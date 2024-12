https://thecradle.co/articles/netanyahu-extends-hand-of-peace-to-syrians-as-israeli-jets-strike-damascus



Netanjahu reicht den Syrern die „Friedenshand“, während israelische Jets Damaskus angreifen

Nach dem Sturz der Assad-Regierung hat Israel seine Besatzung in Syrien ausgeweitet und ist in Gebiete vorgedrungen, die es seit 1974 nicht mehr betreten hat

8. DEZEMBER 2024

Während eines Besuchs im Grenzgebiet zu Syrien am 8. Dezember erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass Tel Aviv allen Syrern „eine Hand des Friedens“ senden werde. Dies geschah einige Stunden nach dem Sturz der Regierung von Bashar al-Assad und während das israelische Militär in Syrien einmarschierte und es mit Luftangriffen bombardierte.

„Dies ist ein historischer Tag für den Nahen Osten. Der Zusammenbruch des Assad-Regimes, der Tyrannei in Damaskus, bietet eine große Chance, birgt aber auch erhebliche Gefahren“, sagte Netanjahu.

„Wir senden eine Hand des Friedens an alle, die jenseits unserer Grenze in Syrien leben: an die Drusen, die Kurden, die Christen und die Muslime, die in Frieden mit Israel leben wollen“, fügte er hinzu.

Die Äußerungen erfolgten, nachdem Israel Panzer und Truppen eingesetzt hatte, um die von den Vereinten Nationen überwachte Pufferzone auf den besetzten syrischen Golanhöhen zu besetzen, und auch in den unbesetzten Teil des Berges Hermon vorgedrungen war und ihn besetzt hatte.

Im Laufe des Sonntagnachmittags flogen israelische Kampfjets schwere Luftangriffe auf die Hauptstadt Damaskus und andere Orte in Syrien, die sich gegen Einrichtungen der syrischen Armee, Geheimdienstinfrastruktur und Waffendepots richteten.

Dutzende von israelischen Luftangriffen trafen den Militärflughafen Mazzeh sowie Gebäude des Zolls und des Geheimdienstes, den Sicherheitsplatz, die wissenschaftliche Forschungseinrichtung in Damaskus und Verteidigungslabors.

Israel zog sich auch offiziell aus dem 1974 zwischen Israel und Syrien geschlossenen Rückzugsabkommen zurück, das indirekt zwischen Syrien und Israel unterzeichnet wurde und den arabisch-israelischen Krieg von 1973 offiziell beendete. Die israelischen Truppen sind nun in Gebiete vorgedrungen, in denen sie seit 1974 nicht mehr waren.

Netanjahus Äußerungen folgen auf die Erstürmung der syrischen Hauptstadt durch die Extremisten von Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nachdem die Städte Aleppo, Hama und Homs in weniger als zwei Wochen von den Militanten eingenommen wurden.

Es gibt dokumentierte Beweise für Israels Zusammenarbeit mit der extremistischen Opposition in Syrien. Israel unterstützte direkt die syrische Al-Qaida-Tochter Nusra-Front, die 2017 nach einer von Katar gesponserten Umbenennung in HTS umbenannt wurde.

Der israelische Premierminister sagte am Sonntag auch, dass der Fall Syriens ein „direktes Ergebnis der Schläge ist, die wir dem Iran und der Hisbollah, den Hauptunterstützern des Assad-Regimes, zugefügt haben“ und machte sich damit für den Zusammenbruch der syrischen Regierung verantwortlich.

