https://consortiumnews.com/2024/08/28/patrick-lawrence-the-end-of-days/?eType=EmailBlastContent&eId=bb708dde-08ea-4149-948b-640f0b7b0885



Patrick Lawrence: „Das Ende der Tage“

Von Patrick Lawrence

The Floutist

28. August 2024

Kriege von Gog und Magog: Zwischen den USA und Israel wird unsere Welt von jenen definiert, die sie in radikal vereinfachenden Binärbildern betrachten.

„Die Vision des Hesekiel“, von Francisco Collantes, 1630. (Web Gallery of Art, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

OritMalka Strook dient in der Regierung Netanjahu als Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.

Sie hat einen Sitz in der Knesset und vertritt die Nationale Religiöse Partei-Religiöser Zionismus, ein politisches Amalgam, das im vergangenen Jahr aus der Fusion der Partei Religiöser Zionismus mit der Partei Jüdisches Heim entstanden ist, die ihrerseits ein Zusammenschluss dreier zionistisch-extremistischer Parteien war.

Orit Malka Strooks politischer Weg begann also auf der äußersten Rechten und hat sich bis zur äußersten, äußersten, äußersten Rechten der israelischen Konstellation fortgesetzt.

Orit Malka Strook wurde 1960 geboren und genoss eine strenge Ausbildung an den streng zionistischen Jeschiwas in Israel. Nachdem sie in ihren späten Teenagerjahren oder sehr frühen Zwanzigern geheiratet hatte – das Datum geht aus den öffentlich zugänglichen Biografien nicht eindeutig hervor -, zogen Orit Malka Strook und ihr Mann, ein Rabbinatsstudent, in eine jüdische Siedlung auf der Sinai-Halbinsel.

Als Israel 1982 den Sinai an Ägypten zurückgab, was das Ergebnis des vier Jahre zuvor von Präsident Jimmy Carter ausgehandelten Camp-David-Abkommens war, zogen Strook und ihr Ehemann in eine jüdische Siedlung in Hebron.

Um eine Vorstellung von Orit Malka Strooks Politik in der Praxis zu vermitteln, wurde einer ihrer Söhne vor 17 Jahren verurteilt, weil er einen jungen Palästinenser in Hebron gewaltsam angegriffen hatte, und verbrachte dafür zweieinhalb Jahre im Gefängnis. Wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um einen besonders bösartigen Vorfall gehandelt haben muss, denn Angriffe von Siedlern auf Palästinenser sind im Westjordanland seit vielen Jahren absolute Routine.

Orit Malka Strook war entsetzt über die strafrechtliche Verurteilung ihres Sohnes, weil das Gericht dem Wort der Palästinenser mehr Glauben schenkte als dem eines Juden – und damit ihrer Meinung nach die palästinensische Sache gegenüber der Sache der Siedler, der zionistischen Sache, förderte.

Orit Strook im Januar 2023. (Mark Neyman / Government Press Office of Israel, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Lassen wir den Gedanken beiseite, dass es in Israel so etwas wie einen Minister für die Siedlungen nicht geben dürfte, da sie alle illegal sind, wie der Internationale Gerichtshof endlich entschieden hat.

Orit Malka Strook, die immer noch in Hebron wohnt, hat in letzter Zeit behauptet, dass Israel „eine wunderbare Zeit erlebt“, wie es Amit Varshizky in einem sehr wichtigen Artikel in Haaretz Anfang des Monats ausdrückte.

Orit Malka Strook sieht den israelischen Angriff auf die Palästinenser in Gaza als – aus dem Haaretz-Artikel – „die Geburtswehen des Messias und die Ankunft der Erlösung“.

Der Krieg in Gaza ist natürlich kein Krieg, aber für Orit Malka Strook ist es der apokalyptische Krieg, den Gottes Auserwählte gegen Gog und Magog führen, die bösen Mächte, die in Hesekiel und dann in der Offenbarung beschrieben werden. In der Kosmologie von Orit Malka Strook sind dies die Tage des Endes.

Als ich den Haaretz-Artikel las und mich mit Orit Malka Strooks Geschichte befasste, musste ich sofort an die ersten Jahre unseres neuen Jahrtausends und das Regime von George W. Bush denken. Dies bedarf einiger Erklärungen.

Mit uns oder mit den Terroristen

Wie sich die Leser leicht erinnern werden, genehmigte Bush II kurz nach den Ereignissen des 11. September 2001 die Invasion Afghanistans mit dem bekannten Satz: „Ihr seid entweder mit uns oder mit den Terroristen.“

Bush und seine Hintermänner, insbesondere Dick Cheney und Donald Rumsfeld, sein Vizepräsident bzw. sein Verteidigungsminister, machten sich dann daran, die Öffentlichkeit aufzurütteln und die Unterstützung ihrer treuen Klientel zu gewinnen, als sie im März 2003 die Invasion des Irak planten.

