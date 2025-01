https://www.trtworld.com/middle-east/freed-but-exiled-seventy-palestinian-prisoners-reach-cairo-18258035



Befreit, aber verbannt: Siebzig palästinensische Gefangene erreichen Kairo

25. Januar 2025

Laut einer Liste, die zuvor von den israelischen Behörden veröffentlicht wurde, werden über 230 Palästinenser, die im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens freigelassen wurden, nach ihrer Freilassung dauerhaft aus den palästinensischen Gebieten ausgewiesen.

70 von ihnen verbüßen lebenslange Haftstrafen und werden außerhalb der palästinensischen Gebiete verbracht. / Foto: AFP

Der Leiter der palästinensischen Kommission für Häftlingsangelegenheiten, Qadoura Fares, gab bekannt, dass 70 palästinensische Gefangene, die im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in Gaza ins Exil geschickt wurden, ägyptisches Territorium betreten haben.

Fares sagte gegenüber Anadolu, dass es sich bei allen Gefangenen um Männer mit lebenslangen oder langjährigen Haftstrafen handelt und dass derzeit Reisedokumente für sie vorbereitet werden.

Er merkte an, dass „die Gefangenen für einige Tage in einem Hotel in Kairo untergebracht werden, wo sie alle notwendigen Dienstleistungen erhalten, und dass eine kleine Zeremonie zu ihren Ehren organisiert wird, bevor ihr endgültiger Bestimmungsort festgelegt wird“, sagte Fares.

„Es wird erwartet, dass die Gefangenen in mehrere Länder umgesiedelt werden, und die Einzelheiten werden geklärt, sobald die Vorkehrungen abgeschlossen sind“, sagte er.

„Ägypten hat die Gefangenen in Empfang genommen, die in zwei Bussen nach Kairo gereist sind. Während ihres vorübergehenden Aufenthalts in Kairo werden derzeit alle erforderlichen Vorkehrungen, Sicherheits- und logistischen Maßnahmen getroffen, um ihre Überstellung an ihre nächsten Bestimmungsorte vorzubereiten.“

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas hat am Samstag im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens mit Israel und eines Gefangenenaustauschs vier israelische Soldatinnen übergeben. Außerdem wurden etwa 200 palästinensische Gefangene freigelassen.

Im Fernsehen wurde die Ankunft von 114 Gefangenen aus dem Militärgefängnis Ofer in drei Bussen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland gezeigt.

Herzlicher Empfang

Sechzehn Gefangene, begleitet von Vertretern des Roten Kreuzes, kamen auch im European Hospital in Khan Younis im südlichen Gaza an, wo sie von Tausenden herzlich empfangen wurden.

Der staatliche ägyptische Al-Qahera News-Kanal berichtete, dass zwei Busse mit 70 befreiten palästinensischen Gefangenen im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens in Ägypten eingetroffen seien.

Das Medienbüro der Gefangenen gab am frühen Samstag bekannt, dass sich unter den befreiten Gefangenen 121 Personen befinden, die lebenslange Haftstrafen verbüßt hatten, sowie 79 Personen mit langen Haftstrafen.

Es fügte hinzu, dass 70 derjenigen, die lebenslange Haftstrafen verbüßt hatten, außerhalb der palästinensischen Gebiete untergebracht werden sollen.

Im Rahmen der ersten Phase des Waffenstillstands wird sich Israel nun aus dem Gebiet des Netzarim-Korridors zurückziehen, der den Norden des Gazastreifens vom Süden trennt, und vertriebenen Palästinensern die Rückkehr in den Norden ermöglichen.

Am ersten Tag des Waffenstillstands ließ Israel 90 palästinensische Häftlinge im Austausch für drei israelische Geiseln frei, die von der Hamas freigelassen worden waren.

Das dreiphasige Waffenstillstandsabkommen umfasst einen Gefangenenaustausch und eine anhaltende Waffenruhe, die auf einen dauerhaften Waffenstillstand und den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen abzielt.

Der israelische Angriff hat dazu geführt, dass mehr als 11.000 Menschen vermisst werden, es weitreichende Zerstörungen gibt und eine humanitäre Krise entstanden ist, die unzähligen älteren Menschen, Frauen und Kindern das Leben gekostet hat.

