielt – vom Fluss bis zum Meer – alles war als Israel ausgewiesen?

Wenn die Palästinenser dieselbe Karte in der Hand hielten und Israel durch Palästina ersetzten, würden viele sofort darauf hinweisen, dass die Palästinenser dem Staat Israel ein Ende setzen wollen.

Stimmen Sie der Aussage von Präsident Joe Biden zu: „Es gibt kein Zurück zum Status quo, wie er am 6. Oktober bestand“? Biden sagte: „Wenn die Krise vorbei ist, muss es eine Vision geben, was als nächstes kommt, und unserer Meinung nach muss es eine Zwei-Staaten-Lösung sein.“

Unterstützen Sie einen sofortigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas? Leider unterstützen weder Israel noch die Vereinigten Staaten die derzeitigen Forderungen nach einem Waffenstillstand im Konflikt zwischen Israel und Gaza. Die Vereinigten Staaten unterstützen „humanitäre Pausen“, die für einen begrenzten Zeitraum die Einreise humanitärer Hilfsgüter nach Gaza ermöglichen sollen.

Unterstützen Sie die derzeitige Strategie Israels, im Namen der Verfolgung von Hamas-Kämpfern Zivilisten im Gazastreifen auszulöschen?

Mein lieber Freund, ich könnte mit einer endlosen Liste von Fragen fortfahren, um die Doppelmoral Israels, des Westens und vieler Juden auf der ganzen Welt aufzuzeigen.

Aber ich hoffe, dass Sie meine Botschaft inzwischen verstanden haben.

Bahbah: Ein offener Brief an meinen jüdischen Freund

Friedenssymbol in Hebräisch, Englisch und Arabisch. Bildnachweis: Wiki Commons.

Solange es keine gerechte und ausgewogene Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt gibt, kann Israel niemals Frieden haben. Israel kann nicht das Land anderer Menschen besetzen, ihnen ihre Freiheit und ihre Rechte nehmen und von ihnen erwarten, dass sie sich unterwürfig wie ein besiegtes Volk verhalten.

Sie und ich stimmen darin überein, dass das Blutvergießen beendet werden muss. Wir sind uns einig, dass der Status quo in Israel/Palästina unhaltbar ist. Wir sind uns einig, dass wir Frieden brauchen. Wir sind uns einig, dass Gewalt, insbesondere Gewalt gegen unbewaffnete und unschuldige Zivilisten, den Zusammenbruch von Vernunft und Zivilität bedeutet.

Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand. Israel muss humanitäre Hilfe bedingungslos und unter Aufsicht von UN-Beobachtern in den Gazastreifen lassen.

Es ist viel schwieriger, sich für den Frieden einzusetzen als den Krieg zu unterstützen.

Lassen Sie uns den Weg des Friedens wählen, indem wir Hand in Hand arbeiten.

Über den Autor: Bishara A. Bahbah ist Kolumnist von Arab America’s Featured. Er ist der ehemalige Vizepräsident des US Palestine Council. Bahbah war stellvertretender Direktor des Nahost-Instituts von Harvard. Er unterrichtete an der Kennedy School of Government in Harvard und war Lehrbeauftragter an den Harvard-Abteilungen für Regierung und Wirtschaft.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …