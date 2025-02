https://www.richardsilverstein.com/2025/02/24/bannon-is-coming-for-the-jews-be-ready/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Bannon kommt, um die Juden zu holen, seid bereit

Richard Silverstein,

24. Februar 2025

Teilen über:

Steve Bannon: „Die Menschen in Israel müssen etwas verstehen. Der größte Feind der Menschen in Israel sind amerikanische Juden, die Israel und MAGA nicht unterstützen. Okay, MAGA und die evangelikalen Christen und die traditionellen Katholiken in diesem Land stehen hinter Israel … Sie stehen hinter den Juden. Der größte einzelne Feind des jüdischen Volkes sind nicht die islamischen Supremacisten. Der größte Feind, den Sie haben, ist innerhalb der Mauern. Progressive jüdische Milliardäre, die all diese Dinge finanzieren. Sie sind der größte Feind, und die Menschen in Israel müssen … sie dazu bringen, das in Ordnung zu bringen, denn MAGA steht hinter Ihnen, traditionelle Katholiken stehen hinter Ihnen und evangelikale Christen stehen hinter Ihnen. Wir werden immer hinter Israel stehen. Aber ich muss Ihnen sagen, Sie haben einen Feind innerhalb des Drahtes.“ – Steve Bannon auf der CPAC

Juden sind der „Feind innerhalb des Drahtes“. Der „Draht“ ist die Begrenzung einer Militärbasis. Ein Feind innerhalb des Drahtes ist katastrophal. Für Bannon sind Juden der Feind im Inneren. Jüdische Milliardäre sind die angeblichen Zahlmeister dieses heimtückischen Feindes. Sie sind die Banker, die Hedgefonds-Manager, die Medienmogule, die Demokraten wählen und finanzieren. Sie sind die Feinde Amerikas. Sie wollen uns fremde Ideen aufzwingen: Kommunismus, Marxismus, kritische Rassentheorie, DEI, LGBTQ-Rechte. Ideen, die den Geist unserer Jugend vergiften werden. Ideen, die pervers, unnatürlich und unanständig sind.

Wir Juden sind in Gefahr. Sie sind hinter uns her. Und wenn Sie das nicht glauben, sind Sie genauso fehlgeleitet wie die deutschen Juden, die sagten: Es ist nur vorübergehend. Es wird vorübergehen. Wir haben das schon einmal erlebt und sind da durchgekommen. Wir werden es auch dieses Mal schaffen.

Verwandte Beiträge

6. Oktober 2017

22. März 2010

7. Januar 2021

Nein, das werden wir nicht.

Was Bannon für Israel anpreist, ist das Israel des Völkermords, des Faschismus, des Rassenhasses. Dieselben Werte, für die er hier in Amerika eintritt. Wir, fürchte ich, sind auf uns allein gestellt. Israel hat uns für zu liberal, zu säkular, zu demokratisch, zu kritisch erklärt. Im Gegensatz dazu nicht loyal genug, nicht überschwänglich genug, nicht standhaft genug. Wir sind Feinde im Inland und Feinde im Ausland. Sogar in der sogenannten „jüdischen Heimat“.

Israel, letzte Zuflucht der Holocaust-Überlebenden, ist nun mit den Nazi-Tätern verwandt; und Bannon, ihr Anführer. Israel und MAGA. Wie füreinander geschaffen. Die dunkelste Ironie ist, dass Antisemiten wie Bannon von Israel schwärmen, aber Juden hassen. Und Israel teilt diesen Hass.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …