https://thecradle.co/articles/presidential-elections-in-lebanon-a-battle-for-sovereignty-or-foreign-control



Präsidentschaftswahlen im Libanon: Ein Kampf um Souveränität oder ausländische Kontrolle?

Die Präsidentschaftswahlen im Libanon offenbaren eine beunruhigende, aber vertraute Realität. Während die Staats- und Regierungschefs von Souveränität sprechen, kontrollieren ausländische Mächte die Präsidentschaft, wobei Botschafter und Drohungen das Ergebnis diktieren – und das libanesische Volk die Konsequenzen tragen muss.

The Cradle’s Lebanon Correspondent

9. JANUAR 2025

Bildnachweis: The Cradle

Nach über zwei Jahren politischer Lähmung wählte die Republik Libanon am 9. Januar endlich ihren 14. Präsidenten – den ehemaligen Befehlshaber der libanesischen Streitkräfte (LAF), Joseph Aoun. Dieser Sieg war jedoch nicht für das libanesische Volk. Stattdessen war er das Ergebnis internationalen Drucks, wobei vor allem die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Frankreich die Fäden zogen.

Der Libanon ist vielleicht das einzige Land, in dem ein Präsident gewählt wird, ohne tatsächlich für ein Amt zu kandidieren. Hier sind Präsidentschaftskandidaten nicht verpflichtet, Wahlprogramme vorzulegen oder eine wirtschaftliche, soziale oder politische Vision zu formulieren.

Von der osmanischen Ära über das französische Mandat und die syrische Präsenz bis hin zum heutigen Einfluss westlicher und arabischer Gesandter wurde die Präsidentschaft des Landes oft von externen Mächten und nicht von seinem Volk bestimmt.

Dieser Prozess ist ein starkes Paradoxon: Während die libanesische Souveränität – oder deren Fehlen – ein häufiges Thema in der öffentlichen Diskussion ist, wird das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen von ausländischen Botschaftern diktiert, seien es amerikanische, französische, saudische oder katarische, vor dem Hintergrund von Anschuldigungen, Beirut unterwerfe sich dem Iran.

Mit der Androhung von Sanktionen, Blockaden und Verzögerungen beim Wiederaufbau ausgestattet, setzen diese Gesandten Kandidaten ohne Raum für Debatten durch und reduzieren den demokratischen Prozess im Libanon auf wenig mehr als ein Theaterstück mit Drehbuch.

Wie der langjährige libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri einmal scherzte, wäre es vielleicht einfacher, Botschafter auf den Sitzen der Abgeordneten sitzen zu lassen, da sie es sind, die wirklich über den Präsidenten entscheiden.

Die Rolle externer Mächte

Bezeichnenderweise berichtete die libanesische National News Agency (NNA), dass „eine Parlamentssitzung zur Wahl des 14. Präsidenten der Republik in Anwesenheit des französischen Gesandten Jean-Yves Le Drian, des saudischen Gesandten Yazid bin Farhan, der Botschafter des Quint-Komitees und einer Gruppe von Diplomaten begonnen hat“.

Bei jeder Präsidentschaftswahl geht es nicht darum, wen das libanesische Volk will, sondern darum, welchen Kandidaten Saudi-Arabien unterstützt, wen Katar unterstützt und welcher Kandidat sich den Interessen der USA und Frankreichs anschließt.

Im Jahr 1989 wurde Elias Hrawi aufgrund des Taif-Abkommens, das von Syrien, Saudi-Arabien und den USA ausgehandelt wurde, um den libanesischen Bürgerkrieg zu beenden, zum Präsidenten des Libanon gewählt. Das Abkommen brachte nicht nur einen neuen Präsidenten, sondern festigte auch den Einfluss ausländischer Mächte im politischen System des Libanon, darunter der Iran durch seine Unterstützung der Hisbollah – der einzigen Fraktion, der es unter dem Vorwand der anhaltenden Bedrohung durch Israel und der Besetzung der Shebaa-Farmen erlaubt war, ihre Waffen zu behalten.

