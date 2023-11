Israel’s ‚Total War‘ Strategy in Gaza – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Israels „totale Kriegsstrategie“ in Gaza Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte führte eine Nation einen Vernichtungskrieg in städtischer Umgebung

Richard Silverstein

4. November 2023

Eine schläfrige Welt setzt ihren Schlafwandel durch das Haus des Todes in Gaza fort. Es gibt so viele schreckliche Dinge, die getan und gesagt werden. Die schlimmsten natürlich in Gaza selbst. Aber es gibt auch so viele abscheuliche Dinge, die von einigen der mächtigsten Persönlichkeiten der Welt gesagt werden. Da kriegt man nicht nur Gänsehaut. Man möchte sich am liebsten die ganze Haut abziehen. Aber dann hätten Sie keine Schutzschicht mehr zwischen Ihrem Körper und dem Schmerz der Welt. Diese dünnste aller Schichten braucht man aber.

Weltpolitiker und Israel-Apologeten plappern wie Vögel auf einer Telefonleitung dieselben israelischen Argumente nach: „Recht auf Selbstverteidigung – quäk!“ „Hamas-Terroristen – quäken!“ „menschliche Schutzschilde – quak!“ „Terroristen verstecken -quawk!“ „Zivilisten schützen -quawk! „Terrortunnel -quawk!“ Das ist banal. Es ist obszön, weil es eher Propaganda als Wahrheit ist. Es sind leicht verdauliche Slogans und keine nuancierte Analyse. Es ist, als würde man einem Alkoholiker einen Drink geben oder einem Junkie einen Schuss. Es geht leicht runter. Es ist das, was sie kennen. Es trifft die Lustzentren an der richtigen Stelle. Aber am Ende bringt es sie um. Und wenn diese Propaganda noch lange anhält, werden nicht 9.000, sondern 20.000 oder 30.000 Menschen sterben.

gaza

Ergebnisse von Israels totalem Krieg (EPA)

Gaza und der totale Krieg

Israels Militärstrategie folgt genau den Parametern, die seine Kriegsplaner verkündet haben: totaler Krieg. Dies würde kein Rasenmähen sein. Dies war ein Kampf bis zum Ende der Linie. Um die Hamas auszurotten, ja. Aber weit darüber hinaus.

Die US-Führer haben ihre Zustimmung zu diesem Ansatz signalisiert, indem sie den Begriff „was kommt, nachdem die Hamas besiegt ist“ in den Raum stellten. Mit anderen Worten, nachdem die Hamas vollständig zerschlagen und als lebensfähige Einheit zerstört ist. Sie denken dabei vielleicht daran, wie der Westen und seine regionalen Verbündeten ISIS angegriffen und als lebensfähige Kraft weitgehend ausgeschaltet haben.

Aber wie dieser Artikel zeigt, ist die richtige Analogie für einen Aufstand der Hamas nicht ISIS, sondern der Vietcong. Eine Volksarmee, die in jedem Haus und Dorf verwurzelt ist. Mit disziplinierten politischen und militärischen Kadern, die sowohl verdeckt als auch offen überall und überall operieren. Selbst als der Vietcong mit den schwersten US-amerikanisch-vietnamesischen Angriffen konfrontiert war, hat er nie gezögert. Sie konnten niemals wirklich besiegt werden. Und die Ereignisse gaben ihnen Recht. Sie überlebten die Invasoren: eine Vietcong-Version von Summud.

Gaza ist natürlich ein viel kleineres Gebiet als Vietnam. Es wäre also einfacher, die Hamas ins Visier zu nehmen. Aber bei 2 Millionen Menschen kann man eine Bewegung, die von der Bevölkerung unterstützt wird, nicht auslöschen. Dazu müsste man das gesamte Volk auslöschen. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt.

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Israel die Absicht hat, alle Bewohner des Gazastreifens zu vertreiben. Dies ist nicht nur ein Krieg zur Zerstörung von Tunneln oder zur Eliminierung von Hamas-Kämpfern. Es war nicht einmal ausschließlich ein Krieg zur Eliminierung der Hamas. Es war ein Krieg, um Gaza völlig unbewohnbar zu machen. Es ist ein totaler Krieg in einem städtischen Umfeld. Mit totalem Krieg meine ich einen, der alles zerstört. Alles und jeden. Die Lebenden müssen die Toten begraben … oder bei dem Versuch sterben. Das Ziel ist es, den Gazastreifen so unbewohnbar zu machen, dass die Welt diese Version der Endlösung vielleicht als unangenehm, aber letztendlich als unvermeidlich empfindet.

Ich kann mir keine moderne Version des totalen Krieges vorstellen, die mit dieser vergleichbar wäre. Bei jedem ähnlichen Angriff auf eine Großstadt hatte der Angreifer nicht die Absicht, den Ort für die Überlebenden dauerhaft unbewohnbar zu machen. Selbst im Falle der Atombombenangriffe auf Japan bildeten die USA eine Besatzungsregierung, die das Land einschließlich Hiroshima und Nagasaki vollständig wieder aufbaute und gleichzeitig ein neues demokratisches politisches System schuf. Nachdem bei der berüchtigten Bombardierung Dresdens 500 000 Menschen ermordet worden waren, wurde die Stadt wieder aufgebaut. Nur die Ruinen der zerbombten Kathedrale blieben als Zeugnis der Grausamkeit und des Leids des Krieges übrig.

Es gibt antike Versionen, in denen es darum geht, dass die Eroberer die Erde des besiegten Staates mit Salz bestreuten, so dass sie nichts mehr hervorbringen konnte, was Leben ermöglichte. Die militärische Strategie der verbrannten Erde könnte ihren Ursprung im alten Nahen Osten haben.

Dies könnte Israels Totaler Krieg 2.0 sein: eine für die Neuzeit „aktualisierte“ Militärstrategie. Es wäre wünschenswert, dass sie an den Militärakademien mehr wegen ihres Schreckens als wegen der innovativen Taktik oder des langfristigen Erfolgs bei der Erreichung politischer Ziele studiert wird.

Die erste Phase dieses Prozesses ist die, in der wir uns gerade befinden – ein schrittweiser Völkermord. Beseitigung von Stadtvierteln, Infrastruktur, Institutionen. Krankenhäuser, Schulen, Unternehmen werden entweder zerstört oder unbrauchbar gemacht. Das Neueste ist, dass sie sogar Wassertanks und Solaranlagen bombardieren. Denn ich nehme an, dass dies wichtige Kriegswaffen sind. Die Menschen sterben dann nicht nur an den Bomben, sondern auch an ihren unversorgten Wunden, Hunger, Krankheiten usw. Trotz der Grausamkeit der israelischen Taktik in dieser Phase gewöhnt sich die Welt allmählich an sie. Was einst entsetzlich und geradezu unzivilisiert war, ist nun die neue Normalität.

Damit ist die Grundlage für die nächste Phase geschaffen: Israel beginnt zu sagen, dass der Gazastreifen jetzt unbewohnbar ist. Das ist eine traurige und tragische Tatsache des Krieges. Wir mussten es tun. Sie ließen uns keine andere Wahl usw. Aber was soll’s, die Israelis könnten sagen. Lasst uns von vorne anfangen. Lasst uns neu begreifen, was Gaza ist. Sie könnten einen hybriden Ansatz verfolgen, wie die Nachkriegslandschaft aussehen wird: vielleicht israelisch-jüdische Siedlungen, die mit den vom Sicherheitsapparat sorgfältig abgeschirmten Gaza-Bewohnern verflochten sind, die bleiben dürfen. Oder vielleicht wäre es ein Palästina-Rein (obwohl das für ein wählerisches globales Publikum eine zu große Brücke sein könnte).

Gaza: Nakba 2.0

Israel hat bereits zwei getrennte Pläne veröffentlicht, von denen einer von einem verrückten Analysten, Amir Weitmann, erstellt wurde, der behauptet, dass die Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen in bestehende oder neu gebaute Wohnungen am Stadtrand von Kairo nur 5-8 Milliarden Dollar kosten würde.

