Baschar al-Assad ist in Moskau, sagen russische Staatsmedien

Ehemaliger syrischer Präsident flieht nach seiner Absetzung in die Hauptstadt seines langjährigen Verbündeten Russland

Auf diesem von der russischen staatlichen Agentur Sputnik am 25. Juli 2024 verbreiteten Pool-Foto trifft der russische Präsident Wladimir Putin (R) den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad im Kreml in Moskau am 24. Juli 2024 (Valery Sharifulin / Pool / AFP)

Von Alex MacDonald

Veröffentlicht am: 8. Dezember 2024

Der frühere syrische Präsident Baschar al-Assad und seine Familie befinden sich nach Angaben russischer Staatsmedien in Moskau.

Assad war am Sonntag aus Damaskus geflohen, nachdem die Rebellen unter Führung von Hay’at Tahrir al-Sham vorgerückt waren.

„Assad und Mitglieder seiner Familie sind in Moskau angekommen“, sagte eine Kreml-Quelle den Nachrichtenagenturen TASS und Ria Novosti.

„Russland hat ihnen aus humanitären Gründen Asyl gewährt.“

Russland hatte die Assad-Regierung in Syrien stark unterstützt und sein Eingreifen im Jahr 2015 soll den Bürgerkrieg nach jahrelangen Verlusten entscheidend zu Assads Gunsten gewendet haben.

In Syrien gibt es eine Reihe russischer Stützpunkte, was das Land zu einem wichtigen Verbündeten Moskaus in der Region machte.

Russland war jedoch entweder nicht in der Lage oder nicht willens, die blitzartige Übernahme syrischer Großstädte wie Hama, Aleppo und Homs in der vergangenen Woche, die mit dem Sturz der Regierung Assad endete, zu verhindern.

Russland erklärte am Sonntag, es habe für Montag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert, um die Lage in Syrien zu erörtern.

„Angesichts der jüngsten Ereignisse in Syrien, deren Ausmaß und Folgen für das Land und die gesamte Region noch nicht abzuschätzen sind, hat Russland dringende Konsultationen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefordert“, teilte ein hochrangiger russischer UN-Beamter am Sonntag auf Telegram mit.

Eine Quelle gegenüber den russischen Staatsmedien sagte auch, dass die Oppositionskräfte die Sicherheit der russischen Stützpunkte in Syrien „garantiert“ hätten.

Die Kämpfer der Rebellen drangen gegen 5 Uhr morgens Ortszeit widerstandslos in Damaskus ein und eroberten rasch den internationalen Flughafen, das staatliche Fernsehgebäude und viele andere strategische Regierungseinrichtungen.

Berichten zufolge zogen sich die Regierungstruppen und -mitarbeiter aus ihren Stellungen zurück und ermöglichten den Rebellen eine reibungslose Übernahme der Stadt.

Über den Verbleib Assads wurde stundenlang spekuliert, einige meinten sogar, er sei in einem Flugzeug, das die Hauptstadt verlassen hatte und abgestürzt war.

