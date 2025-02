https://consortiumnews.com/2025/02/24/the-global-spread-of-palestines-agony/



Die globale Ausbreitung des Leidens in Palästina

Von Antony Loewenstein

Declassified Australia

24. Februar 2025

Antony Loewenstein über die Rolle Israels bei der Entwicklung militärischer Instrumente imperialer Kontrolle auf der ganzen Welt.

Ein Ausschnitt aus dem Vorspann von Antony Loewensteins Filmreihe The Palestine Laboratory, ausgestrahlt von Al Jazeera English. (Antony Loewenstein)

Tie jüngste Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, den Gazastreifen zu übernehmen, seine palästinensischen Bürger zu entfernen und eine „Riviera für den Nahen Osten“ zu errichten, wurde von vernünftigen Stimmen auf der ganzen Welt zu Recht als „ethnische Säuberung“ verurteilt.

An der Seite des grinsenden israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, der seit langem jede Hoffnung auf palästinensische Selbstbestimmung zunichte macht, brachte Trump einen lang gehegten Traum der israelischen Rechten zum Ausdruck, Palästina von Palästinensern zu befreien. Diese Position wird heute von einer Mehrheit der jüdischen Bevölkerung Israels unterstützt.

Der australische Premierminister Anthony Albanese scheint unfähig oder nicht willens zu sein, Trumps Vorschlag zu verurteilen, und murmelt stattdessen etwas von einer aussichtslosen Zweistaatenlösung, während Oppositionsführer Peter Dutton weitaus enthusiastischer ist und hofft, mit einer Trump-ähnlichen Rhetorik bei den bevorstehenden Bundestagswahlen punkten zu können.

Hinter diesen schockierenden Schlagzeilen verbirgt sich jedoch eine weitaus düsterere Realität, die sich in Palästina seit Jahrzehnten zusammenbraut. Dies ist ein besetztes Land und die Menschen werden als Versuchsfeld für die ausgefeiltesten Formen israelischer Waffen und Überwachungstechnologie benutzt. Das Massaker in Gaza nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist nur das jüngste Beispiel dafür, dass der israelische Staat und Rüstungsunternehmen von der Katastrophe profitieren.

Die israelischen Waffenverkäufe boomen. Die Rüstungsexporte überstiegen 2023 13 Milliarden US-Dollar und die Zahlen für 2024 und 2025 werden voraussichtlich noch weiter steigen.

Ich habe mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, das „Palästina-Labor“ in einem globalen Bestseller-Buch, einer Podcast-Serie und jetzt in einem Film zu untersuchen, der kürzlich mit Al Jazeera English veröffentlicht wurde und mit der britischen Produktionsfirma Black Leaf Films und dem Regisseur Dan Davies gedreht wurde.

„The Palestine Laboratory Part 1“

In Folge 1 der Dokumentation reise ich nach Israel und Palästina, um die Ausmaße der Überwachung der Palästinenser aufzudecken, einschließlich der zunehmenden Automatisierung der Unterdrückung.

Die israelische Vision ist eine sogenannte reibungslose Besatzung, bei der israelische Soldaten weniger direkten, persönlichen Kontakt zu Palästinensern haben, während sie die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt ihres Lebens behalten.

In Gaza nährte die KI-gestützte Kriegsführung die Tötungsmaschinerie Israels, wobei große Technologieunternehmen wie Google, Amazon und Microsoft direkt an dem Gemetzel beteiligt waren.

Der Autor im besetzten Ostjerusalem während der Dreharbeiten zur Filmserie The Palestine Laboratory im September 2024. (Antony Loewenstein)

Die Entmenschlichung durch Israel geht mittlerweile so weit, dass im besetzten Hebron im Westjordanland ein KI-gesteuertes Maschinengewehr installiert wurde. Das Unternehmen Smart Shooter, das dahinter steht, ist maßgeblich an den Kriegsanstrengungen Israels in Gaza beteiligt und hat nun einen australischen Außenposten namens Smash Australia eingerichtet. Das israelische Unternehmen für digitale Aufklärung, Cellebrite, wird von unzähligen Polizeibehörden und Geheimdiensten weltweit eingesetzt (und missbraucht) und gibt ihnen die Möglichkeit, sich in die Mobiltelefone von Menschen zu hacken.

Im Mai 2023 recherchierte ich für Declassified Australia, wie verbreitet Cellebrite in Australien ist, wo das Unternehmen mit praktisch allen großen Regierungsbehörden zusammenarbeitet. Ich fand heraus, dass mindestens 128 Verträge unterzeichnet worden waren. Heute sind es 161.

So leistet das Palästina-Labor seinen Beitrag, denn was in Palästina beginnt, bleibt nie dort.