Bush II hatte eine manichäische Sensibilität. Er war Alkoholiker auf dem Weg der Besserung und wurde im Laufe seiner Genesung zu einem glühenden Christen, der, soweit man das erkennen kann, der evangelikalen Richtung angehört.

Für Bush II ist unsere Welt in Gut und Böse geteilt, und das war sein Gedanke, als er seine „Koalition der Willigen“ rekrutierte – eine Koalition der Gezwungenen, wie ich sie mir immer vorgestellt habe.

Es ist hinlänglich bekannt, dass Jacques Chirac und sein fähiger Außenminister Dominique de Villepin sich weigerten, Frankreich in diese Koalition aufzunehmen. Eine Invasion im Irak würde die Region destabilisieren, dachte der französische Präsident (ganz richtig). Dies machte Paris zu einem Verweigerer unter den westlichen Großmächten.

„Der Irak stellt keine unmittelbare Bedrohung dar, die einen sofortigen Krieg rechtfertigen würde“, betonte Chirac zwei Tage vor Beginn der von den USA angeführten Invasion. „Frankreich appelliert an die Verantwortung aller, das Völkerrecht zu respektieren. Ohne die Legitimation der Vereinten Nationen zu handeln und die Macht über das Recht zu stellen, bedeutet, eine schwere Verantwortung zu übernehmen“.

Drei Viertel der Franzosen standen auf der Seite Chiracs, dessen Weigerung, Frankreich an der Operation Iraqi Freedom zu beteiligen, die französisch-amerikanischen Beziehungen mehrere Jahre lang belastete. Erinnern Sie sich an die „Freiheitspommes“ und die Franzosen als „käsefressende Kapitulationsaffen“?

Dies war das Niveau, auf das Bush II den amerikanischen Diskurs brachte, als er die öffentliche Meinung vor der Invasion manipulierte. Gute Jungs, böse Jungs. Schwarze Hüte, weiße Hüte.

Es gibt ein Detail der amerikanisch-französischen Konfrontation über den Irak, das nur sehr wenig bekannt ist. Kurz vor der Invasion am 20. März 2003 rief Bush II. Chirac an, um ihn in letzter Minute umzustimmen. Der Austausch war sehr hitzig.

Bush II argumentierte mit Nachdruck, dass mit den Ereignissen des 11. September der prophezeite Krieg von Gog und Magog endlich begonnen habe. Ich kann mir nur vorstellen, was dem weltlichen Chirac durch den Kopf ging oder wie er aussah, als Bush II so redete.

Ich kenne nur einen Bericht über dieses Gespräch. Sie findet sich in The Irony of American Destiny: The Tragedy of American Foreign Policy (Walker & Co., 2010), einem Buch, das William Pfaff gegen Ende seines Lebens veröffentlichte. Das Buch steht am Ende von Pfaffs langer und prinzipientreuer Karriere und stellt eine Art Zusammenfassung dar.

Es wird zu Recht als seine Kritik an den Ursachen und Folgen des amerikanischen Exzeptionalismus gelesen. Und es enthält unter anderem eine Beschreibung des Austauschs zwischen Bush und Chirac. Er hat ihn, wenn ich mich richtig erinnere, was er mir später erzählte, von einer hohen Quelle im französischen Außenministerium erhalten.

Chirac spricht bei einer UN-Veranstaltung in Paris, Juni 2005. (UN Photo/Eskinder Debebe)

Bill Pfaff war ein Kollege und ein Freund. Er hat mich gelehrt, den Weg der US-Politik von dem engen Projekt der sowjetischen Eindämmung in den unmittelbaren Nachkriegsjahren bis hin zu der nicht enden wollenden messianischen Mission zur Rettung der Welt, mit der wir heute leben, zu verfolgen.

Bush II und seine Gog und Magog-Wahnvorstellungen waren absurd, ja. Aber sie waren, unlogisch und logisch zugleich, das Ergebnis eines Bewusstseins, das – wie soll man zählen? – seit den Siegen von 1945 oder seit Wilsons „Make-the-world-safe-for-democracy“ oder der Landung der Pilger im 17.

Pfaff hat sein Buch zu Recht so benannt. Die amerikanische Außenpolitik ist eine Tragödie, seit die USA eine haben, die diesen Begriff verdient, angefangen mit Amerikas Angriff auf das spanische Reich in den letzten Jahren des 19.

Jahrhunderts. Von den Weltkriegen einmal abgesehen, ist sie seither eine Kette von Tragödien, die vom Wilson’schen Universalismus über den Kalten Krieg und Vietnam bis zum Triumphalismus nach dem Kalten Krieg in den 1990er Jahren reicht.

Afghanistan, Irak, der Balkan, Libyen, Syrien: Die Tragödien haben sich seit dem 11. September nur noch verschlimmert. Was eint diese katastrophalen Abenteuer? Das ist einfach zu verstehen.

