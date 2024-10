https://www.palestinechronicle.com/legal-responsibility-eus-josep-borrell-urges-world-leaders-to-end-gazas-human-tragedy/



„Rechtliche Verantwortung“ – Josep Borrell (EU) fordert die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die „menschliche Tragödie“ in Gaza zu beenden

28. Oktober 2024 News

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. (Foto: Website des Europaparlaments)

Von Palestine Chronicle Staff

„Durch die Unterzeichnung der Genfer Konventionen haben die Unterzeichner die rechtliche Verantwortung, die Einhaltung des Völkerrechts durch alle beteiligten Parteien sicherzustellen.“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich dem Aufruf zu sofortigem Handeln angeschlossen, um „die menschliche Tragödie in Gaza“ zu beenden.

„Ich schließe mich dem Aufruf des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, an, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt sofort handeln müssen, um die menschliche Tragödie in Gaza zu beenden“, sagte Borrell in einer Erklärung am Samstag.

„Durch die Unterzeichnung der Genfer Konventionen haben die Unterzeichner die rechtliche Verantwortung, die Einhaltung des Völkerrechts durch alle beteiligten Parteien sicherzustellen. Es ist unsere Pflicht, Zivilisten und Menschenrechte zu schützen, und es ist höchste Zeit, danach zu handeln„, betonte der EU-Chef.

“Katastrophales Ausmaß an Tötungen“

Er sagte, dass die ‚zu wenigen Informationen‘, die aus dem nördlichen Gazastreifen kommen, der seit über drei Wochen von israelischen Streitkräften belagert wird, ‚immer noch ein katastrophales Ausmaß an Tötungen, Zerstörung und Hunger bezeugen‘.

Dies kommt zu den Zwangsumsiedlungen von Zivilisten hinzu, „während eine ganze Bevölkerung unter Bombenangriffen, Belagerung und der Gefahr des Hungers steht und gezwungen ist, zwischen Vertreibung oder Tod zu wählen.“

Das Gesundheitsministerium von Gaza gab am Montag bekannt, dass in den 24 Tagen der israelischen Belagerung des Nordens der Enklave mehr als 1.000 Palästinenser getötet wurden. Der Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung wurde abgeschnitten, und das Kamal-Adwan-Krankenhaus wurde von israelischen Streitkräften überfallen.

„ICJ-Anordnungen respektieren“

Borrell betonte, dass „die Zivilbevölkerung in Gaza auch dringend einen schnellen und ungehinderten Zugang und eine nachhaltige Verteilung von humanitärer Hilfe in großem Umfang“ im gesamten Streifen benötigt.

Seit Beginn des Konflikts, so Borrell, habe die EU wiederholt die Einhaltung des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen, gefordert.

„Wir haben betont, wie wichtig es ist, die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs und die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die rechtlich bindend sind, zu respektieren und umzusetzen„, erklärte Borrell.

„Ich höre den Aufruf des Hohen Kommissars zum Handeln und fordere im Gegenzug die internationale Gemeinschaft auf, sich zusammenzuschließen, damit aus Worten echte Taten werden können“, fügte der EU-Chef hinzu.

„Dunkelster Moment“ – Volker Türk

Am Freitag sagte der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk, dass „sich heute der dunkelste Moment des Gaza-Konflikts im Norden des Streifens abspielt“, wo das israelische Militär eine ganze Bevölkerung „Bombenangriffen, Belagerung und der Gefahr des Hungers aussetzt und sie gezwungen ist, zwischen Massenvertreibung und dem Eingeschlossensein in einer aktiven Konfliktzone zu wählen“.

„Die Politik und Praxis der israelischen Regierung im Norden des Gazastreifens birgt die Gefahr, dass das Gebiet von allen Palästinensern entvölkert wird. Wir stehen vor etwas, das auf Gräueltaten hinauslaufen könnte, einschließlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, erklärte er.

Genfer Konvention

Türk forderte die Staats- und Regierungschefs der Welt zum Handeln auf und sagte: ‚Gemäß den Genfer Konventionen sind Staaten verpflichtet zu handeln, wenn ein schwerwiegender Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht begangen wurde.“

„Gemäß der Völkermordkonvention sind die Vertragsstaaten auch verpflichtet, zu handeln, um ein solches Verbrechen zu verhindern, wenn das Risiko offensichtlich wird‘, betonte er.

Türk merkte an, dass er „seit Monaten“ „alle Konfliktparteien sowie alle Staaten, insbesondere diejenigen mit Einfluss in der Region, dazu auffordert, zu handeln, um das Gemetzel und die Zerstörung zu stoppen“.

„Jetzt wird die internationale Rechtsstaatlichkeit schrittweise abgebaut“, erklärte er. “Entweder lässt die Welt diejenigen, die so dringend Hilfe benötigen, beschämt im Stich, oder wir stehen vereint da und setzen dem ein Ende.“

Erschütternde Zahl der Todesopfer

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof steht, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem andauernden völkermörderischen Angriff 43.020 Palästinenser getötet und 101.110 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. In israelischen Medien wurden Berichte veröffentlicht, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Millionen Vertriebene

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – der größte Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