Fast ein Jahrzehnt später, im Jahr 1998, wurde der ehemalige libanesische Armeekommandeur General Emile Lahoud mit ausdrücklicher Unterstützung Syriens zum Präsidenten gewählt. Seine Amtszeit wurde 2004 um weitere drei Jahre verlängert, wiederum mit dem Segen von Damaskus. Diese Verlängerung veranschaulicht den starken Einfluss syrischer Interessen auf die politischen Angelegenheiten des Libanon in dieser Zeit.

Im Jahr 2008 einigten sich die libanesischen Parteien auf das sogenannte Doha-Abkommen, das eine 18-monatige politische Pattsituation beendete. Unter arabischer Schirmherrschaft führte dieses Abkommen zur Wahl eines weiteren Armeekommandanten, General Michel Suleiman, zum Präsidenten. Dies markierte zwar eine vorübergehende Lösung des internen Konflikts im Libanon, machte aber auch deutlich, dass die Führung des Landes nach wie vor durch externe Vermittlung bestimmt wird.

Ein Schauplatz der Kandidaten

In diesem Jahr war das Rennen nicht anders. Obwohl eine Handvoll libanesischer Persönlichkeiten, wie der ehemalige Minister Ziad Baroud und die Abgeordnete Neemat Frem, ihre Kandidatur ankündigten, waren ihre Bemühungen ohne internationale Unterstützung vergeblich.

Andere Namen, darunter Armeekommandeur General Joseph Aoun, der ehemalige Finanzminister Jihad Azour und der Generaldirektor für Sicherheit, General Elias al-Bisri, haben vor allem dank ausländischer Unterstützung an Zugkraft gewonnen.

Unter ihnen sticht General Joseph Aoun besonders hervor. Aoun, der trotz fehlender breiter Unterstützung vor Ort die Zustimmung der USA, Saudi-Arabiens und Frankreichs genießt, wurde zum neuen Präsidenten des Libanon gewählt und beendete damit ein mehr als zweijähriges Präsidialvakuum und eine politische Pattsituation. Ironischerweise wurde seine Kandidatur – die Verfassungsänderungen erforderte – von großen christlichen politischen Kräften abgelehnt, darunter die von Samir Geagea angeführten Libanesischen Streitkräfte (LF), die Freie Patriotische Bewegung und die Marada-Bewegung, deren Anführer Suleiman Frangieh ein enger Verbündeter der Hisbollah ist. Doch der Druck von außen hat viele dieser Gruppen dazu gezwungen, sich anzupassen, was einmal mehr die Hohlheit der Souveränität des Libanon aufzeigt.

Die Ironie liegt in der Tatsache, dass der arabische internationale Kandidat für die Präsidentschaft des Libanon – die höchste christliche Position im Land – nicht die Unterstützung der christlichen politischen Kräfte des Libanon hat.

Der Preis der Souveränität

Die Beteiligung ausländischer Gesandter wie Jassim Al-Thani aus Katar und Yazid bin Farhan aus Saudi-Arabien zeigt, dass arabische Amtsträger in der libanesischen Öffentlichkeit bekannter sind als viele Abgeordnete selbst. Der Gesandte aus Riad hat beispielsweise ausdrücklich erklärt, dass der Wiederaufbau und die wirtschaftliche Stabilität des Libanon von der Wahl ihres bevorzugten Kandidaten abhängen.

Diese Einmischung ist nicht nur politischer, sondern auch finanzieller Natur. Berichten zufolge wurden den Abgeordneten erhebliche Summen angeboten, um ihre Stimmen zu sichern, wie der libanesische Journalist Hassan Illaik am 10. Oktober berichtete. Die Preise für eine einzelne Stimme sollen Berichten zufolge 300.000 US-Dollar erreicht haben, zahlbar in Raten. Solche Transaktionen zeigen nur, in welchem Ausmaß die Präsidentschaft zu einer Ware auf einem Markt geworden ist, der von ausländischen Käufern dominiert wird.

