Befreiungs-Seder: Hunderte jüdische Demonstranten fordern Freilassung ausländischer Studenten, die von der Einwanderungs- und Zollbehörde entführt wurden

Story 15. April 2025

Hunderte Mitglieder der Jewish Voice for Peace in New York protestierten am Montag, dem dritten Abend des großen jüdischen Feiertags Pessach, vor dem Büro der Einwanderungs- und Zollbehörde. Sie versammelten sich, um eine wachsende Zahl von Einwanderungsaktivisten zu unterstützen, die von der ICE gefangen genommen wurden, darunter die New Yorker Mahmoud Khalil und Mohsen Mahdawi, beide palästinensische Teilnehmer von Pro-Palästina-Protesten an der Columbia University im vergangenen Jahr. Democracy Now! sprach mit einigen Teilnehmern des Pessach-Seder-Abends. „Ich habe Pessach immer als ein Fest der Befreiung betrachtet. Und die Befreiung kann niemals nur den Juden gelten“, sagte die Demonstrantin Marianne Pita. „Der einzige Weg, für die Befreiung zu kämpfen, ist, für alle zu kämpfen.“ Weiterlesen bei democracynow.org