In dem Video unten versucht er, einem RT-Reporter ein neues Arschloch zu verpassen. In der Art eines israelischen Rambo droht er damit, Russland persönlich zu vernichten. Oder so ähnlich.

Der andere Vorschlag kam aus dem Geheimdienstministerium. Er war in mancher Hinsicht dem anderen Plan ähnlich. Aber er bot den neu vertriebenen Flüchtlingen nichts anderes an als Zelte im Sinai. Was diesen Vorschlag anbelangt, so hat Israel sie dort abgeladen. Sie waren nun das Problem von jemand anderem. Das war nicht viel anders als das, was Israel nach dem Krieg von 1948 tat. Es vertrieb eine Million einheimischer Palästinenser und schob sie den benachbarten arabischen Ländern zu: Euer Problem, sagte Israel. Diese Länder haben nun 5 Millionen palästinensische „Probleme“.

In der Medienberichterstattung über diese beiden Dokumente wurde darauf hingewiesen, dass sie nicht von den höchsten Sicherheits-Thinktanks des Landes erstellt wurden und dass das Geheimdienstministerium im Vergleich zu anderen Ministerien ein unbedeutendes Hinterzimmer ist. Es könnte sich jedoch eine andere Strategie abzeichnen. Diese Pläne könnten Teil eines umfassenderen Plans sein. Nachdem sie durchgesickert sind, gibt die Regierung ihnen Zeit, von den Israelis und der Welt aufgenommen zu werden. Dann geht der Völkermord weiter. Die Zahl der Toten steigt weiter an. Die Grausamkeit eskaliert sogar. Der Druck wird immer größer. Dann sagt Israel: Hey, wir haben einen Plan, um das alles zu beenden. Kein Töten mehr. Kein Terrorismus mehr. Kein palästinensischer Gazastreifen mehr. Sind Sie interessiert, Welt? Es ist gut möglich, dass so viele Nationen und Staatsoberhäupter der Welt darüber so empört sein werden, dass Israel aufgibt und zum Töten zurückkehrt wie bisher.

Aber… wenn Israel genügend Verbündete vorbereitet, wenn es Biden und Blinken ins Boot holt. Wenn sie die europäischen Verbündeten beeinflussen, dann könnte Israel in der Lage sein, einen teuflischen Plan bis zu seinem „logischen“ kriminellen Ende zu verfolgen.

Gaza als Kolonie. Israel, die USA, die europäischen und arabischen Verbündeten als Kolonialmächte

Die USA und Israel haben einen wahren Eintopf gekocht. Sie schlagen vor, dass nach der Eliminierung der Hamas (ein zweifelhafter Vorschlag – doch dazu später mehr) eine aus amerikanischen Truppen bestehende Besatzungsmacht den Gazastreifen verwalten soll:

Die USA und Israel erkunden Optionen für die Zukunft des Gazastreifens, einschließlich der Möglichkeit einer multinationalen Truppe, die amerikanische Truppen einbeziehen könnte…

Saudi-arabische Handarbeit im Jemen

Plan B sieht eine arabische multilaterale Truppe vor, die den Gazastreifen verwalten soll. Es steht sogar schon fest, wer das sein könnte – niemand anderes als der nächste im Bunde der Abraham-Abkommen, Saudi-Arabien. Ja, diese Saudis haben im Jemen ganze Arbeit geleistet, als sie nicht nur 80 000 Jemeniten ermordeten, sondern auch Hunderte von äthiopischen Flüchtlingen abschlachteten, die aus dem Jemen flohen. Wir wollen, dass diese Menschenfreunde ihre Magie in Gaza wirken.