Für die einfachen libanesischen Bürger könnte der Einsatz nicht höher sein. Während Politiker und ausländische Gesandte um die Präsidentschaft feilschen, befindet sich das Land weiterhin in einem Zustand des Zusammenbruchs. Über 70 Prozent der Bevölkerung leiden unter mehrdimensionaler Armut, und Bankeinlagen in Milliardenhöhe sind verschwunden.

Einer der Präsidentschaftskandidaten berichtete The Cradle, dass er bei seinen Treffen mit Abgeordneten nicht nach der drängenden Wirtschaftskrise gefragt wurde, sondern nach seiner Position zum Thema der Hisbollah-Waffen und seiner Position zu internationalen Resolutionen.

Die Illusion der Demokratie

In der heutigen politischen Arena des Libanon hat das schiitische Duo – Hisbollah und Amal-Bewegung – das einen Kernbestandteil der Achse des Widerstands darstellt, seine Verhandlungen auf die Präsidentschaft der Republik konzentriert. Mit diesem entscheidenden Druckmittel sollen Gewinne gesichert werden, die die Auswirkungen des israelischen Krieges mildern könnten, der zu erheblichen Zerstörungen in der Bekaa-Ebene, im Südlibanon und in den südlichen Vororten von Beirut geführt hat.

Zu den Forderungen des schiitischen Duos gehören Garantien für den Wiederaufbau, die Ernennung des nächsten Armeekommandanten und eine Verpflichtung zu langfristiger wirtschaftlicher Stabilität. Bis gestern Abend haben die internationalen Gesandten jedoch noch keine konkreten Zusagen zu diesen Fragen gemacht.

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen beschlossen die Hisbollah und die Amal-Bewegung, leere Stimmzettel abzugeben, wodurch die Wahl eines Präsidenten effektiv verzögert wurde. Dieser Schritt war eine bewusste Botschaft: Ohne ihre Zustimmung konnte kein Präsident gewählt werden.

Nach Verhandlungen sollen die Parteien vom Armeekommandanten Joseph Aoun und den Gesandten Saudi-Arabiens, der USA und Frankreichs Zusicherungen bezüglich ihrer Hauptforderungen erhalten haben. In der zweiten Wahlrunde gaben die beiden ihre Stimme für Aoun ab, was zu seiner Wahl zum Präsidenten führte.

Die leeren Stimmzettel im ersten Wahlgang dienten als strategische Demonstration ihres Einflusses und als Bekräftigung ihres Vetorechts bei der Präsidentschaftswahl. Trotz des starken Drucks der internationalen Gesandten, die versuchten, ihren bevorzugten Kandidaten durchzusetzen, wurden die Verhandlungen mit dem schiitischen Duo fortgesetzt. In vier Sitzungen mit dem saudischen Berater Yazid bin Farhan, darunter ein abschließendes Treffen gestern Morgen mit dem Hisbollah-Abgeordneten Ali Hassan Khalil, wurden nur zwei Stunden vor der zweiten Runde der Parlamentssitzung Vereinbarungen getroffen.

Letztendlich diktierten die Hisbollah und die Amal-Bewegung das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen. Das Finanzministerium bleibt unter ihrer Kontrolle, und Saudi-Arabien hat sich mit festen Garantien zu den Wiederaufbauanstrengungen verpflichtet.

Für die libanesischen Bürger sind die Wahlen eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass ihre Demokratie kaum mehr als eine Fassade ist, die von ausländischen Mächten manipuliert wird, deren Prioritäten selten mit den Bedürfnissen des Landes übereinstimmen.

Solange der Libanon seine Entscheidungsprozesse nicht zurückerlangen und das Wohlergehen seiner Bevölkerung über den Druck von außen stellen kann, wird seine Präsidentschaft ein Spielball in einem viel größeren Spiel der internationalen Machtpolitik bleiben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …