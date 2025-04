https://mondoweiss.net/2025/04/palestinians-fear-gazas-largest-cemetery-has-been-destroyed-not-even-our-dead-can-have-peace/



Palästinenser befürchten, dass der größte Friedhof im Gazastreifen zerstört wurde. Nicht einmal unsere Toten können in Frieden ruhen.

Der Al-Sharqiya-Friedhof in der Nähe von Gaza-Stadt ist der größte Friedhof im Gazastreifen. Seit Beginn des Völkermords ist er nicht mehr zugänglich, und viele befürchten, dass er mit Bulldozern planiert und zerstört wurde, zusammen mit den Überresten unserer Liebsten.

Von Nadera Mushtha

15. April 2025

Palästinenser besuchen die Gräber ihrer Verwandten nach dem Eid-al-Fitr-Gebet auf dem Sheikh-Radwan-Friedhof in Gaza-Stadt am 30. März 2025. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Eines Tages wachte mein 13-jähriger Bruder mit Atemnot auf und erzählte uns, dass er unseren Großvater in einem Traum gesehen habe. Unser Großvater verstarb 2017 und ist auf dem Al-Sharqiya-Friedhof östlich von Gaza-Stadt nahe der besetzten Grenze begraben. In seinem Traum erzählte ihm mein Großvater, dass er sein Bein verloren habe, als eine Bombe sein Grab traf.

Niemand weiß, was während des Völkermords auf dem Friedhof Al-Sharqiya geschehen ist. Es ist der größte Friedhof in Gaza, auf dem die meisten Zivilisten aus Gaza begraben sind. Niemand kann ihn erreichen, weil er sich in einem unsicheren Gebiet befindet, in dem israelische Scharfschützen jeden ins Visier nehmen, der sich ihm nähert. Aber jetzt will jeder in Gaza wissen, was mit ihm geschehen ist, weil alle befürchten, dass der Friedhof planiert und zerstört wurde. Weiterlesen bei mondoweiss.net

Übersetzt mit Deepl.com

