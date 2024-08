https://www.palestinechronicle.com/west-bank-threat-must-be-addressed-like-gaza-israels-katz-calls-for-evacuation/



Bedrohung im Westjordanland muss wie in Gaza „angegangen werden“ – Israels Katz ruft zur Evakuierung auf

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

28. August 2024

Der rechtsextreme israelische Minister Yisrael Katz. (Foto: via Wikimedia Commons)

Die israelischen Besatzungstruppen haben am Mittwoch die Bewohner des Flüchtlingslagers Nur Shams, östlich von Tulkarem, aufgefordert, das Lager innerhalb von vier Stunden zu verlassen.

Der israelische Außenminister Yisrael Katz sagte am Mittwoch, dass die Bedrohung im Westjordanland auf die gleiche Weise wie im Gazastreifen angegangen werden sollte. Dies geschah zeitgleich mit dem Beginn einer groß angelegten Militäroperation der israelischen Armee im Westjordanland, die als die bedeutendste seit der Operation „Verteidigungsschild“ im Jahr 2002 gilt.

In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Seite X erklärte Katz, dass die israelische Armee seit Dienstagabend eine intensive Militäroperation in den Flüchtlingslagern Dschenin und Tulkarm durchführt, die sich gegen das richtet, was er als „vom Iran unterstützte islamische terroristische Infrastruktur“ bezeichnete.

„Der Iran arbeitet daran, nach dem Vorbild des Gazastreifens und des Libanon eine östliche Terrorfront gegen Israel im Westjordanland aufzubauen, indem er Terroristen finanziert und bewaffnet und fortschrittliche Waffen aus Jordanien schmuggelt“, sagte Katz.

Er fügte hinzu, dass Israel „mit dieser Bedrohung genauso umgehen muss wie mit der terroristischen Infrastruktur im Gazastreifen, einschließlich der vorübergehenden Evakuierung der palästinensischen Bewohner und aller erforderlichen Maßnahmen“.

„Dies ist ein Krieg um alles, und wir müssen ihn gewinnen“, schloss der Minister.

Berichte über Evakuierungsbefehle

Die israelischen Besatzungstruppen haben am Mittwoch die Bewohner des Flüchtlingslagers Nur Shams östlich von Tulkarem aufgefordert, das Lager innerhalb von vier Stunden zu verlassen, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Nach Angaben von WAFA befahl die israelische Armee den Bewohnern, das Lager zu verlassen, und errichtete einen Militärposten im Stadtteil al-Maslakh des Lagers, um sie vor dem Verlassen zu durchsuchen.

Ein Sprecher der israelischen Armee dementierte, dass Evakuierungsbefehle erteilt worden seien, und fügte hinzu, dass diejenigen, die das Lager verlassen wollten, dies tun könnten.

Großangelegte Operation

Das israelische Militär gab bekannt, dass es seit dem frühen Mittwochmorgen eine groß angelegte Operation gegen militante Kämpfer in Dschenin, Tulkarm und Tubas im nördlichen Westjordanland durchgeführt habe.

Unterdessen erklärten palästinensische Widerstandsgruppen, sie würden die Angriffe abwehren und Gegenangriffe durchführen.

Das israelische Staatsradio bezeichnete die Operation als die größte seit 2002, an der die Luftwaffe und große Militärverbände beteiligt waren.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete, dass eine Militärdivision beteiligt war, die vom internen Sicherheitsdienst Shin Bet und verdeckten Einheiten unterstützt wurde. Bei der Operation wurden auch zahlreiche Hubschrauber und Kampfjets eingesetzt.

Der israelische Fernsehsender Channel 14 berichtete, dass Tausende von Soldaten aus Spezialeinheiten für die Operation mobilisiert worden seien, die sich hauptsächlich gegen Städte im nördlichen Westjordanland richtete.

Der Palästinensische Rote Halbmond gab bekannt, dass seit Beginn der Operation im Morgengrauen am Mittwoch mindestens 11 Palästinenser von Drohnen angegriffen und getötet wurden.

Im besetzten Westjordanland haben die militärischen Übergriffe zugenommen, und die Situation ist erheblich eskaliert, seit Israel am 7. Oktober seinen völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen begonnen hat.

Nach offiziellen palästinensischen Angaben wurden seit dem 7. Oktober 2023 im Westjordanland mehr als 640 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet und etwa 5.400 verwundet.