Außenminister Blinken fasste die (Dummheit der) Überlegungen hinter dem Plan zusammen:

„Wir können nicht zum Status quo zurückkehren, wenn die Hamas in Gaza das Sagen hat“, sagte Blinken, der am Freitag nach Israel reisen wird, vor dem Haushaltsausschuss des Senats. „Wir können auch nicht zulassen, dass Israel den Gazastreifen verwaltet oder kontrolliert – und die Israelis beginnen selbst mit diesem Vorschlag.“

„Zwischen diesen beiden Untiefen gibt es eine Vielzahl möglicher Kombinationen, die wir und andere Länder derzeit sehr genau prüfen“, sagte er.

Es kann also nicht sein, dass die Hamas das Sagen hat. Und Israel will mit der Aufgabe selbst nichts zu tun haben, denn was soll man sagen? Es hat es versucht und es hat nicht gut funktioniert. Einer der Gründe, warum Sharon sich 2005 so kurzerhand zurückzog. Eine Entscheidung, die – Sie ahnen es – zur Übernahme des Gazastreifens durch die Hamas führte. Israel will die unliebsame Aufgabe natürlich jemand anderem aufbürden, egal wem. Ein kluger Schachzug für sie. Aber nicht für den Trottel, der die Suppe auslöffeln muss.

Aber schauen Sie sich die Formulierung in Blinkens Erklärung an. Wer wird nicht berücksichtigt? Bingo, die Gazaner selbst. Sie sind ein nachträglicher Gedanke. Das Einzige, was die Kolonialmächte verstehen, ist, wer die Dinge regieren wird. Nicht wer dort lebt oder was sie wollen. Sondern wer an der Spitze steht. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass er so endet, wie alle Kolonialisierungspläne enden – die Einheimischen lehnen denjenigen ab, der die Dinge leitet, weil sie sie selbst leiten wollen. Das ist genau die Katastrophe, auf die die USA bei jedem dieser Pläne zusteuern.

Zum ersten Mal in seinem Berufsleben als israelfreundlicher US-Diplomat hat Aaron David Miller Recht, wenn er warnt:

„Die Idee, arabische Staaten zur Aufstandsbekämpfung im Gazastreifen heranzuziehen, nachdem die Israelis dort Tod und Zerstörung angerichtet haben, wird äußerst problematisch sein, denn es würde bedeuten, dass Araber Palästinenser töten“, so Aaron David Miller…

Das stimmt. Und nicht nur das. Es würde bedeuten, dass die Gazaner die arabischen Handlanger Israels töten. Das ist eine Botschaft, die bei jedem Gazaner Anklang finden würde.

Oh, und hier ist noch ein weiterer Biden-Humbug:

…Eine Option würde Ländern aus der Region die vorübergehende Aufsicht über den Gazastreifen gewähren, unterstützt von Truppen aus den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Im Idealfall würden auch arabische Staaten wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate vertreten sein,

Beachten Sie all die vagen, bedeutungslosen und nicht quantifizierbaren Begriffe in diesem Text: vorübergehend, Aufsicht, Vertretung. Diese Worte bedeuten nichts. Das ist Seidenpapier, das im Wind weht. Welches europäische Land, das bei klarem Verstand ist, würde Truppen in einem Zunderfass Gaza stationieren wollen? Es war schon schlimm genug für sie, als sie sich den multinationalen Streitkräften in Afghanistan und im Irak angeschlossen haben. Wenigstens stand hinter der US-Invasion (so falsch sie auch war) ein gewisser internationaler Konsens. Es gibt keinen solchen Konsens darüber, wie man mit Gaza umgehen soll. Sie würden in ein Gebäude einmarschieren, das bereits in Flammen steht. Welche arabischen Nationen wären dumm genug, sich an dieser Scheiß-Show zu beteiligen? Natürlich die beiden Filmhelden MBS und MBZ. Sie sind zu allem bereit: Jemen aushungern? Abgehakt. Schiitische Kleriker ermorden? Abgehakt. ISIS finanzieren? Abgehakt. Anti-Iran-Terror finanzieren? Abgehakt. Dissidente Journalisten in Säurebottichen auflösen? Abgehakt.

