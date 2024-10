https://english.almayadeen.net/news/politics/barghouti-pressured–assaulted-by-israeli-guards–son-says



Barghouti wurde von israelischen Wachen unter Druck gesetzt und angegriffen, sagt sein Sohn – Exklusiv

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

28. Oktober 2024

Arab Barghouti sagt Al Mayadeen, dass sein Vater dem palästinensischen Volk und der Welt erneut versichert, dass er „fest gegen die Besatzung steht“.

Arab Barghouti, der Sohn des prominenten palästinensischen Häftlings Marwan Barghouti, spricht am Montag, dem 28. Oktober 2024, mit Al Mayadeen (Al Mayadeen)

Der Sohn des prominenten palästinensischen Anführers und Häftlings Marwan Barghouti zeigte sich zutiefst besorgt, nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach sein Vater brutalen Angriffen durch israelische Gefängniswärter ausgesetzt war, und sagte, er fürchte, palästinensische Häftlinge den brutalen Bedingungen in den Besatzungsgefängnissen auszuliefern.

„Was wir über den Zustand meines Vaters gehört haben, ist für uns als Familie sehr beunruhigend, insbesondere nachdem er von Gefängniswärtern angegriffen wurde“, sagte Arab Barghouti gegenüber Al Mayadeen.

Er wies darauf hin, dass Barghouti seit dem 7. Oktober letzten Jahres unter Druck gesetzt, geschlagen und gewaltsam geschleppt und zwischen vier oder fünf israelischen Gefängnissen hin- und hergeschoben wurde.

„Trotz allem, was er durchmacht, hat mein Vater seinen Anwalt mit erhobenem Kopf und seinem üblichen Lächeln getroffen“, sagte Barghouti und fügte hinzu, dass sein Vater dem palästinensischen Volk und der Welt erneut versichert, dass er ‚fest gegen die Besatzung steht‘.

Laut dem Sohn des palästinensischen Führers war Barghoutis Botschaft in den letzten 22 Jahren klar: „Sein einziges Anliegen ist die Vereinigung des palästinensischen Volkes.“

„Wir sind optimistisch und vertrauen voll und ganz darauf, dass unsere Gefangenen, einschließlich meines Vaters, aus dem Gefängnis entlassen werden“, sagte der Sohn des Führers.

An anderer Stelle sagte Barghouti gegenüber Al Mayadeen, dass palästinensische Gefangene „Freiheitssuchende sind, die Unterdrückung und Besatzung abgelehnt haben“.

„Wenn wir sie im Stich lassen, sind wir zu nichts nütze.“

Barghouti, der auch als „palästinensischer Mandela“ bezeichnet wird, spielte sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Intifada (Aufstände) eine Schlüsselrolle und wurde 2004 von einem israelischen Gericht verurteilt. Seine Freilassung war ein vorrangiges Ziel verschiedener palästinensischer Widerstandsgruppen, die sich der israelischen Besatzung

Barghouti und 12 weitere Häftlinge brutalen israelischen Angriffen ausgesetzt

Im gleichen Zusammenhang berichtete der Leiter der Kommission für Angelegenheiten von Häftlingen und ehemaligen Häftlingen, Qadura Fares, gegenüber Al Mayadeen, dass Barghouti zusammen mit 12 weiteren Häftlingen verschiedener Fraktionen im Megiddo-Gefängnis brutalen Angriffen durch israelische Gefängniswärter ausgesetzt war.

Zuvor hatte ein Anwalt der Kommission bestätigt, dass Barghouti bei einem kürzlichen Besuch angab, mit repressiven Mitteln angegriffen worden zu sein und schwere körperliche Misshandlungen erlitten zu haben, die zu Verletzungen am ganzen Körper, gebrochenen Rippen, Blutungen aus dem rechten Ohr, einer Wunde am Arm und anhaltenden Rückenschmerzen führten.

Der Angriff, der im September stattfand, war Teil einer Reihe von wiederkehrenden Vorfällen, an denen die Spezialeinheiten des israelischen Gefängnisses beteiligt waren.

Fares verurteilte diese wiederholten Angriffe und erklärte: „Es gibt keine Rechtfertigung für diese Angriffe, die sich systematisch gegen Häftlinge richten.“

Der Zentralausschuss der Fatah verurteilte ebenfalls die wiederholten brutalen Angriffe auf seinen Vorsitzenden Marwan Barghouti.

Es wurde festgestellt, dass sich Barghouti in den Wochen nach dem Vorfall allmählich erholte. Während des Vorfalls hatte er Schwierigkeiten, sich zu bewegen, Brust- und Rückenschmerzen und Infektionen an seinen Wunden und im Ohr aufgrund des durch die Blutung verursachten Blutgerinnsels, da ihm jegliche Behandlung oder Medikamente verweigert wurden.

Barghouti hatte im vergangenen Jahr bereits zwei brutale Angriffe erlitten und befindet sich seit Beginn des Krieges gegen Gaza in Einzelhaft. Der erste Angriff ereignete sich im Dezember in den Isolationszellen des Ofer-Gefängnisses, gefolgt von einem zweiten Angriff im Megiddo-Gefängnis am 6. März.

Die „Popular Campaign for the Release of Barghouti and the detainees“ (Volkskampagne für die Freilassung von Barghouti und der Inhaftierten) forderte internationale Institutionen und Organisationen auf, ihrer Pflicht nachzukommen und den prominenten Anführer und andere Inhaftierte gemäß dem Völkerrecht zu schützen.

Sie fügte hinzu, dass die Lähmung, die internationale und Menschenrechtsorganisationen in Bezug auf die Rechte des palästinensischen Volkes und die begangenen Völkermordverbrechen befällt, die Besatzung ermutigt, ihre Aggressionen und Verbrechen fortzusetzen.

