Beendigung der Präsidialkrise im Libanon: Armeekommandant Joseph Aoun wird vereidigt

9. Januar 2025

Der libanesische Präsident Joseph Aoun. (Foto: Di Arlington National Cemetery – https://www.flickr.com/photos/arlingtonnatl/28155201617/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138015653)

Von Palestina Chronicle Staff

Nach mehr als zwei Jahren Vakanz im Präsidentenamt hat das libanesische Parlament den Armeekommandeur Joseph Aoun zum 14. Präsidenten der Libanesischen Republik gewählt.

Aoun, der die Nachfolge des ehemaligen Präsidenten Michel Aoun antritt, wurde offiziell vereidigt, nachdem er in der zweiten Wahlrunde 99 Stimmen erhalten hatte, berichteten libanesische Medien.

Seine Wahl markiert das Ende einer lang anhaltenden politischen Krise und den Beginn einer neuen Phase für das Land, das mit innerer Instabilität, wirtschaftlichen Herausforderungen und Sicherheitsbedrohungen zu kämpfen hat.

Die Wahl von Joseph Aoun folgte einem umstrittenen und verzögerten Prozess. In der ersten Wahlrunde am Morgen erhielt Aoun 71 Stimmen, was immer noch nicht die Zweidrittelmehrheit war, die für die Sicherung der Präsidentschaft erforderlich war. In der zweiten Runde erhielt er jedoch die notwendige Unterstützung und sicherte sich 99 Stimmen, während mehrere andere Stimmzettel leer blieben oder annulliert wurden.

Der neue Präsident, der seit 2017 als Oberbefehlshaber der libanesischen Armee fungiert, bringt einen militärischen Hintergrund mit.

Laut dem libanesischen Nachrichtensender Al Mayadeen wurde seine Führungsqualitäten in kritischen Momenten auf die Probe gestellt, darunter in der Schlacht „Dawn of the Outskirts“ an der syrischen Grenze zusammen mit den Widerstandskräften. In seine Amtszeit fielen Berichten zufolge auch der Beginn der groß angelegten Proteste im Jahr 2019 und der verheerende israelische Krieg gegen den Libanon im Jahr 2024.

Nach seiner Wahl hielt Aoun eine Rede, in der er seine Vision für die Zukunft des Libanon darlegte und die Bedeutung der nationalen Einheit und Souveränität hervorhob.

Er versprach, die libanesischen Streitkräfte zu stärken, das Recht des Staates auf Waffenkontrolle zu bekräftigen und einen Beitrag zur Sicherung der Landesgrenzen zu leisten. Seine Ausführungen unterstrichen sein Engagement für die Bekämpfung von Korruption, den Wiederaufbau der libanesischen Infrastruktur und die Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit in staatliche Institutionen.

„Wir müssen in unsere Armee investieren, unsere Grenzen sichern, den Terrorismus bekämpfen und die Souveränität des Libanon verteidigen“, soll Aoun gesagt haben und sich verpflichtet haben, der israelischen Aggression entgegenzutreten und internationale Resolutionen umzusetzen, die die Sicherheit des Libanon gewährleisten.

Er brachte auch seine Entschlossenheit zum Ausdruck, mit Syrien in einen Dialog über dringende Fragen zu treten, insbesondere über die ungelösten Fragen im Zusammenhang mit Vertriebenen und vermissten Personen.

Der neu gewählte Präsident bekräftigte, dass seine Regierung eine harte Haltung gegenüber Korruption einnehmen werde, und versicherte, dass es keine Straffreiheit für Kriminelle oder Täter von Fehlverhalten geben werde.

Laut der libanesischen Zeitung Al-Akbar unterstrich Aoun auch die Position des Libanon in der Palästinafrage und betonte seine Ablehnung jeglicher Ansiedlung von Palästinensern im Libanon, ein Standpunkt, der in der politischen und sozialen Landschaft des Landes auf große Resonanz stößt.

Aouns Wahl wurde mit vorsichtigem Optimismus aufgenommen, insbesondere angesichts der verschärften Sicherheitsmaßnahmen rund um die Parlamentssitzung. Das Land befindet sich in einer schweren politischen Sackgasse, die durch eine sich verschärfende Wirtschaftskrise und anhaltende Herausforderungen im Zusammenhang mit vertriebenen Syrern und dem angespannten Verhältnis des Libanon zum Nachbarland Israel noch verschärft wird.

In seinen abschließenden Bemerkungen forderte Aoun einen geeinten Libanon, der seine eigene Zukunft und Entwicklung in den Vordergrund stellen könne, anstatt sich auf externe Mächte zu verlassen. „Es ist an der Zeit, auf den Libanon zu setzen“, sagte er, „und gemeinsam einen Beitrag zu einer stärkeren, widerstandsfähigeren Nation zu leisten.“

(PC, Al Mayadeen, Al-Akhbar)

Übersetzt mit Deepl.com