Israels Freunde vom Washingtoner Institut haben sich einen eigenen Plan ausgedacht. Er hat so viel Wert wie mein letzter Amazon-Packzettel:

[Er sieht eine von Palästinensern geführte Übergangsverwaltung vor, wobei das UN-Hilfswerk weiterhin für Lebensmittel, Gesundheit und Bildung sorgen soll.

„Die öffentliche Sicherheit und die Strafverfolgung könnten von einem Konsortium der fünf arabischen Staaten geleitet werden, die Friedensabkommen mit Israel geschlossen haben – Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko“, schrieben die Wissenschaftler des Washington Institute in einer Notiz vom 17. Oktober. „Nur diese arabischen Staaten hätten das Vertrauen Israels, das für den Erfolg dieser Bemühungen unerlässlich ist.

Mit anderen Worten, einige palästinensische Handlanger, vermutlich die PA, da sie die zentrale Besetzung für solche Figuren ist, und die UNWRA, um die Menschen im Gazastreifen zu ernähren und Strafzettel zu verteilen (falls es überhaupt noch Autos gibt), während die Handlanger des Abraham-Abkommens im Namen Israels die ganze schwere Arbeit machen. Ich selbst hätte mir nichts Besseres einfallen lassen können (und habe es auch nicht getan!).

Als ob er meine Gedanken gelesen hätte, machte Blinken große Hoffnungen für die zukünftige Rolle der PA als Handlanger. Nur noch nicht ganz:

…Am sinnvollsten wäre es, wenn eine effektive und wiederbelebte Palästinensische Autonomiebehörde die Regierungsverantwortung und letztlich auch die Sicherheitsverantwortung für Gaza übernehmen würde…

Wenn das nicht ein paar ausgesuchte Euphemismen sind, die sein Eingeständnis verschleiern, dass die PA ein Haufen korrupter, alter und unfähiger Gauner ist.

Medienberichten über die verschiedenen Pläne zufolge waren die demokratischen Senatoren aufgeschlossen. Ich frage mich: Haben sie Augen im Kopf? Lesen sie die Nachrichten? Erinnern sie sich daran, wie wir unsere eigene Version von „Demokratie“ den gefangenen Nationen in Afghanistan und im Irak aufgezwungen haben? Wie gut ist das ausgegangen? Wenn auch nur einer dieser hirnrissigen Pläne das Licht der Welt erblickt, sollten sie alle ihren Kopf untersuchen lassen.

Aber hey, es ist ihre eigene Partei. Sollen sie doch die Regeln machen. Aber denken Sie an die „Pottery Barn“-Regel, die Tom Friedman so berüchtigt und fälschlicherweise Colin Powell zugeschrieben hat: Wenn Sie es kaputt machen, kaufen Sie es. Das Schöne an diesen Plänen, insbesondere für Israel, ist, dass sie, nachdem sie sie kaputt gemacht haben, sie nicht kaufen oder reparieren. Sie schieben es den Saudis in die Schuhe und die „reparieren“ es, wie es nur die Saudis tun (siehe Jemen). Wenn Biden glaubt, dass eine gemeinsame militärische Besetzung durch europäische oder arabische Verbündete ihn von der Verantwortung für die unvermeidliche Katastrophe freisprechen wird, sollte er noch einmal nachdenken. Das wird sie nicht. Die Republikaner werden dafür sorgen. Und zum ersten Mal in ihrem Leben hätten sie Recht.

Die Hamas wird überleben

Was auch immer mit der Hamas während dieses Krieges geschieht, egal wie entscheidend sie besiegt wurde (was keineswegs sicher ist), sie wird nicht verschwinden. Sie wird nicht eliminiert werden. Sie können 100.000 Menschen im Gazastreifen töten, sie werden sie nicht auslöschen. Wie der Vietcong ist sie so sehr Teil des Volkes, dass man sie nicht trennen kann. Ganz gleich, wie viel Propaganda Israel zu verbreiten versucht, wie z. B. Whispered in Gaza, eine von dem pro-israelischen Frontmann Dennis Ross veranstaltete“ Hunde- und Ponyshow – die Gazaner sind die Hamas, die Hamas ist Gaza. Mit seinem Handlanger bei der Foundation for the Defense of Democracies, Jonathan Schanzer. Ich sage Ihnen: Es gibt nichts, was den israelischen Völkermord mehr bestätigt, als den Israelis und dem Westen vorzugaukeln, dass sie den Menschen im Gazastreifen tatsächlich helfen. Eine Frage? Wie sind sie an diese angeblichen Aussagen von Gazanern gekommen? Unter welchem Deckmantel oder Vorwand? Denn selbst wenn diese Aussagen echt sind (was nicht unbedingt feststeht), garantiere ich, dass die Befragten über den Zweck getäuscht wurden, für den ihre Aussagen letztendlich verwendet werden sollten. Das ist schlicht und einfach Informationskriegsführung. Ross hat sich vom US-Diplomaten zum Propagandakrieger entwickelt.

Das heißt aber nicht, dass alle Gazaner die Hamas lieben. Nicht alle Vietnamesen liebten den Vietcong. Nicht alle Amerikaner aus der Kolonialzeit liebten die Patrioten. Aber die Hamas kämpft. Sie leistet Widerstand. Es gibt keine andere Kraft in der palästinensischen Gesellschaft, die für ihre Rechte gegen Besatzer und Unterdrücker kämpft. Bis etwas Besseres kommt, sagen die Menschen im Gazastreifen, muss dies genügen.

Wie auch immer die neue Zukunft aussehen mag, die die Kolonialmächte für Gaza im Sinn haben, die Hamas wird nicht einfach im Nebel verschwinden und nie wieder gesehen werden. Sie wird da sein. Sie wird sich selbst und ihre Präsenz behaupten. Sie wird sich jedem widersetzen, der sich selbst einen kolonialen Lord Jim nennt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen GI Joe, einen saudischen Kommandanten oder einen Jedi-Ritter handelt. Sie alle sind fremde Besatzer. Alle unwillkommen. Es wird die unsterbliche Mission der Hamas sein, Gaza von ihnen zu befreien. Und irgendwann, auch wenn es ein Jahrzehnt oder fünf Jahre dauert, wird sie es schaffen. Ich setze mein Geld darauf. Kolonialmächte haben keine besonders gute oder lange Erfolgsbilanz.

Etwas Besseres könnte herauskommen, wenn diese Mächte, die über das Schicksal des Gazastreifens entscheiden, eine Stimme des Gazastreifens anerkennen und Israel zwingen würden, einen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen anzuerkennen, einschließlich freier, vollständiger und fairer Wahlen. Das wird nie geschehen. Ich weiß. Aber ich wollte die wahre und einzige Lösung aufzeigen, die funktioniert. Nicht die, die diese kolonialen Idioten mit Gummibändern und Holzleim zusammenkleben.

Gaza: der größte Verlierer

Der größte Verlierer – und das sind sie immer – sind die Bewohner des Gazastreifens. Zumindest kann man sagen, dass sie in dem saudischen Szenario nicht zweimal in 75 Jahren vertrieben und zu Flüchtlingen gemacht werden. Aber sie würden nun unter dem Stiefelabsatz einer verhassten, korrupten, despotischen Monarchie stehen. Wenn die Hamas schon vorher bei den Palästinensern Anklang fand, so wird dies in diesem Szenario noch mehr der Fall sein. Die Saudis haben es nicht geschafft, die jemenitischen Houthis zu unterdrücken. In Gaza wären die Bedingungen noch ungünstiger. Trotz ihrer durch Israel verursachten Entbehrungen sind die Menschen im Gazastreifen weltgewandt, technologisch versiert, politisch engagiert usw. Sie sind keine Stammesverwandten aus den Bergen. Die Gazaner haben mit den Saudis so viel gemeinsam wie Gigi Hadid mit Tokyo Rose.

Übersetzt mit Deepl.com



