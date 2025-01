„Während einer Solidaritätskundgebung für Palästina am Samstag in Genf sagten Demonstranten, dass Abunimahs Verhaftung „keine rechtliche Grundlage hat“.

https://www.trtworld.com/discrimination/journalism-is-not-a-crime-palestinian-journalist-arrested-in-switzerland-18258038



„Journalismus ist kein Verbrechen“: Palästinensischer Journalist in der Schweiz verhaftet

25. Januar 2025

Während einer Solidaritätskundgebung für Palästina in Genf erklärten die Demonstranten, dass Abunimahs Verhaftung keine rechtliche Grundlage habe.

Abunimahs Verhaftung erfolgte vor einer Vortragsveranstaltung in Zürich. / Foto: The Electronic Intifada

Der palästinensische Journalist Ali Abunimah, der auch Geschäftsführer der unabhängigen Online-Publikation Electronic Intifada (EI) ist, wurde am Samstag in der Schweiz verhaftet.

Abunimah wurde einen Tag vor einer Vortragsveranstaltung am Samstagnachmittag in Zürich verhaftet, einen Tag nach seiner Ankunft in Zürich für eine Vortragsreise, wie EI in einer Erklärung mitteilte.

„Er befindet sich derzeit in Haft und hatte Zugang zu einem Rechtsbeistand“, hieß es.

„Als er am Freitag am Flughafen Zürich ankam, wurde Abunimah eine Stunde lang von der Polizei verhört, bevor er in das Land einreisen durfte.“

„El“ bezeichnete die Verhaftung als „zunehmende Gegenreaktion westlicher Regierungen auf Solidaritätsbekundungen mit dem palästinensischen Volk“ und wies darauf hin, dass im vergangenen Jahr mehrere Aktivisten und Journalisten in Großbritannien unter Berufung auf „Anti-Terror-Befugnisse“ verhaftet, durchsucht oder angeklagt wurden.

Zu ihnen gehörte Asa Winstanley, Mitherausgeber von EI, dessen Wohnung durchsucht und dessen Computer und Telefone beschlagnahmt wurden. Winstanley wurde jedoch kein Verbrechen vorgeworfen.

„Sich gegen Ungerechtigkeit in Palästina auszusprechen, ist kein Verbrechen. Journalismus ist kein Verbrechen“, erklärte die Publikation und bekundete ihre Solidarität mit Abunimah.

Während einer Solidaritätskundgebung für Palästina am Samstag in Genf sagten Demonstranten, dass Abunimahs Verhaftung „keine rechtliche Grundlage hat“.

„Er wird von den Züricher Medien diffamiert„, sagte einer der Redner.

„In der Schweiz gilt die Redefreiheit. Das ist ein verfassungsmäßiges Recht“, betonte sie und bezeichnete die Verhaftung als „inakzeptabel“.

„Wir unterstützen Ali Abunimah, alle palästinensischen Aktivisten und Menschenrechtsaktivisten“, fügte sie hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