Nur wenige hochrangige Beamte haben sich seit Bush II dazu bekannt, die Welt als eine endzeitliche Konfrontation mit Gog und Magog zu betrachten, aber die Grundüberzeugung bleibt die gleiche wie bei Bush II: In unserer Zeit geht es um Gut gegenBöse, und so einfach ist das.

Mike Pompeo, Trumps Außenminister und ein weiterer gläubiger Christ, hat tatsächlich in Begriffen der Endzeit gedacht und gesprochen.

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, hat seine Ansichten – bemerkenswerterweise nach eigenem Bekunden – geprägt, als er in seiner Jugend Western und diese jugendlichen „Terminator“-Filme sah. „Ich sehe die Welt geteilt in gute und böse Jungs“, hat er unverblümt gesagt.

Wir sprechen also über eine Politik, die nicht auf dem Denken, sondern auf dem Glauben beruht – mit einem Wort: eine irrationale Politik. Das Cost of War Project an der Brown University, ein angesehenes und ehrenwertes Unternehmen, misst die Ergebnisse von Washingtons Abenteuern nach dem 11. September ziemlich genau: 8 Billionen Dollar, 905.000 Tote.

Orit Malka Strook gehört zu denjenigen, die glauben, dass der zionistische Staat jetzt mit den in Hesekiel prophezeiten Bösen konfrontiert ist, aber sie ist nicht allein: Sie ist keineswegs eine isolierte Figur.

„Immer mehr rechte Kreise“, schreibt Amit Varshizky in Haaretz, ‚haben sich in letzter Zeit Strock [sic] angeschlossen und den Krieg in Gaza mit dem Krieg von Gog und Magog identifiziert‘. Sie glauben, oder einige tun es, an die seltsamen Wahrheiten von Rabbi Abraham Isaac Kook, dem Begründer des religiösen Zionismus im späten 19. „Wenn es einen großen Krieg in der Welt gibt“, predigte er, ‚erwacht die Macht des Messias‘.

Varshizky hat einen wiederauflebenden religiösen Extremismus aufgespürt, der unter den Israelis schon seit einiger Zeit zu beobachten ist, aber von all den Auslandskorrespondenten, die Büros in Jerusalem unterhalten und über die zahllosen Exzesse des zionistischen Staates berichten (anstatt darüber zu berichten), während sie vorgeben, ihren Job zu machen, nicht berichtet wird.

Mein Kampf in Umkehrung

Israels Verteidigungsminister Moshe Yaalon bei einer Veranstaltung im Pentagon im Jahr 2015. (Adrian Cadiz, DoD, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Im vergangenen Frühjahr machte Moshe Yaalon, ein ehemaliger israelischer Verteidigungsminister und zweifellos ein Mann, der sich für die israelische Sache einsetzt, einige verblüffende, um nicht zu sagen beunruhigende, öffentliche Äußerungen zu diesem Thema.

Im Folgenden bezieht er sich auf Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, die fanatischen Finanz- und Sicherheitsminister im irren Kabinett des Netanjahu-Regimes.

Shiloh ist eine zionistische Zeitschrift, die nach einer Siedlung benannt ist, die im Buch Josua erwähnt wird und mit der der Gott des Alten Testaments zufrieden war; sie bezieht sich auch auf eine illegale und höchst umstrittene Siedlung, die 1978 an diesem antiken Ort gegründet wurde – zu einer Zeit, als Jimmy Carter die Camp-David-Gespräche förderte:

„Wenn man über Smotrich und Ben Gvir spricht, haben sie einen Rabbiner. Sein Name ist Dov Lior. Er ist der Rabbiner des Jüdischen Untergrunds, der den Felsendom – und davor die Busse in Jerusalem – in die Luft sprengen wollte. Und warum? Um den ‚Letzten Krieg‘ zu beschleunigen.

Hören Sie, wie sie über den Letzten Krieg oder über Smotrichs Konzept der „Unterwerfung“ sprechen? Lesen Sie den Artikel, den er 2017 in Shiloh veröffentlicht hat. Zunächst einmal beruht dieses Konzept auf einer jüdischen Vormachtstellung: Mein Kampf in umgekehrter Form.

Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich das sage – so wie er es gesagt hat. Ich bin im Haus von Holocaust-Überlebenden aufgewachsen und habe gelernt: „Nie wieder“. Das ist Mein Kampf in umgekehrter Form: Jüdische Vorherrschaft…. Es ist in der Ideologie verankert. Und was [Smotrich] dann tatsächlich anstrebt – so bald wie möglich – [ist] ein großer Krieg. Ein Krieg von Gog und Magog.“

Marco Carnelos, ein ehemaliger Diplomat im Rang eines Botschafters im italienischen Auswärtigen Dienst, machte mich in einem ausgezeichneten Kommentar, der am 19. August in Middle East Eye veröffentlicht wurde, auf die Kommentare von Yaalon aufmerksam. The Floutist wird sich in Kürze ausführlicher mit Smotrichs geistesgestörtem, unverschämt rassistischem Essay in Shiloh befassen.