Das Palästina-Labor Teil 2

In Folge 2 reise ich um die Welt und erläutere, wie sich die israelische Überwachungs- und Grenzschutztechnologie zusammen mit Waffen verbreitet.

An der Grenze zwischen den USA und Mexiko hat Elbit Systems, das größte Rüstungsunternehmen Israels, Dutzende von Überwachungstürmen auf der US-Seite installiert, um sowohl Flüchtlinge und Migranten, die aus Mexiko kommen, als auch Ureinwohner Amerikas, die auf ihrem eigenen Land an der Grenze zu Mexiko leben, zu überwachen.

Die Landschaft ist spektakulär, eine wunderschöne, grüne, üppige Wüste mit Millionen von Kakteen. Ich bin mit einem der weltweit führenden Experten für die Grenzregion, dem Journalisten Todd Miller, gewandert und wir haben uns einen der Elbit-Türme aus der Nähe angesehen. Er enthält eine Vielzahl von Überwachungsgeräten und Wärmesensoren.

Die Auswirkungen dieser Technologie sind düster: Migranten versuchen verzweifelt, nicht entdeckt zu werden, und reisen deshalb in noch entlegenere und gefährlichere Teile der Wüste. Tausende Menschen sterben unter diesen harten Bedingungen, oft an Dehydrierung, und das alles im Namen der Sicherheit der USA vor Außenstehenden.

Aufeinanderfolgende US-Präsidenten haben sich zunehmend auf Technologie verlassen, um den Zustrom von Migranten zu bewältigen, die oft aus Ländern kommen, die von Washington destabilisiert oder besetzt wurden. Der Grenzindustriekomplex, der sowohl von demokratischen als auch von republikanischen Regierungen gefördert wird, stellt sich auch reibungslosere Interaktionen an den Grenzübergängen zwischen US-Grenzschutzbeamten und Migranten vor.

Ein Elbit-Überwachungsturm mitten in der Wüste in Arizona, August 2024. (Antony Loewenstein)

In Mexiko, dem Land, das weltweit am meisten von israelischer Spionagesoftware besessen ist, dokumentiere ich, wie Opfer des tödlichen Drogenkriegs von Pegasus ins Visier genommen werden, dem berüchtigten Instrument, das von Demokratien und Diktaturen zur Überwachung von Dissidenten, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten eingesetzt wird. Unsere Untersuchung macht deutlich, dass die mexikanische Armee und die politischen Eliten ihre Faszination für diese Cyberwaffe nicht abschütteln können.

Eine der wirklichen Sorgen im Zusammenhang mit dem geheimen Einsatz von Pegasus ist, wie wenig wir darüber wissen, welche Informationen das israelische Unternehmen NSO Group, das dahintersteckt, auf seinen eigenen Servern speichert. Speichert das Unternehmen beispielsweise alle Details zu den Personen, die der mexikanische Staat ins Visier nimmt? Ich gehe davon aus, dass dies der Fall ist, kann es aber nicht beweisen. Dies bedeutet, dass jeder mexikanische Nutzer von Pegasus oder anderer Spyware anfällig für aufdringliche Überwachung, Drohungen oder Erpressung durch den israelischen Staat ist, der in internationalen Foren wie den Vereinten Nationen um Gefallen bittet.

Pegasus ist nach wie vor das Flaggschiff der israelischen Spyware-Industrie. Italien wird derzeit von einem Skandal erschüttert, der sich um den Einsatz und Missbrauch eines Pegasus-Konkurrenten, Paragon, dreht, der vom ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak mitbegründet wurde, und um den Einsatz von Paragon durch die Regierung Meloni, um Kritiker ins Visier zu nehmen. Ohne jegliche Regulierung boomt die offensive Cyberindustrie.

Es ist schwer, einen Winkel der Erde zu finden, in dem keine israelische Überwachungs- oder Grenzschutztechnologie zum Einsatz kommt. Auf der griechischen Insel Samos hat die Europäische Union ein hochmodernes Internierungslager für Flüchtlinge errichtet, um unerwünschte Bevölkerungsgruppen von Europa fernzuhalten. In der Praxis bedeutet dies, dass Schwarzafrikaner, Araber aus dem Nahen Osten und alle anderen, die nicht dem Stereotyp des weißen Neuankömmlings entsprechen, wahrscheinlich an den europäischen Grenzen abgewiesen werden.

Die EU hat eine Reihe israelischer Überwachungsinstrumente installiert, darunter Viisights und Octopus. Sie werden sowohl zur Verwaltung des dystopischen Kontrollsystems eingesetzt – ich habe das Lager Samos mitten in einem sengenden Sommer gesehen und es ist ein Betondschungel ohne Schatten oder Bäume – als auch zur Erkennung vermeintlicher Bedrohungen durch die Migranten. Hinter diesen Firmen steht die Investmentfirma AWZ Ventures des ehemaligen kanadischen Premierministers Stephen Harper.

In Indien, einem zunehmend autokratischen hinduistischen Staat, der von der albanischen Regierung regelmäßig gelobt wird, wie Declassified Australia bereits berichtet hat, ist die Regierung Modi ein wichtiger Verbündeter des jüdischen Staates. Sie kauft nicht nur mehr Waffen von Israel als jedes andere Land und schickt Israel während seines völkermörderischen Krieges in Gaza Angriffswaffen, sondern die Eliten beider Länder bewundern auch den Ethno-Nationalismus des jeweils anderen. Es gibt eine ideologische Übereinstimmung, die man nicht ignorieren kann.

Netanyahu und Modi in Israel, 2017. (Haim Zach/GPO/Israel Foreign Ministry/Flickr/CC BY-NC 2.0)

Hinduistischer Nationalismus und zionistischer Fanatismus haben eine lange Geschichte, in der sie eine ähnliche Weltanschauung gegen diejenigen teilen, die nicht zu ihrem Glauben an die rassische Überlegenheit passen.

Ich reiste in den indischen Bundesstaat Punjab, um über Sikh-Bauern zu berichten, die gegen hohe Getreidepreise protestierten und 2024 mit Tränengas aus Drohnen beschossen wurden. Diese Taktik wurde von Israel kopiert, das 2018 die gleichen Maßnahmen gegen friedlich protestierende Palästinenser in Gaza einsetzte.

Es war eine ernüchternde Erfahrung, die große Zahl an Sikh-Demonstranten zu sehen, die monatelang Straßen blockierten, um für das Recht auf einen besseren Lebensunterhalt zu demonstrieren. Die Menschen, die ich traf, waren großzügig und engagiert und schockiert, als sie erfuhren, dass die indischen Streitkräfte die Art und Weise kopieren, wie Israel die besetzten Palästinenser behandelt.

Das Land, das mir vielleicht am meisten zu schaffen machte, war Südafrika. Eine Nation, die Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes in Gaza anklagt, Israel und das Südafrika der Apartheid waren enge Verbündete, die sich gegenseitig auf neue Weise inspirierten, die schwarze Mehrheit und die palästinensische Bevölkerung zu unterdrücken. Von Waffen bis hin zu Instrumenten zur Kontrolle von Menschenmengen war dies eine ideologische Affinität, die aus Angst und Rassismus geboren wurde.

Es war schockierend, die alten schwarzen Townships in der Nähe von Kapstadt zu besuchen, die vor Jahrzehnten als Lager für schwarze Südafrikaner eingerichtet wurden, und zu sehen, dass sich das Leben vieler Menschen seit dem Ende der Apartheid im Jahr 1994 kaum verändert hat. Das Versprechen eines neuen Landes wurde von einigen verwirklicht, aber viele leben immer noch in einer wirtschaftlichen Apartheid.

Khayelitsha Township entlang der N2-Straße in der Nähe von Kapstadt, 2015. (Olga Ernst, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Die weltweite Resonanz auf die Filmreihe „The Palestine Laboratory“ war überwältigend und spiegelt das große öffentliche Interesse wider, sowohl den militärisch-industriellen Komplex Israels zu hinterfragen als auch sich dagegen zu wehren.

In den australischen Medien werden diese Themen kaum erwähnt. Stattdessen werden wir mit einer endlosen Anzahl von Artikeln konfrontiert, die über das Recht Israels sprechen, Palästinenser in Gaza, im Westjordanland und darüber hinaus zu bombardieren. Araber werden als Unmenschen angesehen, die nicht die gleichen Rechte verdienen wie israelische Juden.

Eine seriöse Medienkultur würde die tiefen Verbindungen zwischen Israel und dem australischen Geheimdienst, Militär und politischen Apparat untersuchen, ebenso wie die Litanei von Politikern und Journalisten, die regelmäßig kostenlose Pro-Israel-Lobbyreisen in den jüdischen Staat unternehmen.

Die Filmreihe „The Palestine Laboratory“ wurde im Februar 2025 veröffentlicht und in zwei Teilen auf Al Jazeera English ausgestrahlt. Sie ist online für das australische und internationale Publikum frei verfügbar.

Antony Loewenstein ist ein unabhängiger Journalist, Autor und Filmemacher, der für The Guardian, die New York Times und viele andere geschrieben hat. Er ist Redakteur und Mitbegründer von Declassified Australia. Sein neuestes Buch ist The Palestine Laboratory: How Israel Exports The Technology Of Occupation Around The World. Alle Beiträge von Antony Loewenstein anzeigen.

Dieser Artikel stammt von Declassified Australia.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