Wir sollten aufhorchen und Yaalons Warnungen und den Haaretz-Bericht sorgfältig prüfen. Dieses „Glauben-ohne-Denken“ ist im Netanjahu-Regime fest verankert, da Bibi für sein politisches Überleben auf extremistische Zionisten wie Ben-Givr, Smotrich und Strook angewiesen ist.

Es gibt hier einige Implikationen zu bedenken. Und wir sollten darauf achten, dass wir einige Punkte miteinander verbinden: Christliche Zionisten in Amerika sind in der Israel-Frage weniger einflussreich als diese schockierend verblendeten Extremisten, aber nicht viel, und Amerikas christliche Zionisten sind genauso extrem in ihrer Version des „Endes der Tage“.

Wir können Israels Zionisten nicht mit irgendeiner Art von Distanz oder Kritik von einem beschworenen Ort der Überlegenheit aus betrachten. Die Amerikaner haben sich lange Zeit ähnlich großartige, wahnhafte Geschichten erzählt, um ihre Geschichte der Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten zu rechtfertigen: Die Gog und Magog-Geschichte von Bush II ist lediglich eine übertriebene Erzählung, eine Variante des Themas.

Die Politik der USA beruht, jedenfalls seit den Katastrophen des 11. September, immer weniger auf rationalem Kalkül – ganz zu schweigen von der Sorge um das globale Gemeinwohl – als auf dem, was ich angesichts der Realitäten des einundzwanzigsten Jahrhunderts für einen verzweifelten Glauben halte.

Jahrhunderts. So ist es auch bei den Israelis, die täglich im Gazastreifen und zunehmend auch im Westjordanland morden. Die israelische Politik – und das gilt im Grunde auch für die amerikanische Politik – wird von Menschen konzipiert und ausgeführt, die nicht rational handeln. Sie gehorchen ihren Göttern, sei es Jahwe oder die göttliche Vorsehung – „der große Ökonom“, wie es einige Historiker des 18. Jahrhunderts ausdrückten.

Das hat schwerwiegende Folgen. Vor allem kann man mit diesen Menschen nicht reden, denn sie leben und handeln hinter der dicken, schützenden Mauer des messianischen Glaubens. Sie tun vielleicht so, als würden sie anderen zuhören, aber sie hören nicht. Nichts, was andere sagen, kann sie ändern. Dies ist ein äußerst folgenschwerer Umstand angesichts der Macht, die Menschen, die irrational handeln, innehaben.

Zwischen den USA und Israel wird unsere Welt von denjenigen definiert, die sie in radikal vereinfachenden Binärformen betrachten. Für sie gibt es keinen Platz für Komplexität in unserem zunehmend komplexen globalen Umfeld. Man könnte argumentieren, dass dies eine gute Definition von Inkompetenz ist.

Das ist unsere furchtbare Lage – furchtbar, weil der Weg nach vorn, jenseits dieser Leute, nur lang und beschwerlich sein kann. Und hier kommen wir zu einer Art endgültiger Schlussfolgerung.

Nur ein Scheitern verspricht, entweder Israel oder die USA zu einem Kurswechsel zu zwingen. Aus diesem Grund applaudiere ich ohne Scheu allen sehr kostspieligen außenpolitischen Misserfolgen beider Seiten, obwohl ich schnell hinzufügen muss, dass Misserfolge sehr oft enttäuschend sind, weil die politischen Cliquen in Washington und Tel Aviv anscheinend entschlossen sind, von einem Misserfolg zum nächsten zu gehen, ohne etwas zu ändern.

Wenn überhaupt, scheint das zionistische Israel seinem Kurs des gerechten Mordens und der Zerstörung im Namen seines apokalyptischen Schicksals noch stärker verpflichtet zu sein als die USA. Dies scheint mir die grausamste Realität unserer Zeit zu sein.

Wenn der Angriff, den Israel im Gazastreifen und im Westjordanland – und jetzt möglicherweise auch im Libanon und im Iran – führt, ein endzeitlicher Kampf gegen Gog und Magog ist, wie können dann die Gerechten davon ablassen, Frieden schließen oder eine dauerhafte Lösung aushandeln? Wie kann er vor der Zerstörung Israels enden?

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einem schwierigen und zugleich vielversprechenden Moment. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Als Anerkennung für das Engagement für unabhängigen Journalismus, abonnieren Sie bitte The Floutist oder mein Patreon-Konto.

Dieser Artikel stammt von The Floutist auf Substack.

Die darin geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …